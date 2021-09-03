ESB frente a microservicios: ¿cuál es la diferencia?

Las empresas llevan décadas utilizando el bus de servicios empresariales (ESB) para conectar aplicaciones entre sí. Normalmente, estas aplicaciones eran monolíticas: se desarrollaban de forma integral incluyendo todos los servicios necesarios dentro de la aplicación. Luego vino la expansión de los servicios cloud y los microservicios separados y conectables. Dado que los microservicios suponen un cambio fundamental en la forma en que las empresas gestionan sus recursos, resulta útil explorar el papel que desempeñan los ESB y los microservicios para comprender las ventajas de cada uno.
Un ESB, o bus de servicios empresariales, es un enfoque de integración que utiliza un componente de software centralizado para crear integraciones entre aplicaciones. Para crear un ESB, los desarrolladores crean un bus de comunicación entre diferentes aplicaciones. Luego, permiten que cada aplicación hable con el bus, lo que a su vez permite compartir datos y comunicaciones entre las aplicaciones conectadas. Este enfoque estandarizado de la integración de aplicaciones significa que DevOps no tendrá que crear integraciones punto a punto personalizadas para cada aplicación.
Ayuda a ver el ESB en el contexto de cómo se utiliza en la arquitectura informática general. Los ESB son los componentes básicos de la SOA, o arquitectura orientada a servicios, un enfoque de arquitectura diseñado para fomentar la comunicación entre servicios a través del acoplamiento flexible. SOA es el enfoque global de la arquitectura de un sistema, y ESB es la herramienta de comunicación que hace posible el enfoque.
Para obtener más información sobre cómo encaja el ESB en la arquitectura SOA, consulte "ESB y SOA".
Los microservicios son un enfoque de arquitectura nativo de la nube en el que una única aplicación se compone de muchos componentes, o servicios, implementables de forma independiente. A diferencia del enfoque tradicional y monolítico de las grandes aplicaciones estrechamente vinculadas, los microservicios utilizan contenedores. El uso de contenedores crea un sistema escalable y distribuido que evita los cuellos de botella de una base de datos central.
Los microservicios se separan por sus capacidades empresariales. Por ejemplo, el carrito, los datos del cliente y la información del producto de una aplicación se almacenan en su propia base de datos y se comunican en tiempo real a través de API, transmisión de eventos o protocolos de mensajería para crear la funcionalidad general de la aplicación.
La principal diferencia entre un ESB y los microservicios es que el primero es una herramienta de integración, mientras que los segundos son, tal y como su nombre indica, pequeños componentes de servicio que se combinan para crear una aplicación.
Un ESB es un centro centralizado y estandarizado que introduce, transforma y emite datos para que varias aplicaciones y servicios puedan comunicarse fácilmente. Los microservicios están libres de dependencias de otros microservicios. Se pueden conectar y desconectar de las aplicaciones según sea necesario. Si bien adoptan diferentes enfoques, el ESB y los microservicios persiguen el mismo objetivo: hacer que el desarrollo de aplicaciones y las operaciones basadas en la nube sean más fáciles y eficientes.
Para comprender plenamente la diferencia entre ESB y microservicios, es útil analizar no solo cómo se comparan, sino también cómo se relacionan con sus respectivos modelos de arquitectura.
Una arquitectura de microservicios está formada por muchos microservicios altamente especializados que los equipos de desarrollo conectan para construir la funcionalidad de una aplicación. A medida que avanza el diseño de la arquitectura de microservicios, aumentan los beneficios de desacoplar los servicios; son más ágiles, escalables y responden mejor a las necesidades de las organizaciones de hoy.
Por otro lado, ESB es un producto diseñado inicialmente para la era de los sistemas heredados, anterior a la nube. Las integraciones tardan más en desarrollarse y son menos flexibles que si se adopta un enfoque de arquitectura de microservicios. El centro de integración centralizado de un ESB puede facilitar la resolución de problemas en comparación con la identificación de la causa raíz dentro de los microservicios. Sin embargo, si no tiene tolerancia a fallos, el ESB puede ser un único punto de fallo para toda la empresa, lo que daría lugar a un problema más grave que corregir.
Para obtener más información sobre las diferencias entre la arquitectura ESB y SOA y la arquitectura de microservicios, consulte "SOA frente a microservicios: ¿cuál es la diferencia?".
Algunos beneficios e inconvenientes de utilizar ESB incluyen los siguientes:
Algunos beneficios y desventajas del uso de microservicios son los siguientes:
La respuesta corta es no. Un ESB puede conectar servicios web pequeños y especializados, así como servicios y aplicaciones más antiguos y empresariales. Esto lo convierte en la mejor solución para integrar aplicaciones on-premises con soluciones SaaS y otros entornos basados en la nube.
Sin embargo, en los últimos años, los microservicios se han convertido en el modelo de arquitectura preferido en muchas organizaciones. Hay varias razones por las que los microservicios tienen ventaja sobre ESB y SOA en la actualidad:
A continuación, se presentan algunos casos de uso en los que los microservicios serían el enfoque arquitectónico preferido:
Aunque hoy en día los microservicios tienen la ventaja, es probable que la arquitectura ESB adopte aspectos de los microservicios para satisfacer la demanda. El auge de la tecnología de contenedores y la necesidad de integrar varios entornos de nube influirán en el uso de la arquitectura ESB y en la forma en que evolucionará y se hará más moderna.
