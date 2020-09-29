Nube distribuida vs. nube híbrida vs. multinube vs. edge computing (parte 1)

Gartner ha publicado recientemente un artículo en el que afirma que la nube distribuida corrige los problemas que plantea el cloud híbrido. Yo diría que la nube distribuida también corrige los problemas que plantea la multinube.

Tomemos Kubernetes como ejemplo. Todos los principales proveedores de servicios en la nube admiten su propio servicio gestionado de Kubernetes, pero la tecnología subyacente es esencialmente el mismo proyecto de código abierto. Sin embargo, si desea crear un clúster de Kubernetes con más de un proveedor, puede encontrar diferencias en las siguientes áreas:

Entornos

Experiencias

Centros de datos

Equipos de operaciones con diferentes conjuntos de habilidades

Si utiliza la última versión en IBM® Cloud (que algunos de sus otros proveedores de servicios en la nube no admiten) puede dar lugar a incoherencias que su equipo de operaciones tendrá dificultades para manejar.

Algunas soluciones de gestión multinube afirman disponer de un único panel de control para hacer frente a este reto. La verdad es que estas plataformas le permiten controlar las operaciones de sus clústeres de Kubernetes, pero no gestionar completamente las operaciones específicas del proveedor de servicios en la nube donde se ejecuta su clúster. Para tareas como cambiar los roles de acceso o las restricciones de seguridad, tendrá que navegar por los paneles de control operativos individuales de los distintos proveedores de servicios en la nube.

Por el contrario, con la nube distribuida, puede seguir utilizando entornos multinube y acceder a recursos independientemente de dónde se encuentren, todo dentro de un único plano de control en una sola nube.