ESB frente a microservicios: ¿cuál es la diferencia?

La principal diferencia entre un ESB y los microservicios es que el primero es una herramienta de integración, mientras que los segundos son, tal y como su nombre indica, pequeños componentes de servicio que se combinan para crear una aplicación.

Un ESB es un centro centralizado y estandarizado que introduce, transforma y emite datos para que varias aplicaciones y servicios puedan comunicarse fácilmente. Los microservicios están libres de dependencias de otros microservicios. Se pueden conectar y desconectar de las aplicaciones según sea necesario. Si bien adoptan diferentes enfoques, el ESB y los microservicios persiguen el mismo objetivo: hacer que el desarrollo de aplicaciones y las operaciones basadas en la nube sean más fáciles y eficientes.

Para comprender plenamente la diferencia entre ESB y microservicios, es útil analizar no solo cómo se comparan, sino también cómo se relacionan con sus respectivos modelos de arquitectura.

Una arquitectura de microservicios está formada por muchos microservicios altamente especializados que los equipos de desarrollo conectan para construir la funcionalidad de una aplicación. A medida que avanza el diseño de la arquitectura de microservicios, aumentan los beneficios de desacoplar los servicios; son más ágiles, escalables y responden mejor a las necesidades de las organizaciones de hoy.

Por otro lado, ESB es un producto diseñado inicialmente para la era de los sistemas heredados, anterior a la nube. Las integraciones tardan más en desarrollarse y son menos flexibles que si se adopta un enfoque de arquitectura de microservicios. El centro de integración centralizado de un ESB puede facilitar la resolución de problemas en comparación con la identificación de la causa raíz dentro de los microservicios. Sin embargo, si no tiene tolerancia a fallos, el ESB puede ser un único punto de fallo para toda la empresa, lo que daría lugar a un problema más grave que corregir.

Para obtener más información sobre las diferencias entre la arquitectura ESB y SOA y la arquitectura de microservicios, consulte "SOA frente a microservicios: ¿cuál es la diferencia?".