¿Qué es el rendimiento efectivo total del equipo?

El TEEP considera factores como la disponibilidad, el rendimiento y la calidad para proporcionar una evaluación exhaustiva de la efectividad actual del equipo. Por ejemplo, el TEEP se utiliza ampliamente en las operaciones de fabricación para medir y optimizar el rendimiento de la máquina y el de las líneas de producción. Proporciona información sobre la eficacia general del equipo e identifica áreas para mejorar.

El TEEP está relacionado con la eficacia general del equipo (OEE), una métrica que se utiliza normalmente para medir la eficacia y el rendimiento de los procesos de fabricación o de cualquier pieza individual del equipo. Proporciona información sobre el grado de utilización de los equipos y su eficacia en la producción de bienes o la prestación de servicios.

La puntuación OEE se calcula con disponibilidad x rendimiento x calidad.¹

El TEEP se calcula multiplicando cuatro factores: disponibilidad, rendimiento, calidad y utilización.²

La principal diferencia entre estas métricas es que, aunque la OEE mide el porcentaje de tiempo de producción planificado que es productivo, el TEEP mide el porcentaje de todo el tiempo que es productivo. Proporciona una visión holística de la eficacia de todo el sistema. Si está interesado en comprender el máximo rendimiento potencial de su línea de producción, incluido el tiempo de inactividad planificado para mantenimiento, cambios u otros eventos programados, el TEEP es la métrica de rendimiento que debe utilizar. El TEEP puede ser útil en la planificación de la capacidad de producción y en la determinación de las capacidades de su equipo o línea de producción.