¿Qué es el triple resultado?

Publicado: 1 de diciembre de 2023
Colaboradores: Alexandra Jonker
El triple resultado (TBL, por sus siglas en inglés) es un marco de sostenibilidad que gira en torno a las tres P: personas, planeta y provecho económico. Al maximizar los tres resultados, las organizaciones tienen más probabilidades de tener un impacto positivo en el mundo sin dejar de mejorar su rendimiento financiero.
El concepto de triple resultado sugiere que los resultados empresariales no pueden medirse únicamente en función de los resultados financieros. Por el contrario, también deben tener en cuenta el bienestar de las personas y del planeta. Esto significa que las organizaciones que adoptan marcos TBL son responsables ante todas las partes interesadas, no sólo ante los accionistas.
El triple resultado se divide en tres P que ayudan a las organizaciones a visualizar e integrar mejor las prácticas sostenibles en toda la empresa. Más concretamente, son:
Personas
Abarca el impacto social de una empresa en todas las partes interesadas y cómo crea valor para ellas ahora y en las generaciones futuras. Esto incluye a los clientes, la comunidad en la que opera la empresa, los empleados, los socios de la cadena de suministro y los proveedores. Este resultado, que está estrechamente relacionado con la responsabilidad social corporativa (RSC), incluye iniciativas de capital humano que promueven la equidad social tanto dentro como fuera de la empresa.
Planeta
Se trata del impacto de una empresa en el entorno natural y los sistemas ecológicos con el objetivo de causar el mínimo daño y obtener el máximo beneficio. A menudo, la medición de estos resultados requiere más esfuerzo que la de las personas y el provecho económico. Puede fomentar iniciativas como las evaluaciones del ciclo de vida de los productos, así como mayores estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Provecho económico
También denominado "prosperidad", este balance se centra en el impacto económico global de una empresa. A menudo se interpreta erróneamente o se limita a la definición contable tradicional de beneficios internos. Sin embargo, en este contexto, el provecho (o prosperidad) refleja los beneficios económicos que la sociedad recibe de la estrategia empresarial de una organización, como el pago responsable de impuestos y la creación de empleo.
John Elkington popularizó por primera vez el término "triple resultado" en 1994, cuando desafiaba a las empresas a no limitarse a analizar sus ganancias, sino a mejorar las condiciones de vida de las personas y la salud del planeta.
La idea del triple resultado y la necesidad de tener en cuenta las cuestiones sociales y medioambientales se plasmaron posteriormente en indicadores de sostenibilidad como los Índices Dow Jones de Sostenibilidad (DJSI) y la Global Reporting Initiative (GRI). Le siguieron estrategias contables como la rentabilidad social de la inversión (SROI), la contabilidad de costes totales, los marcos de elaboración de informes ESG y muchas otras.
Pero, según Elkington, el triple resultado no debía convertirse en un marco contable o una herramienta de contabilidad. Se trataba más bien de un método para inspirar un pensamiento crítico sobre el capitalismo que fomentara un cambio duradero del sistema.
Aparte de algunos pioneros, Elkington señala que a muchos líderes empresariales les sigue costando dar el mismo peso a las personas y el planeta que al provecho económico. Tanto es así que, en 2018, en su artículo de Harvard Business Review, abogó por una "nueva ola" del TBL que avanzara más radicalmente en su propósito original.1
En la actualidad, las Empresas B se constituyen con el TBL como eje central y son lo que Elkington considera "un rayo de esperanza" para el futuro del concepto.
Las prácticas empresariales sostenibles son cada vez más atractivas tanto para clientes como para inversores. La mitad de los consumidores están dispuestos a pagar más por productos o marcas sostenibles. Y los consumidores motivados por un propósito, que eligen productos y marcas en función de cómo se alinean con sus valores, representan ahora el mayor segmento del mercado (44 %). Además, en todo el mundo se está avanzando y adoptando legislación sobre el impacto medioambiental y social, como la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD).
Un modelo empresarial que tenga en cuenta las tres P puede ayudar a las organizaciones en su búsqueda de la responsabilidad social corporativa (RSC). La RSC aumenta la concienciación sobre las prácticas e iniciativas sostenibles de una organización que contribuyen al bienestar de la sociedad. El TBL puede funcionar como una herramienta interna para comprometer a la empresa en la consecución de estos objetivos de RSC y hacerlos suyos en el centro de las operaciones. Las mediciones de terceros, como las métricas medioambientales, sociales y de gobierno (ESG), pueden aportar pruebas cuantificables de su éxito para la elaboración de informes.
Un marco de triple resultado también puede crear valor interno. Una empresa con prácticas empresariales sostenibles y basadas en valores puede fomentar la retención de empleados, disminuir el riesgo (gracias a la resistencia de la cadena de suministro) y reducir los costes de producción y mantenimiento.
Las organizaciones pueden tener en cuenta las siguientes iniciativas y estrategias dentro de cada una de las tres P a la hora de elaborar un enfoque basado en el triple resultado:
Personas
Garantizar la equidad social incluye prácticas tanto internas como externas. Puede ser tan sencillo como asociarse con organizaciones sin ánimo de lucro que fomenten el voluntariado de los empleados o tan complejo como reconfigurar las cadenas de suministro para garantizar prácticas de comercio justo. Como punto de partida, una empresa que intente seguir un marco TBL en el área de las personas podría asegurarse de que no está explotando a ninguno de los capitales humanos con los que la organización interactúa o a los que afecta, adoptando prácticas laborales justas y manteniendo un entorno de trabajo limpio y seguro.
Planeta
Incluso las empresas más pequeñas pueden hacer cambios para reducir su impacto ambiental negativo y los efectos del cambio climático. Por ejemplo, encontrar formas de limitar el consumo de energía o utilizar fuentes de energía renovables para reducir su huella de carbono y apoyar los objetivos cero neto; reducir los residuos racionalizando los procesos y reciclando o cambiando a materiales de origen ético pueden contribuir al nivel de sostenibilidad medioambiental de una organización.
Provecho económico
El balance económico tiene en cuenta todos los indicadores económicos sobre los que influye una organización. Un claro ejemplo de ello son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El objetivo número ocho trabaja para promover "el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos".2 A nivel organizativo, esto puede ir desde garantizar prácticas laborales justas, tanto internamente como por parte de los proveedores, hasta adoptar políticas orientadas al desarrollo que apoyen la creación de empleo, el espíritu empresarial y la innovación.
El movimiento B Corp se basa en los principios del TBL. Las empresas B certificadas son "líderes en el movimiento global para una economía inclusiva, equitativa y regenerativa".3 A diferencia de otras certificaciones empresariales, la certificación B Corp mide todo el impacto social y medioambiental de una empresa. La certificación puede ayudar a generar confianza entre los clientes, atraer y retener a los empleados y atraer a los inversores.
Para obtener la certificación, las empresas deben demostrar un alto nivel de comportamiento social y medioambiental, responsabilidad ante las partes interesadas y transparencia. A continuación, deben someterse al mismo proceso de verificación cada tres años para volver a obtener la certificación.
En el Reino Unido, las Sociedades de Interés Comunitario (CIC) existen para beneficiar a la comunidad y no a los accionistas. El gobierno las considera empresas sociales, lo que significa que ayudan a personas o comunidades.
Para convertirse en una CIC, las empresas deben tener una declaración de interés comunitario que explique lo que la empresa planea hacer; un bloqueo de activos, que es una promesa legal de utilizar los activos sólo para objetivos sociales y limitar el dinero que puede pagar a los accionistas; una constitución y, por último, la aprobación del regulador de empresas de interés comunitario.4
Las instituciones financieras también están adoptando un enfoque TBL. El triple resultado es el eje central de la Alianza Global por una Banca con Valores (GABV, por sus siglas en inglés), una red internacional de bancos independientes que trabajan para lograr un desarrollo económico, social y medioambiental sostenible. Algunos de los principales objetivos de la GABV son hacer que la banca sea más transparente y extender la práctica de la banca basada en valores.
Puede ser difícil medir el impacto social y medioambiental con métricas estándar. Por ejemplo, el impacto de una estrategia TBL abarca las relaciones con empleados y proveedores, los impuestos pagados, la huella de carbono, la influencia en la comunidad, etc.
En su lugar, algunas empresas pueden optar por adoptar y centrarse en mediciones que se ajusten a su estrategia de triple cuenta de resultados, como los marcos de elaboración de informes ESG. Además, el uso de herramientas que permitan la automatización, la visibilidad de los datos, el establecimiento y seguimiento de objetivos y la evaluación de la cadena de valor puede ayudar a racionalizar la cuantificación del triple resultado.
Simplifique la captura, consolidación, gestión, análisis y elaboración de informes de sus datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
Eche un vistazo más de cerca a IBM Envizi para obtener más información sobre cómo esta suite de gestión ESG puede ayudarle a acelerar su estrategia ESG.
1 "Hace 25 años acuñé la frase 'triple resultado'. He aquí por qué es hora de darle una vuelta" (enlace externo a ibm.com), John Elkington, Harvard Business Review, 5 de junio de 2018
2 "The 17 Goals" (enlace externo a ibm.com), Naciones Unidas
3 "About B Corp Certification" (enlace externo a ibm.com), B Lab
4 "Setting Up a Social Enterprise" (enlace externo a ibm.com), gov.uk