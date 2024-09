Anadolu Anonim Türk Sigorta Sirketi

Grâce à la technologie IBM et au portail ASMED, Anadolu Sigorta a pu rationaliser ses processus de traitement des demandes d’indemnisation, 80 % d’entre elles étant désormais traitées sans intervention humaine. La plupart de ces décisions sont calculées en moins d’une seconde, ce qui favorise des paiements plus rapides, une plus grande satisfaction des utilisateurs et une meilleure position sur le marché.

Parallèlement, la nouvelle solution réduit de moitié les pertes, représentant une baisse de 40 % des coûts d’exploitation. Et ces économies se sont rapidement accumulées, permettant d’atteindre un retour sur investissement complet pour le projet dès la première année d’utilisation.

« La solution facilite également la vie de notre personnel », note Mehmet Abaci. « Nous pouvons désormais ajouter de nouveaux produits et de nouvelles polices d’assurance santé sur la plateforme en quelques heures, un processus qui nous prenait auparavant des semaines. Et maintenant que nos documents de processus et nos politiques sont stockés en ligne ou via des services Web, nous n’avons plus besoin de gérer et de suivre autant de documents physiques. Vous seriez surpris du temps que cela nous prenait. De plus, avec le portail ASMED de réclamations d’assurance santé entièrement numérique, tout notre personnel a pu travailler à distance en étant confiné pendant la pandémie de COVID-19. »

Au-delà de ces nouvelles capacités, cette compagnie d’assurance est satisfaite de s’être tournée vers JFORCE.

M. Abaci ajoute : « Nous avons choisi JFORCE en raison de son expérience en matière d’automatisation dans le secteur de l’assurance maladie. L’entreprise comprenait les problèmes et les pressions du secteur auxquels nous étions confrontés, et elle nous a aidés à contourner les écueils de la mise à jour de nos systèmes de traitement des réclamations. Nous avions un langage commun et une compréhension commune de nos objectifs, ce qui nous a permis de réaliser une mise en œuvre presque parfaite. »