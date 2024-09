¿Qué son las incrustaciones de palabras?

Word2Vec consists of two main models for generating vector representations: Continuous Bag of Words (CBOW) y Continuous Skip-gram.



En el contexto de Word2Vec, el modelo Continuous Bag of Words (CBOW) pretende predecir una palabra objetivo basándose en las palabras contextuales que la rodean dentro de una ventana determinada. Utiliza las palabras del contexto para predecir la palabra objetivo, y las incrustaciones aprendidas capturan las relaciones semánticas entre las palabras.

Por su parte, el modelo Continuous Skip-gram toma una palabra objetivo como entrada y trata de predecir las palabras contextuales que la rodean.