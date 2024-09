C’est là qu’entre en jeu l’idée du libre-service pour les employés. AB InBev souhaitait rationaliser son environnement RH complexe en mettant en œuvre une solution globale unique pour soutenir les employés et améliorer leur expérience, et a choisi Workday comme logiciel de gestion du capital humain (HCM). En collaboration avec une équipe des services de conseil IBM Workday, qui fait partie d’IBM Consulting, AB InBev a travaillé avec IBM pour corriger l’intégration entre les applications RH héritées et le logiciel HCM.



En raison de la pandémie de COVID-19, avoir des équipes sur le terrain pendant la mise en œuvre n’était plus une option, et la connexion de lieux dans des fuseaux horaires différents est devenue un obstacle supplémentaire. Les deux équipes devaient créer et gérer toute la méthodologie à distance, ce qui les obligeait à réajuster les plans et à réorganiser les sessions de conception. S’adapter à la nouvelle méthode de travail virtuel semblait intimidant au début. Néanmoins, la capacité de chacun à devenir agile tout au long du processus a permis à AB InBev d’être opérationnel, même pendant la pandémie.

« Nous savons que se connecter en personne entraîne un niveau d’engagement complètement différent, mais lorsque la COVID-19 nous a frappés, nous avons dû faire preuve de flexibilité en termes d’adaptation, explique Guilherme Isidoro, directeur mondial/technicien en ressources humaines chez AB InBev. Nous avions un objectif commun et avons pu créer un réseau. »

IBM Consulting a surmonté les défis liés à la collaboration avec six zones géographiques différentes et des applications héritées fragmentées pour réussir le rattrapage des données et effectuer des tests de bout en bout, avec un taux de réussite de 100 %.

Avec la mise en place de Workday, le nouveau système modernisé est devenu un guichet unique permettant aux employés de s’approprier davantage de processus liés à leur carrière, tels que la recherche de rôles, la navigation dans les organigrammes et la connexion avec leurs collègues dans différents espaces. Le système fournit également un endroit pour saisir les objectifs personnels et recevoir des commentaires. Pour les responsables, Workday est devenu un lieu universel où ils peuvent faire des choses pour eux-mêmes et pour leurs équipes. Ils peuvent examiner les membres de leur équipe et voir la rémunération, l’évaluation des compétences et les aspirations professionnelles. Cette nouvelle vision permet aux responsables de mieux comprendre les employés et de communiquer avec eux comme ils ne le pouvaient pas auparavant.

Ce qui était autrefois un outil multi-système avec des données non organisées est devenu une source d’information unique, permettant à AB InBev d’exécuter des analyses pour des initiatives telles que l’examen du roulement du personnel à l’échelle locale. Workday fournit à AB InBev un chemin rationalisé pour gérer et analyser les données, aidant ainsi l’entreprise à atteindre ses objectifs et à améliorer les processus RH dans l’ensemble de l’organisation.

« Ce que nous avons fait jusqu’à présent, c’est travailler sur une façon standard d’utiliser un système unique qui pourrait nous permettre d’accéder gratuitement aux données afin que nous puissions poursuivre notre parcours analytique des données, ajoute M. Isidoro. En outre, en conservant le même processus, les mêmes systèmes et les mêmes enseignements tirés des données et des analyses, nous commençons à générer une meilleure expérience pour nos employés. »