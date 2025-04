ANZ a commencé par transformer en parallèle technologie, culture et processus. Tout d’abord, la banque a mis en œuvre les developer tools d’IBM Z pour moderniser ses applications essentielles les plus complexes. IBM Developer for z/OS (IDz), un environnement de développement intégré (IDE) robuste, a été choisi pour sa capacité à développer et à gérer les applications IBM z/OS à l’aide des pratiques DevOps. Les quelque 200 développeurs mainframe d’ANZ ont le choix en matière d’IDE. En effet, 80 % d’entre eux utilisent Eclipse, et 20 % s’appuient sur VS Code.

La banque a également choisi un système de conception avancé pour les applications z/OS traditionnelles. La solution IBM Dependency Based Build (DBB) permet d’optimiser et d’automatiser le suivi des dépendances et le développement incrémental, afin d’améliorer l’efficacité du DevOps, ainsi que l’expérience des développeurs. Le cadre configurable de DBB prend en charge divers langages de programmation mainframe et environnements de traitement tels que COBOL, IMS, Db2 et CICS, afin de répondre aux besoins d’ANZ. ANZ a pu étendre le cadre pour desservir Hogan grâce aux API.

En parallèle à la modernisation de son environnement technologique, ANZ a également entrepris une transformation culturelle en fournissant aux employés une formation pratique, des démonstrations de valeur et des articles de connaissances complets. Ces mesures ont été une aide précieuse pour obtenir l’adhésion des employés. L’effort de modernisation a été décomposé en tâches qui ont ensuite été attribuées à des équipes en fonction des compétences. Ces équipes ont mis à profit leur expérience des défis initiaux et des ateliers pour détailler toutes les exigences. ANZ a réalisé une preuve de concept (PoC) et un projet pilote avec les conseils de l’ équipe d’accélération DevOps (DAT), une équipe IBM Z Software qui travaille en étroite collaboration avec les clients pour accélérer leur transformation DevOps. La DAT a joué le rôle de conseiller de confiance pendant le projet de modernisation, validant la faisabilité de la solution et guidant la mise en œuvre du cadre des exigences.

Une fois le plan de migration établi, ANZ a accéléré le calendrier et a pu déployer la solution progressivement, en commençant par une application volumineuse basée sur Hogan. Ce succès leur a donné la confiance nécessaire pour transformer toutes les applications mainframe de la banque. En l’espace de huit mois, l’équipe a réussi à implémenter un cadre des exigences CI/CD pour environ 40 applications, dont 3 systèmes bancaires essentiels très critiques, et plus de 1 000 référentiels d’applications pour ses systèmes de contrôle de version basés sur Git.