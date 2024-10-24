¿Qué es la gestión de la carga de trabajo?

Antes de continuar, definamos nuestros términos con mayor precisión porque la frase “gestión de la carga de trabajo” tiene más de un significado. Aunque esas definiciones no son mundos aparte y, de hecho, son ligeramente análogas, son claramente diferentes.

En el contexto del uso por parte de los empleados y el reparto del trabajo, la gestión de la carga de trabajo puede referirse a la gestión de la carga de trabajo de un equipo o a cómo se distribuye el volumen total de trabajo que una organización tiene previsto ejecutar entre los distintos departamentos y miembros del equipo de la empresa.

Es cierto que hay un aspecto de “elemento humano” en el trabajo cuando se habla de la capacidad del equipo y de cómo las cargas de trabajo del equipo se comparten entre todo el equipo, porque estamos hablando de cómo las personas hacen sus respectivos trabajos. Esta dimensión humana permanece durante las actividades principales de gestión de la carga de trabajo que se llevan a cabo de forma retrospectiva, incluyendo el seguimiento verificable de métricas relacionadas con el rendimiento y la productividad del equipo, y la consideración menos concreta de otros intangibles valiosos, como el trabajo en equipo.

Sin embargo, en otro sentido, la gestión de la carga de trabajo aborda la misma cuestión de la productividad desde una perspectiva estrictamente informática. En este sentido, la gestión de la carga de trabajo es un ejercicio de gestión del trabajo que consiste en determinar el total de tareas informáticas del proyecto que deben completarse para que la organización alcance sus objetivos continuos. La organización utilizará esta cifra compilada para ayudar a proyectar con precisión la planificación de la capacidad del proyecto y la gestión de tareas para que esto suceda. Esto se reduce a descubrir cómo dispersar los flujos de trabajo colectivos en distribuciones equilibradas de la carga de trabajo.

Luego, existe un tercer significado más amplio de “gestión de la carga de trabajo” que combina ambas discusiones en una sola conversación que cubre el trabajo de gestión de proyectos que debe realizarse, el personal humano asignado para ejecutar ese trabajo y los sistemas informáticos y procesos necesarios para llevarlo a cabo. Para estudiar este tema en profundidad, necesitamos examinar este sentido integral de “gestión de la carga de trabajo” y todo lo que implica.