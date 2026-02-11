¿Qué es el procesamiento directo?

El STP puede abarcar cualquiera o todas las etapas automatizadas, como el inicio, la validación, el enriquecimiento, el enrutamiento, el cumplimiento y la liquidación. Sin embargo, el STP no es una propuesta de todo o nada; a menudo se habla de él en términos de tasa de STP, o el porcentaje del proceso que está automatizado. Adoptar una metodología STP puede reducir los tiempos de procesamiento, lo que a su vez puede agilizar las tareas operativas, permitir una mayor escalabilidad y producir un rastro claro y auditable de la documentación.

El STP es particularmente común en los servicios financieros, particularmente en el comercio de valores, los pagos y las operaciones bancarias. En la negociación de valores, por ejemplo, se analizan, compensan y ejecutan millones de operaciones cada día sin la participación humana.