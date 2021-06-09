El CDP es un popular marco de información voluntaria que las empresas utilizan para divulgar información medioambiental a sus partes interesadas (inversores, empleados y clientes). Los informes se completan anualmente, y el portal se abre en abril de cada año y las presentaciones deben hacerse en julio.

El CDP mantiene estos datos en una base abierta y proclama tener la colección más completa del mundo de datos ambientales comunicados de forma voluntaria.