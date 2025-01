¿Qué es la pila MEAN?

Aunque la pila MEAN no es perfecta para todas las aplicaciones, hay muchos usos en los que destaca. Es una opción sólida para desarrollar aplicaciones nativas en la nube debido a su escalabilidad y su capacidad para administrar usuarios simultáneos. El marco frontend AngularJS también lo hace ideal para desarrollar aplicaciones de página única (SPA) que brindan toda la información y funcionalidad en una sola página. A continuación se muestran algunos ejemplos del uso de MEAN:

Calendarios

Seguimiento de gastos

Sitios de agregación de noticias

Mapeo y búsqueda de ubicación