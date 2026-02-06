Impulsar la claridad mediante un proceso unificado desde el pedido hasta el cobro

Una colección de imágenes que muestran cómo generar claridad a través de un proceso unificado de pedido a caso.

Donde las finanzas pierden tiempo

Los equipos financieros pierden horas cada semana por el trabajo manual, los sistemas desconectados y la repetición de tareas a lo largo del ciclo del pedido al cobro (O2C). Estas ineficiencias ocultas ralentizan el flujo de caja, aumentan las disputas y erosionan la confianza en los datos financieros.
≤ 40 %

del tiempo de finanzas se dedica a conciliaciones manuales1

 26 %

de los ingresos anuales globales perdidos por fugas2

 ~40 %

de los CFO encuestados no confían plenamente en sus datos financieros3

 61 %

de los CEO encuestados dicen que su organización está adoptando activamente agentes de IA4

Cómo es un ciclo O2C unificado

Dos compañeros de trabajo silueteados conversan de pie frente a una pizarra digital cubierta con detalles del proyecto

Del caos a la confianza

Cuando los sistemas financieros se unifican mediante la integración automatizada, los equipos obtienen una visión coherente y fiable de los pedidos, la facturación y los pagos en todos los sistemas. El resultado es un flujo de caja predecible, un cierre más rápido y menos sorpresas.

Tres formas en que la conectividad y la automatización transforman los ciclos O2C

Unifique los datos de ERP, CRM, facturación y banca en un flujo de confianza. Obtenga información en tiempo real sobre cuentas por cobrar, disputas y dependencias de cumplimiento.

Imagen estática que representa la infraestructura de TI con un escáner que identifica problemas en las pilas de aplicaciones.

Automatice las conciliaciones, validaciones y traspasos para eliminar el trabajo manual y acelerar la realización del efectivo.

Imagen estática de tres discos en forma de motor entrelazados sobre un bloque con interruptores que representa la supervisión y gestión unificadas y automatizadas.

Detecte los problemas a tiempo, reduzca las disputas y proteja los márgenes con flujos de trabajo conectados de facturación y cobros.

Imagen estática que muestra una colección diversa de activos organizados, cada uno representando una parte del ciclo de vida de la gestión de tecnología automatizada.
Unifique sus cargas de trabajo financieras

Conecte y automatice los sistemas que impulsan su ciclo O2C con la plataforma IBM® webMethods Hybrid Integration. Optimice su equipo financiero con flujos de trabajo más rápidos, un gobierno más sólido y una visibilidad más clara. Ahora, profundice en cómo funciona esta transformación explorando la guía de estrategias completa.

 Descargue la guía de estrategias
Notas a pie de página

1 Why manual reconciliation is holding your finance team back. Tech Donut. 25 de abril de 2025.

2 The 2024 Revenue Leak Report. Clari. 2024.

3 Nearly 40% of CFOs Do Not Completely Trust Their Organization’s Financial Data. BlackLine. 30 de enero de 2024.

4 5 mindshifts to supercharge business growth. IBM Institute for Business Value. Mayo de 2025.