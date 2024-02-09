¿Qué es la modernización del mainframe?

Publicado: 09 de febrero de 2024
Colaboradores: Mesh Flinders, Ian Smalley
La modernización del mainframe es un proceso que utilizan las empresas para migrar sus sistemas heredados existentes a un ecosistema más nuevo y tecnológicamente más avanzado. Algunas de las áreas de modernización más frecuentes son el código, la interfaz, el ahorro potencial de costes y el rendimiento.
Los enfoques de modernización pueden variar ampliamente en escala y alcance, algunos asumiendo una revisión total de la funcionalidad y la base de código de un sistema existente, mientras que otros se centran en áreas más específicas para la innovación. El segundo enfoque es el más utilizado, ya que las tecnologías subyacentes suelen ser costosas y arriesgadas de reemplazar por completo. El pensamiento detrás del segundo enfoque de modernización, más cauteloso, es que, si bien una tecnología subyacente puede haber cambiado desde que se instaló un sistema informático o se creó una aplicación, la migración de datos de un sistema a otro puede ser arriesgada y costosa.
Elegir la solución de modernización de mainframe adecuada es fundamental para mantener su hardware y software actualizados y seguir siendo competitivo en un panorama informático en rápida evolución. Dado que la mayoría de las empresas utilizan sistemas mainframe para ejecutar sus cargas de trabajo más críticas y almacenar datos valiosos, los líderes empresariales dan cada vez más prioridad a la modernización de los mainframes y realizan grandes inversiones en este ámbito. Según un reciente informe del IBV encargado por IBM, el 71 % de los ejecutivos afirman que las aplicaciones mainframe son fundamentales para su estrategia empresarial y cuatro de cada cinco ejecutivos afirman que sus organizaciones necesitan transformarse rápidamente para seguir el ritmo de la competencia.
Los mainframes son ordenadores con grandes cantidades de memoria y procesadores de datos que realizan cálculos y transacciones sencillos en tiempo real. Los mainframes son fundamentales para los procesos de actividades principales de muchas empresas, incluidas las bases de datos comerciales, los servidores de transacciones y las aplicaciones que dependen de su seguridad y resiliencia.
Los mainframes que se instalaron hace tan solo 10 años aún pueden suponer un riesgo considerable para una organización en varios frentes. En primer lugar, las ineficiencias de la tecnología más antigua pueden aumentar los costes operativos y hacer que las empresas sean vulnerables a competidores más nuevos e innovadores. En segundo lugar, las aplicaciones heredadas creadas con lenguajes de programación antiguos pueden plantear problemas de rendimiento y ser difíciles de resolver para los programadores más jóvenes formados en lenguajes de codificación modernos.
Un ejemplo de ello son los lenguajes de código COBOL (Common Business Oriented Language) y Java, dos de los lenguajes de codificación más utilizados para crear aplicaciones. A pesar de su popularidad, COBOL y Javatodavía tienen diferencias clave que deben tenerse en cuenta para que una iniciativa de modernización de mainframe sea eficaz. Aunque Java es más intuitivo para muchos programadores debido a sus similitudes con C++, la sintaxis de COBOL está diseñada para implementaciones orientadas a la empresa y se considera más legible.
He aquí un vistazo más de cerca a cómo funciona la modernización del mainframe y por qué se ha convertido en una parte tan central de cualquier iniciativa de transformación digital.
El auge de la inteligencia artificial (IA), las situaciones geopolíticas inestables en Europa y Oriente Medio, la COVID-19... En los últimos años, el mundo empresarial se ha visto sacudido por una cadena aparentemente interminable de interrupciones, a menudo vinculadas a las nuevas tecnologías. Aunque queda por ver cómo afectarán estos cambios sin precedentes a la infraestructura de TI con el tiempo, es indudable que la innovación digital y la necesidad de modernización seguirán siendo las principales prioridades de los líderes empresariales en un futuro próximo.
Podría decirse que los mainframes son el área de la infraestructura de TI más vulnerable a los cambios en una organización. El alma de las aplicaciones y los datos, los mainframes, son el corazón palpitante de cualquier empresa en el espacio tecnológico, por lo que mantenerlos actualizados y funcionando de manera fluida es de suma importancia. Por ejemplo, DevOps (los flujos de trabajo de desarrollo de software en los que confían las empresas para acelerar la entrega de software y aplicaciones de alta calidad) depende en gran medida de la eficacia de los sistemas de TI de mainframe.
Quizá más que nunca, las empresas ven la necesidad de integrar y ampliar sus capacidades de mainframe para impulsar la innovación y aumentar la resiliencia. Las estrategias de modernización del mainframe pueden ayudar a impulsar la transformación digital y captar nuevo valor. Según un reciente informe del IBV encargado por IBM, 45 de los 50 principales bancos, cuatro de las cinco principales aerolíneas, siete de los 10 principales minoristas mundiales y 67 de las 100 empresas de Fortune utilizan el mainframe como plataforma central.
Estos son cinco beneficios que las organizaciones suelen obtener con un enfoque sólido de modernización del mainframe.
La modernización de los mainframes heredados ayuda a las empresas a seguir el ritmo de las nuevas tecnologías y garantiza que sus competidores no ganen ventaja tecnológica. Además, las tecnologías más nuevas se actualizan más fácilmente que sus predecesoras, lo que hace que las actualizaciones futuras sean más sencillas y baratas.
Por sí solo, la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de la infraestructura de TI es uno de los mayores costes a los que se enfrentan muchas empresas. Si a esto le añadimos el hecho de que la tecnología antigua es más engorrosa y se integra con menos facilidad en las nuevas aplicaciones que necesita su empresa, es fácil ver cómo no actualizar la TI antigua puede ser menos rentable a largo plazo que una iniciativa de modernización de mainframe o aplicaciones. .
La modernización del mainframe es una oportunidad para agregar habilidades y capacidades a sus empleados, haciéndolos más competitivos y capaces de contribuir mejor a sus operaciones críticas. Por ejemplo, si las aplicaciones se codificaron hace más de una década, es probable que los codificadores necesiten una actualización tanto como su código. Una inversión en un mainframe modernizado no es solo una inversión en sus activos tecnológicos, sino también en su gente.
La actualización de los sistemas informáticos es una excelente forma de que las empresas aprovechen las numerosas posibilidades de automatización que se han introducido en los últimos años. La automatización de tareas rutinarias como la programación, el mantenimiento y el ingreso de datos ayuda a los empleados a concentrar su tiempo y energía en actividades que agregan más valor.
Los datos del mainframe (sobre clientes, flujos de trabajo, problemas de mantenimiento y más) a menudo permanecen sin uso durante años dentro de sistemas heredados. Las soluciones de modernización de mainframe que utilizan nuevas tecnologías como inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML) pueden ayudar a aprovechar los datos históricos de su empresa y detectar información estratégica crítica.
Aunque existen diferentes enfoques y estrategias para la modernización del mainframe, a un nivel fundamental, todos implican la actualización de los sistemas y aplicaciones de TI existentes. El alcance, la escalabilidad y otros requisitos pueden variar en función de las necesidades empresariales, por lo que es importante que las partes interesadas estén alineadas con sus expectativas para un proyecto, así como con sus riesgos potenciales.
Cualquier iniciativa de modernización, sea cual sea su alcance, conlleva ciertos riesgos. La complejidad de actualizar una tecnología instalada hace 10, 20 o incluso 30 años es sencillamente demasiado grande para eliminar el riesgo por completo. Estos son algunos de los desafíos a los que se enfrenta normalmente un proyecto de modernización de mainframe.
Si bien estos riesgos no se pueden eliminar por completo, estos enfoques ampliamente utilizados para la modernización del mainframe pueden reducirlos considerablemente y, al mismo tiempo, permitir que las organizaciones alcancen sus objetivos de modernización.
IBM Z and Cloud Modernization Stack combinan la potencia de IBM Z y la fuerza de Red Hat OpenShift Container Platform para proporcionar un modelo moderno y gestionado como servicio que complemente sus cargas de trabajo en producción más resilientes.
Modernice aplicaciones, servidores y almacenamiento in situ, a su propio ritmo, para integrarse de manera fluida con la nube híbrida y la IA.
Acelere la transformación digital a través de la modernización de sus aplicaciones de mainframe y ejecute cargas de trabajo con éxito en nuevos entornos.
