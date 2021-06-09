El CDP es un popular marco de información voluntaria que las empresas utilizan para divulgar información medioambiental a sus partes interesadas (inversores, empleados y clientes). Los informes se completan anualmente, y el portal se abre en abril de cada año y las presentaciones deben hacerse en julio.
El CDP mantiene estos datos en una base abierta y proclama tener la colección más completa del mundo de datos ambientales comunicados de forma voluntaria.
Para las empresas, el CDP ofrece actualmente tres cuestionarios(cambio climático, seguridad hídrica y bosques). Cada uno de ellos se puntúa utilizando diferentes metodologías. Los cuestionarios incluyen preguntas generales junto con preguntas específicas del sector dirigidas a sectores de alto impacto. La puntuación de los cuestionarios del CDP la realizan partners acreditados formados por el CDP.
La información capturada por el CDP puede ser utilizada tanto por los inversores como por las propias organizaciones informantes. Los inversores pueden utilizar el CDP para tomar decisiones informadas sobre el rendimiento en materia de sostenibilidad, y las empresas pueden impulsar medidas relacionadas con el cambio climático, los recursos hídricos y otras áreas críticas.
En 2003, los informadores del CDP eran unos pocos cientos. Desde entonces, el número de informes ha crecido significativamente, si no exponencialmente. En 2020, el CDP informó de divulgaciones récord, ya que más de 9600 informes presentados, un 14 % más que el año anterior y un 70 % desde que se firmó el Acuerdo de París en 2015.
El CDP consiste en una larga lista de preguntas que las organizaciones deben responder. En 2021, esto tomó la forma de un documento de 88 páginas con más de 200 preguntas. Recopilar los datos necesarios y responder a un cuestionario del CDP no es tarea fácil. En un informe de 2021, “Smart Innovators: Corporate ESG & Sustainability Software”, Verdantix (una empresa de análisis independiente) estimó que “responder adecuadamente a un cuestionario del CDP...puede suponer un esfuerzo de más de 40 días laborables para un equipo de 30 empleados”.
El cuestionario del CDP sobre el cambio climático incluye una combinación de preguntas cualitativas y cuantitativas. El software de elaboración de informes de sostenibilidad es especialmente adecuado para respaldar las respuestas a las preguntas que requieren datos cuantitativos. El software puede simplificar los cálculos de emisiones, especialmente en el cálculo de las emisiones de alcance 2 utilizando el método requerido basado en el mercado. Además, puede ser útil para mantener una biblioteca de factores de emisión utilizados para calcular la intensidad de las emisiones y las emisiones absolutas (alcance 1, alcance 2 basadas en la ubicación, alcance 2 basadas en el mercado y alcance 3), y puede separar las emisiones por país/región, grupo, instalación y actividad.
El conjunto de soluciones de informes ESG de Envizi captura datos de diferentes fuentes en una única plataforma que calcula automáticamente las emisiones, el consumo de energía, las calificaciones de los edificios y los indicadores clave de ESG. Estos datos están disponibles a través de varios paneles de control e informes visuales que se pueden exportar a diferentes formatos, para que las organizaciones puedan utilizar los conocimientos en todos los marcos para informes ESG o para los requisitos de cumplimiento internos.
