Sherloq et ALM ont fait équipe afin de collecter et de filtrer les données Internet, de les épurer et de les sécuriser dans un grand livre blockchain de conformité, et de les placer entre les services et les publications. L'équipe a mis en place une autorisation Sherloq et un ensemble de nœuds cognitif en tant que couche Web intermédiaire entre le côté entreprise et le côté consommateur, facilitant ainsi l'ajout des technologies IBM Watson et IBM Blockchain™.

En guise de point d'entrée dans l'ensemble de nœuds, Sherloq a mis en place Lawyerpages (lien externe à ibm.com) par-dessus la couche Web d'ALM. Lawyerpages crée un répertoire associé à des fonctions avancées qui capturent les données de site Web, d'appel téléphonique, de publication, de chat et d'e-mail sur l'ensemble de nœuds. Les avocats et leurs clients profitent ainsi d'un ensemble de nœuds complet ainsi que d'une vue à 360 degrés sur les données.

Sherloq s'appuie sur IBM Watson Natural Language Understanding et IBM Watson Natural Language Classifier pour lire, traiter et classer automatiquement les données à grande échelle et en temps réel. La plateforme intègre en toute transparence les données utilisateur dans IBM Watson Machine Learning Accelerator et IBM Watson Studio, ce qui permet à Sherloq de développer plus rapidement des modèles comportant des analyses prédictives, des algorithmes et des logarithmes complexes. Avec IBM Watson Studio, un développeur peut configurer des API et créer et tester des modèles, puis lancer les instances des meilleurs modèles. Après avoir rendu les données utilisables, Sherloq a créé un répertoire (une source de revenus) qui rend les données exploitables.

En quelques semaines, Sherloq a pu installer la technologie IBM Watson et les modèles de données pour ALM. En plaçant le répertoire du site Web de la couche Internet dans un grand livre blockchain de conformité IBM Blockchain situé sur un cluster IBM Cloud® Kubernetes Service, ALM a pu se mettre à recueillir des informations précieuses. Les data scientists peuvent utiliser des connaissances exploitables pour refaire le package des données et créer des applications basées sur l'IA. Ce modèle s'intègre aux API Google et permet de diffuser de la publicité ciblée sans utiliser de cookies. Ensuite, Google évalue les données et fournit à ALM des renseignements secondaires telles que les mots clés et les zones géographiques.