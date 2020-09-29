Nube distribuida vs. nube híbrida vs. multinube vs. edge computing (parte 1)

¿Es nuevo en la nube distribuida? Vea el evento virtual bajo demanda con líderes del sector y un invitado especial.
Como director de ofertas técnicas de IBM® Cloud, creo que ayuda a establecer puntos en común con los clientes comprender en qué punto de su recorrido hacia la nube se encuentran. En esta publicación, vamos a repasar las arquitecturas de cloud computing más comunes:
En mi opinión, el cloud híbrido es la opción ideal si desea pasar a una arquitectura nativa y basada en la nube sin abandonar sus aplicaciones existentes. Básicamente, se trata de mantener las aplicaciones heredadas on-premises y, al mismo tiempo, aprovechar la nube para experimentar con nuevas aplicaciones. Un caso de uso sencillo del cloud híbrido es exponer en la nube los activos de alto valor que se ejecutan on-premises mediante el uso de interfaces de programación de aplicaciones (API).
Los principales beneficios de utilizar el cloud híbrido incluyen las siguientes características:
La multinube le permite distribuir sus aplicaciones a varios entornos en la nube y utilizar más de un proveedor. A continuación, le explicamos por qué la multinube puede resultarle útil.
Supongamos que usted es ejecutivo de una empresa de reparto y necesita escalar para hacer frente al aumento de pedidos. Desea alcanzar este objetivo y, al mismo tiempo, llevar a cabo las siguientes tareas:
Con la multinube, puede acceder a múltiples nubes y múltiples centros de datos en todo el mundo para realizar todas estas actividades. Obtiene disponibilidad y puede realizar más cargas de trabajo que con la nube híbrida.
Considere la multinube como un subconjunto de la nube híbrida. Al mismo tiempo, puede utilizar potencialmente una nube híbrida como uno de sus múltiples entornos de nube.
La multinube también combate la TI invisible, en la que ciertos empleados prefieren trabajar en una nube diferente a la que utiliza la empresa. La TI invisible lleva a las empresas a adoptar múltiples nubes sin una orientación general por parte de los altos cargos. La multinube le ofrece una mejor visibilidad y gobierno sobre la TI invisible que la nube híbrida.
Gartner ha publicado recientemente un artículo en el que afirma que la nube distribuida corrige los problemas que plantea el cloud híbrido. Yo diría que la nube distribuida también corrige los problemas que plantea la multinube.
Tomemos Kubernetes como ejemplo. Todos los principales proveedores de servicios en la nube admiten su propio servicio gestionado de Kubernetes, pero la tecnología subyacente es esencialmente el mismo proyecto de código abierto. Sin embargo, si desea crear un clúster de Kubernetes con más de un proveedor, puede encontrar diferencias en las siguientes áreas:
Si utiliza la última versión en IBM® Cloud (que algunos de sus otros proveedores de servicios en la nube no admiten) puede dar lugar a incoherencias que su equipo de operaciones tendrá dificultades para manejar.
Algunas soluciones de gestión multinube afirman disponer de un único panel de control para hacer frente a este reto. La verdad es que estas plataformas le permiten controlar las operaciones de sus clústeres de Kubernetes, pero no gestionar completamente las operaciones específicas del proveedor de servicios en la nube donde se ejecuta su clúster. Para tareas como cambiar los roles de acceso o las restricciones de seguridad, tendrá que navegar por los paneles de control operativos individuales de los distintos proveedores de servicios en la nube.
Por el contrario, con la nube distribuida, puede seguir utilizando entornos multinube y acceder a recursos independientemente de dónde se encuentren, todo dentro de un único plano de control en una sola nube.
Puede utilizar la nube distribuida para múltiples tareas, incluidas las siguientes actividades:
El uso de la nube distribuida ofrece las siguientes ventajas principales:
Además, la nube distribuida puede utilizarse para otros servicios más allá de Kubernetes, como Red Hat OpenShift y plataformas sin servidor.
Obtenga más información sobre la nube distribuida leyendo “Understanding Distributed Cloud Architecture: The Basics”.
En la segunda parte de este blog, analizo cómo funciona la nube distribuida con edge computing.
Descubra conocimientos que se pueden ejecutar para racionalizar la modernización de las aplicaciones y adoptar soluciones de nube híbrida para acelerar la innovación y la eficiencia.
Descubra cómo las soluciones de nube híbrida e IA están remodelando las estrategias empresariales. Aprenda de expertos del sector, explore alianzas estratégicas y sumérjase en casos de éxito que demuestran cómo impulsar la innovación y optimizar las operaciones con tecnologías escalables y preparadas para el futuro.
Desbloquee nuevas capacidades e impulse la agilidad empresarial con los servicios de consultoría de nube de IBM. Descubra cómo cocrear soluciones, acelerar la transformación digital y optimizar el rendimiento mediante estrategias de nube híbrida y colaboraciones con expertos.
Aproveche la potencia combinada de la IA y la nube híbrida para integrar datos de manera fluida, impulsar la innovación y transformar su negocio. Explore los conocimientos de los expertos, las historias de éxito y las aplicaciones reales para acelerar su transformación digital.
Delta Air Lines se asoció con IBM para transformar sus operaciones y ofrecer nuevas experiencias a los clientes mediante una migración a la nube híbrida.
Primeros pasos con una plataforma Red Hat OpenShift totalmente gestionada. Acelere su proceso de desarrollo e implementación con soluciones escalables y seguras adaptadas a sus necesidades.
Agilice su transformación digital con las soluciones de nube híbrida de IBM, creadas para optimizar la escalabilidad, la modernización y la integración fluida en toda su infraestructura de TI.
Desbloquee nuevas capacidades e impulse la agilidad empresarial con los servicios de consultoría de nube de IBM. Descubra cómo cocrear soluciones, acelerar la transformación digital y optimizar el rendimiento mediante estrategias de nube híbrida y colaboraciones con expertos.
Maximice el potencial de la tecnología de nube híbrida con soluciones impulsadas por IA. Descubra cómo puede optimizar su infraestructura de nube con las ofertas de nube híbrida de IBM o acceda a información de expertos para mejorar su estrategia de IA generativa.