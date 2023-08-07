Este artículo, que forma parte de la serie de IBM y Pfizer sobre la aplicación de técnicas de IA para mejorar el rendimiento de los ensayos clínicos, se centra en la inscripción y la previsión. Además, buscamos explorar las formas de aumentar el volumen de pacientes, la diversidad en el reclutamiento de ensayos clínicos y el potencial de aplicar la IA generativa y la computación cuántica. Más que nunca, las empresas están descubriendo que gestionar estos viajes interdependientes de una manera holística e integrada es esencial para su éxito en la consecución del cambio.

A pesar de los avances en los sectores farmacéuticos y la investigación biomédica, la comercialización de medicamentos sigue siendo un proceso complejo con enormes oportunidades de mejora. Los ensayos clínicos requieren mucho tiempo, son costosos y en gran medida ineficaces por razones que escapan al control de las empresas. La selección eficiente del centro de ensayos clínicos continúa siendo un reto importante a nivel de sectores. Una investigación realizada por el Tufts Center for Study of Drug Development y presentada en 2020 reveló que el 23 % de los ensayos no logran cumplir los plazos de reclutamiento previstos; cuatro años después, muchos de los clientes de IBM siguen compartiendo la misma lucha. La incapacidad para cumplir los plazos previstos para el reclutamiento y el fracaso de determinados centros a la hora de inscribir participantes tienen un impacto económico considerable para las empresas farmacéuticas, que puede repercutir en los proveedores y los pacientes en forma de un aumento del precio de los medicamentos y los servicios sanitarios. La selección de emplazamientos y los retos de contratación son factores clave que influyen en los costes de los clientes biofarmacéuticos de IBM, que oscilan entre 15 y 25 millones de dólares anuales, dependiendo del tamaño de la empresa y de su cartera de productos. Esto se corresponde con los parámetros de referencia existentes en el sector.

Cuando los ensayos clínicos se interrumpen prematuramente debido al bajo rendimiento del centro de ensayo, las preguntas de investigación quedan sin respuesta y los resultados de la investigación terminan sin publicarse. Si no se comparten los datos y los resultados de los ensayos clínicos aleatorios, se pierde la oportunidad de contribuir a las reseñas sistemáticas y los metanálisis, así como a la falta de intercambio de lecciones con la comunidad biofarmacéutica.

A medida que la inteligencia artificial (IA) se impone en el sector biofarmacéutico, su integración en el proceso de selección de centros para ensayos clínicos y en la gestión continua del rendimiento puede ayudar a las empresas a obtener conocimientos inestimables sobre dicho rendimiento, lo que puede traducirse en una aceleración de los tiempos de reclutamiento, una reducción de la huella global de los centros y un importante ahorro de costes (anexo 1). La IA también puede dotar a los gestores y ejecutivos de ensayos de los datos necesarios para tomar decisiones estratégicas. En este artículo, describimos cómo las empresas biofarmacéuticas pueden aprovechar potencialmente un enfoque impulsado por IA para tomar decisiones informadas basadas en pruebas y aumentar la probabilidad de éxito de un centro de ensayos clínicos.