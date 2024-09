Les chercheurs ont constaté qu'IBM pouvait leur fournir les solutions de haute performance dont ils avaient besoin. L'AMRC avait à peine installé un serveur Power Systems AC922 pour en faire la démonstration aux visiteurs que Sean Wilson a décidé de l'utiliser pour tester le logiciel IBM Maximo Visual Inspection.

« J'ai rapidement pris environ 500 images à l'aide d'un appareil photo classique, je les ai téléchargées dans le logiciel IBM Maximo Visual Inspection et j'ai étiqueté l'emplacement des composants spécifiques que nous voulions inspecter », explique M. Wilson, ajoutant que le logiciel a ensuite créé un modèle à vision entraîné en l'espace de 20 minutes seulement. La précision du modèle l'a impressionné. « Le logiciel a réussi à identifier avec précision tous les objets à partir d'une image test. Il s'agissait d'une image dont je n'avais pas étalonné les couleurs et pour laquelle je ne m'étais pas préoccupé de l'éclairage ou de quoi que ce soit d'autre. C'est à ce moment-là que j'ai montré à notre équipe à quel point ce logiciel et ce matériel étaient incroyables ».

Kieran Edge, responsable technique en matière de vision industrielle au sein de l'AMRC, supervise le projet. « Nous avons commencé à envisager d'utiliser le logiciel IBM Maximo Visual Inspection pour ses capacités de classification et de détection, et le succès a été au rendez-vous dès le départ », ajoute-t-il.

Le logiciel IBM Maximo Visual Inspection fournit à l'équipe un cadre et des outils intuitifs et open source pour créer et gérer des modèles de vision par ordinateur, y compris des fonctionnalités pour l'installation et la configuration, l'étiquetage des données, l'entraînement des modèles, l'inférence et le déploiement. Situé sur le site de la Factory 2050, le serveur Power Systems AC922 offre une plateforme entièrement optimisée pour prendre en charge le débit massif requis par les workloads du projet. Véritable pilier de certains des plus grands supercalculateurs du monde, ce serveur associe des CPU POWER9™ et des GPU NVIDIA Tesla V100 avec NVLink, ce qui permet de multiplier par 5,6 les performances d'entrée/sortie (E/S) par rapport aux serveurs basés sur x86.

Pour améliorer encore la vitesse de traitement et l'efficacité du stockage, l'équipe a également mis en œuvre une solution FlashSystem, qui est colocalisée et directement connectée au serveur Power Systems AC922 dans la Factory 2050. « Le stockage FlashSystem va vraiment augmenter notre capacité à assurer l'entraînement et les itérations sur les modèles que nous générons », déclare M. Wilson. Cette solution de stockage de niveau professionnel associe les performances de la mémoire flash et de la mémoire non volatile Express (NVMe) à la base fiable de la technologie IBM FlashCore®.

Conçue pour assurer la sécurité, la solution est dotée d'un système de chiffrement intégré et d'une certification FIPS 140-2. En outre, il s'intègre bien aux capacités d'IBM Spectrum Storage™, ce qui permet de mettre en place des solutions de stockage hiérarchisées et hautement évolutives dans le cloud. Un autre atout pour l'AMRC et ses clients qui souhaitent moderniser leurs infrastructures à l'aide de nouveaux modèles de clouds privés et hybrides. « Les solutions cloud répondent aux besoins d'un grand nombre de nos clients en leur épargnant les investissements matériels nécessaires à l'adoption d'une automatisation intelligente. Pour d'autres, la quantité et la nature des données, ainsi que les fréquentes améliorations des modèles, font qu'une approche hybride du cloud leur fournit l'équilibre parfait », explique M. Wilson. « L'architecture conteneurisée mise en œuvre au sein de l'AMRC nous permet d'offrir les deux à nos clients ».