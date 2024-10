La historia de Kubernetes y su papel como plataforma portátil, extensible y de código abierto para gestionar cargas de trabajo en contenedores y microservicios, continúa desarrollándose.

Desde que Kubernetes se unió a la CNCF en 2016, el número de colaboradores ha aumentado a 8012, un aumento del 996 % (enlace externo a ibm.com). La conferencia mundial insignia de la CNCF, KubeCon + CloudNativeCon (enlace externo a ibm.com), atrae a miles de asistentes y ofrece un foro anual para la información y los conocimientos de desarrolladores y usuarios sobre Kubernetes y otras tendencias de DevOps .

En los frentes de transformación de la nube y modernización de aplicaciones , la adopción de Kubernetes no muestra signos de desaceleración. Según un informe de Gartner, The CTO's Guide to Containers and Kubernetes (enlace externo a ibm.com), más del 90 % de las organizaciones del mundo ejecutarán aplicaciones en contenedores en producción para 2027.