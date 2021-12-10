¿Qué es la elaboración de informes de RSC?

Las pruebas que demuestran la preocupación de las organizaciones por la sociedad y el bienestar y las condiciones laborales de sus empleados se remontan al siglo XIX, durante la Revolución Industrial. La filantropía también estaba en auge durante esta época, y no era raro que los industriales y empresarios realizaran donaciones a causas educativas o científicas.

Los informes modernos de RSE se remontan a 1953, cuando el economista estadounidense Howard Bowen acuñó oficialmente el término. En la década de 1970, los informes de RSE comenzaron a ganar popularidad y, en la década de 1980, muchas empresas los utilizaban para mostrar su responsabilidad social, reforzar la reputación de su marca y responder a las partes interesadas.

El RSE, que antes era un enfoque poco utilizado en algunas organizaciones, es ahora una forma de autorregulación muy extendida en empresas de todos los tamaños y, a menudo, está dirigido por un responsable de RSE designado.