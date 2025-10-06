¿Qué es el triple resultado?

El triple resultado se divide en tres P que ayudan a las organizaciones a visualizar e integrar mejor las prácticas sostenibles en toda la empresa. Más concretamente, son:

Personas

Abarca el impacto social de una empresa en todas las partes interesadas y cómo crea valor para ellas ahora y en las generaciones futuras. Esto incluye a los clientes, la comunidad en la que opera la empresa, los empleados, los socios de la cadena de suministro y los proveedores. Este resultado, que está estrechamente relacionado con la responsabilidad social corporativa (RSC), incluye iniciativas de capital humano que promueven la equidad social tanto dentro como fuera de la empresa.

Planeta

Se trata del impacto de una empresa en el entorno natural y los sistemas ecológicos con el objetivo de causar el mínimo daño y obtener el máximo beneficio. A menudo, la medición de estos resultados requiere más esfuerzo que la de las personas y el provecho económico. Puede fomentar iniciativas como las evaluaciones del ciclo de vida de los productos, así como mayores estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Provecho económico

También denominado "prosperidad", este balance se centra en el impacto económico global de una empresa. A menudo se interpreta erróneamente o se limita a la definición contable tradicional de beneficios internos. Sin embargo, en este contexto, el provecho (o prosperidad) refleja los beneficios económicos que la sociedad recibe de la estrategia empresarial de una organización, como el pago responsable de impuestos y la creación de empleo.