¿Qué es la elaboración de informes de RSC?

Cada vez más, se exige y se espera que las organizaciones informen sobre métricas de rendimiento que van más allá de sus resultados financieros. Los informes de responsabilidad social empresarial, o informes de RSE, son un enfoque que proporciona transparencia corporativa a las partes interesadas clave sobre el desempeño social y medioambiental de una organización.
En este artículo, examinaremos con más detalle los informes de RSE, así como la importancia de utilizar software especializado para recopilar datos de RSE y medir el rendimiento.
Los informes de RSE son la práctica de informar sobre el rendimiento de una organización en cuanto a métricas no financieras, proporcionando transparencia sobre el impacto de la organización en la sociedad y el medioambiente. Normalmente se publican con periodicidad anual y son voluntarios. Sin embargo, algunas jurisdicciones obligan a las grandes organizaciones a divulgar su desempeño social y medioambiental, lo que ayuda a los inversores y consumidores a evaluar el impacto no financiero de la organización.
Históricamente, los informes de RSE se centraban exclusivamente en las métricas sociales, pero estos informes han evolucionado hasta abarcar otras medidas de éxito no financieras. En los últimos tiempos, el término “informe de RSE” se ha utilizado de forma intercambiable con el término “informe ESG” (medioambiental, social y de gobierno).
Las pruebas que demuestran la preocupación de las organizaciones por la sociedad y el bienestar y las condiciones laborales de sus empleados se remontan al siglo XIX, durante la Revolución Industrial. La filantropía también estaba en auge durante esta época, y no era raro que los industriales y empresarios realizaran donaciones a causas educativas o científicas.
Los informes modernos de RSE se remontan a 1953, cuando el economista estadounidense Howard Bowen acuñó oficialmente el término. En la década de 1970, los informes de RSE comenzaron a ganar popularidad y, en la década de 1980, muchas empresas los utilizaban para mostrar su responsabilidad social, reforzar la reputación de su marca y responder a las partes interesadas.
El RSE, que antes era un enfoque poco utilizado en algunas organizaciones, es ahora una forma de autorregulación muy extendida en empresas de todos los tamaños y, a menudo, está dirigido por un responsable de RSE designado.
Existen varios marcos de elaboración de informes que respaldan la presentación de informes de RSE, dependiendo de si la organización desea centrarse en sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), su rendimiento económico o su impacto social. Tres marcos de elaboración de informes de RSE que reciben constantemente una alta calificación por parte de los inversores son el Carbon Disclosure Project (CDP), el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) y la Global Reporting Initiative (GRI).
Existen similitudes y diferencias entre estos marcos. El CDP se centra en los datos sobre GEI, el agua y el rendimiento de la cadena de suministro, con el fin de ayudar a las organizaciones a proteger los recursos naturales y mitigar el cambio climático. Por su parte, la GRI se centra más en el impacto social, medioambiental y económico de las organizaciones en sus partes interesadas.
Estos marcos están disponibles públicamente y permiten realizar comparaciones entre organizaciones, mientras que el DJSI es solo por invitación y los resultados no se hacen públicos. El DJSI es utilizado principalmente por las partes interesadas que desean evaluar conjuntamente los datos ESG y el rendimiento financiero de una organización.
Sea cual sea el marco de RSE que elija, un software como IBM® Envizi le ayudará a optimizar el proceso de creación de su informe. Al automatizar la recopilación de datos fiables y consolidarlos en un único sistema, el software de sostenibilidad le facilita la redacción, creación y publicación de informes de RSE, en colaboración con su equipo.
El software le ayudará a recopilar métricas de RSE, calcular las emisiones de GEI de su organización y crear informes auditables que cumplan con las normativas y las buenas prácticas del sector. Se lo recomendamos encarecidamente para ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo durante el complejo proceso de elaboración de informes de RSE. De hecho, las mejoras en el desempeño de la RSE que aporta este software pueden ir más allá de la elaboración de informes y ayudar a establecer objetivos de RSE y a realizar un seguimiento de los resultados de las iniciativas de rendimiento.
Los requisitos en materia de RSE varían según las regiones geográficas y existen pocas normas, si es que hay alguna, que gocen de un amplio consenso, lo que significa que el contenido, la extensión y el estilo de los informes de RSE pueden variar considerablemente entre las distintas organizaciones. Algunas empresas pueden considerar esto como algo positivo, ya que les da flexibilidad para diseñar y personalizar sus informes como mejor les parezca.
La desventaja de la falta de normas comunes para la presentación de informes de RSE es que las organizaciones pueden ser selectivas en cuanto a la información que divulgan y destacan en sus informes. Esto no solo puede dificultar la realización de comparaciones precisas entre organizaciones, sino que también puede dar lugar a acusaciones de “greenwashing” y dañar su reputación.
Para evitarlo, las organizaciones deben aspirar a ser lo más transparentes posible en sus informes. Esto incluye revelar sus deficiencias en materia de RSE y las áreas en las que deben mejorar, así como sus éxitos. Cuanto más transparente sea la organización, más probable será que los consumidores confíen en que estas cuestiones son realmente importantes para ella.
Un buen desempeño en materia de RSE es sinónimo de un buen rendimiento empresarial. Las investigaciones demuestran sistemáticamente que el desempeño en materia de RSE aporta un valor real a las organizaciones.
Los informes de RSE también pueden funcionar como una importante herramienta de relaciones públicas para las organizaciones, ya que les brindan la oportunidad de comunicar sus iniciativas medioambientales, mostrar sus logros y presentarse como socialmente responsables. En un mundo en el que los inversores y los consumidores examinan cada vez más el desempeño social y medioambiental, la presentación de informes y el rendimiento en materia de responsabilidad social empresarial son una estrategia integral para las organizaciones.
Las organizaciones deben comprometerse plenamente con sus iniciativas, y los empleados deben participar en el proceso y ser animados a generar un impacto positivo en su trabajo diario. Cualquier compromiso de RSE adquirido por la organización debe comunicarse con claridad, y su implementación y eficacia deben respaldarse con pruebas en todos los informes posteriores.
Hoy en día, los informes están siendo sustituidos cada vez más por los informes de última generación sobre medioambiente, sociedad y gobierno (ESG). Los informes ESG son más completos y tangibles, y cuentan con un mayor respaldo por parte de marcos de referencia reconocidos que los informes de RSE.
Los informes ESG ponen mayor énfasis en cuantificar los esfuerzos medioambientales y de sostenibilidad, en lugar de limitarse a comunicar la responsabilidad social. Miden el rendimiento en materia de sostenibilidad en función de métricas comparables y establecen objetivos exactos para el futuro, lo que hace que los informes ESG sean más relevantes para nuestra situación actual, con la crisis climática y la exigencia de que las organizaciones sean éticas en su esencia.
RSE son las siglas de responsabilidad social empresarial. Un informe de RSE es un documento interno y externo que permite a las organizaciones evaluar su impacto ético, medioambiental, filantrópico y económico. Se utiliza para comunicar a las partes interesadas el desempeño social y de sostenibilidad de una organización.
Un buen informe de RSE debe ser detallado, transparente y flexible. Debe proporcionar una buena base de datos para cumplir con los requisitos de presentación de informes actuales y futuros. Debe incluir datos sobre todos los métricas clave de sostenibilidad que se aplican a su organización, y no debe omitir datos que puedan reflejar negativamente a la organización.
Un buen informe de RSE debe fomentar la confianza y el diálogo significativo entre las organizaciones y las partes interesadas. Si tiene múltiples partes interesadas que prefieren métodos específicos de presentación de informes, puede tener sentido utilizar más de un marco de presentación de informes de RSE.
El mejor marco para la elaboración de informes de RSE depende del público objetivo, el valor y el propósito del informe. Por ejemplo, los inversores que deseen determinar las emisiones de carbono o la mitigación del cambio climático de una organización pueden seleccionar el marco CDP o DJSI como la mejor opción. Estos marcos públicos también serán ideales si su objetivo es comparar sus datos con los de sus homólogos.
Sin embargo, si el informe de RSE está dirigido a partes interesadas como ONG, proveedores, empleados o clientes, y busca determinar el impacto social, económico o medioambiental de una organización en estas partes interesadas, el marco GRI podría ser más adecuado.
La presentación de informes de RSE es en gran medida voluntaria, sin embargo, algunas jurisdicciones, como Australia, Canadá y el Reino Unido, exigen a las grandes organizaciones y a otras que operan en sectores específicos que informen sobre su desempeño social y medioambiental. Actualmente no es obligatorio en los Estados Unidos, aunque esto podría cambiar pronto. Incluso en países donde la presentación de informes de sostenibilidad no es obligatoria, muchas organizaciones realizan informes de RSE de forma voluntaria. Esto puede ayudarles a involucrar a las partes interesadas, reforzar su reputación ante los inversores y clientes, y ayudarles a cumplir sus objetivos de divulgación.
