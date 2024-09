Les grandes entreprises ne sont pas les seules à dépendre des logiciels ERP. Pour de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME), les applications ERP sont l’épine dorsale de leur activité. Basée au Danemark, ADDvision est spécialisée dans l’hébergement de ces systèmes critiques pour le compte de PME et de grandes entreprises, permettant aux clients de se concentrer sur leurs cœurs de métier.

Per Steen Jensen, PDG d’ADDvision, explique : « Les entreprises nous choisissent parce que nous sommes capables d’offrir un service plus personnalisé que les grands fournisseurs. Notre objectif principal est de donner plus de temps à nos clients. En les déchargeant de la gestion des systèmes critiques, nous leur donnons la liberté de se concentrer sur le service à leurs clients et sur les nouvelles opportunités à saisir. »



ADDvision a constaté une tendance : les charges de travail qu’elle hébergeait devenaient de plus en plus exigeantes pour l’infrastructure sous-jacente. Afin de pouvoir continuer à fournir un service de haute qualité à ses clients, l’entreprise s’est mise en quête d’une technologie plus puissante.



Mikkel Bayer Nestved, consultant en systèmes et opérations informatiques chez ADDvision, explique : « Les logiciels gagnent en complexité et deviennent gourmands en ressources. Nos clients comptent sur nous pour une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et pour des temps de réponse courts. Nous avons décidé qu’il était temps de rafraîchir notre plateforme de stockage pour nous assurer de pouvoir continuer à répondre à leurs attentes. Compte tenu de la pression croissante sur nos marges bénéficiaires, il était essentiel que le système de stockage que nous avions choisi soit rentable et puisse nous servir pendant de nombreuses années. »