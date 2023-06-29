Un gemelo digital es una réplica digital de un objeto o sistema físico, completa con todos los datos operativos y de diseño del objeto físico, incluida la geometría, los datos de rendimiento y los modelos de comportamiento. El propósito de un gemelo digital es simular el comportamiento de los equipos en tiempo real, lo que permite a los ingenieros y operadores monitorizar el rendimiento e identificar problemas/anomalías del sistema.

La tecnología de gemelo digital utiliza sensores del Internet de las cosas (IIoT), machine learning y software de simulación para recopilar datos de productos y generar modelos precisos. A continuación, los equipos pueden utilizar los modelos para predecir las necesidades de mantenimiento, simular cambios en el sistema y optimizar los procesos (por ejemplo, protocolos de seguridad, procedimientos de elaboración de informes, procesos de fabricación, etc.).

Por ejemplo, un gemelo digital de una turbina eólica puede simular el impacto de cambiar la velocidad y la dirección del viento en el rendimiento de la turbina, ayudando a los operadores a tomar decisiones informadas sobre el mantenimiento y la producción de energía.