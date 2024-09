Holding de services publics

L'entreprise a dirigé elle-même le projet de migration, en affectant une équipe qualifiée à la gestion du travail d'intégration des systèmes. Afin d'augmenter les capacités de ses ressources internes, l'entreprise a décidé de faire appel à des prestataires externes pour fournir une expertise spécialisée à des moments clés du projet.

« Nos équipes ont acquis au fil des ans une excellente connaissance des applications Oracle et d'autres systèmes d'entreprise, et nous savions qu'elles seraient les mieux placées pour mener à bien ce projet », explique le responsable des technologies de l’information.

« En même temps, nous avons reconnu qu'elles n'avaient pas nécessairement les connaissances techniques requises pour mener à bien certains des aspects les plus techniques de la migration, ce qui nous a amenés à rechercher un fournisseur externe qui pourrait nous aider à combler ces lacunes. »

La société a choisi IBM Services comme l'un de ses principaux partenaires : « Nous avons établi un contrat très flexible avec IBM Services, ce qui nous a permis de combler des postes essentiels dans le cadre de notre projet de migration, en fonction des besoins. Lorsque nous identifiions un besoin pour un certain ensemble de compétences, notre responsable de programme contactait le responsable de projet d'IBM pour lui en faire part, et celui-ci affectait une ressource adéquate pour la durée nécessaire. Le processus était on ne peut plus simple.



« IBM Services a fini par assumer un certain nombre de rôles clés dans le projet, y compris le responsable de la configuration technique, les architectes en chef et les experts en programmation ».



Grâce aux conseils et à l'assistance d'IBM Services tout au long du projet, l'entreprise a pu mener une migration réussie, consolidant sa nouvelle acquisition sur le système Oracle Utilities CC&B.



« Il s'agissait de notre premier contrat avec IBM Services et nous avons été très impressionnés par la qualité des ressources qu'ils nous ont fournies », déclare le responsable des technologies de l’information. « Travailler avec IBM a été une expérience formidable. Leurs experts-conseils ont une excellente connaissance des applications Oracle et ont adopté une approche très professionnelle et disciplinée du projet ».



« Avec l'aide d'IBM Services, nous avons été en mesure d'assurer une migration en douceur et une mise en service sans problème, ce qui nous a permis d'atteindre notre objectif, à savoir une transition sans heurts ». Cette transition totale du système, y compris l'aide apportée aux clients acquis pour qu'ils assimilent leurs nouvelles factures, a été réalisée avec succès tout en maintenant le taux de satisfaction global de la clientèle. »



En outre, IBM a réorganisé l'architecture d'intégration de l'entreprise en s'appuyant sur les solutions Oracle Fusion Middleware. Une fois de plus, l'équipe d'IBM Services a fourni des services essentiels de renforcement du personnel, en remaniant des dizaines d'intégrations entre la plateforme Oracle Utilities CC&B et d'autres systèmes d'entreprise, notamment IBM® Maximo® Asset Management, qui permet d'assurer le suivi et de gérer les actifs à travers son vaste réseau de distribution.



« Nous avons trouvé que l'expertise de l'équipe IBM concernant Oracle Fusion Middleware était un grand avantage », déclare le responsable des technologies de l’information. « En nous appuyant sur leurs compétences en matière de conception et d'architecture, nous avons renforcé notre couche d'intégration afin d'établir de meilleures connexions entre nos applications d'entreprise. Tout fonctionne désormais de manière beaucoup plus fiable, et nous pouvons nous assurer que les informations sur les clients, les actifs et les opérations transitent de manière transparente au sein de l'organisation. »