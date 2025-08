Los términos inteligencia artificial, machine learning y deep learning se utilizan a menudo en el contexto equivocado. Estos términos se utilizan con frecuencia para describir la IA sólida, por lo que vale la pena definir cada término brevemente:

La inteligencia artificial, definida por John McCarthy, es "la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos inteligentes. Está relacionada con la tarea similar de utilizar ordenadores para comprender la inteligencia humana, pero la IA no tiene por qué limitarse a métodos que sean biológicamente observables".

El machine learning es un subcampo de la inteligencia artificial. Los modelos clásicos (no profundos) de machine learning requieren más intervención humana para segmentar los datos en categories (es decir, mediante el aprendizaje de características).

El deep learning es también un subcampo del machine learning, que intenta imitar la interconexión del cerebro humano mediante redes neuronales. Sus redes neuronales están formadas por capas de modelos, que identifican patrones dentro de un conjunto de datos determinado. Aprovechan un gran volumen de datos de entrenamiento para aprender con precisión, lo que posteriormente exige un hardware más potente, como GPU o TPU. Los algoritmos de deep learning se asocian en mayor medida con la IA a nivel humano.

