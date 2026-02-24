¿Qué es OpenAPI?

Un archivo OpenAPI, también conocido como documento OpenAPI o especificación OpenAPI, permite a un desarrollador describir una API. Esta especificación también describe cómo utilizar esta API, incluidos los endpoints disponibles, los parámetros de operación, los métodos de autenticación y otra información. Estas especificaciones están escritas en YAML o JSON, y el esquema JSON se utiliza para describir los formatos de datos dentro de una API.

OpenAPI sirve tanto como documentación como de contrato (en esencia, describe lo que debe hacer una API; no es jurídicamente vinculante) entre los usuarios y los proveedores de la API. Básicamente sirve como "una fuente de verdad" que proporciona las instrucciones en un formato estandarizado.

Esta estandarización simplifica el consumo y la integración de API. Permite tanto a humanos como a ordenadores comprender la función y la estructura de una API determinada sin acceso al código fuente ni necesidad de comprender el funcionamiento interno de la API. También permite a los desarrolladores trabajar con una API, independientemente del lenguaje en el que se haya escrito.

OpenAPI automatiza la documentación interactiva y actualizada, eliminando parte del trabajo de documentación repetitivo y ayudando a garantizar que la documentación permanezca actualizada. OpenAPI también permite la generación de código para los SDK del cliente y la generación de otro código repetitivo automáticamente a partir de la especificación, lo que reduce el error humano y minimiza aún más la carga de trabajo de los desarrolladores.

Las herramientas que utilizan especificaciones de OpenAPI, incluida SwaggerUI, pueden representar una especificación de API en una interfaz interactiva. Esta interfaz no solo ayuda a visualizar la especificación, sino que también permite llamadas a la API reales, directamente desde el navegador o el servicio web, con fines de prueba y validación.

Al estandarizar la forma en que se describen las API REST, OpenAPI ayuda a mejorar la interoperabilidad y las herramientas, y respalda las operaciones a lo largo del ciclo de vida de la API. Una especificación sólida y bien mantenida puede ser una herramienta fundamental para implementar una estrategia integral de API, que respalde la integración, la colaboración, la prevención de errores y una gestión de API más sólida.

La especificación completa se puede encontrar en GitHub.