¿Qué es la modernización del mainframe?

Los mainframes son ordenadores con grandes cantidades de memoria y procesadores de datos que realizan cálculos y transacciones sencillos en tiempo real. Los mainframes son fundamentales para los procesos de actividades principales de muchas empresas, incluidas las bases de datos comerciales, los servidores de transacciones y las aplicaciones que dependen de su seguridad y resiliencia.

Los mainframes que se instalaron hace tan solo 10 años aún pueden suponer un riesgo considerable para una organización en varios frentes. En primer lugar, las ineficiencias de la tecnología más antigua pueden aumentar los costes operativos y hacer que las empresas sean vulnerables a competidores más nuevos e innovadores. En segundo lugar, las aplicaciones heredadas creadas con lenguajes de programación antiguos pueden plantear problemas de rendimiento y ser difíciles de resolver para los programadores más jóvenes formados en lenguajes de codificación modernos.

Un ejemplo de ello son los lenguajes de código COBOL (Common Business Oriented Language) y Java, dos de los lenguajes de codificación más utilizados para crear aplicaciones. A pesar de su popularidad, COBOL y Javatodavía tienen diferencias clave que deben tenerse en cuenta para que una iniciativa de modernización de mainframe sea eficaz. Aunque Java es más intuitivo para muchos programadores debido a sus similitudes con C++, la sintaxis de COBOL está diseñada para implementaciones orientadas a la empresa y se considera más legible.

He aquí un vistazo más de cerca a cómo funciona la modernización del mainframe y por qué se ha convertido en una parte tan central de cualquier iniciativa de transformación digital.