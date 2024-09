Los asistentes conversacionales no eran tan omnipresentes o avanzados como lo son ahora cuando Humana comenzó este viaje en 2016, pero la compañía supo ver el gran potencial de la IA en el ámbito de la atención al cliente. Humana eligió trabajar con IBM Watson, líder del sector en IA empresarial, e inició una colaboración con IBM Data and AI Expert Labs & Learning (DAELL). Tras una prueba de concepto (POC) de tres meses, Humana e IBM empezaron a desarrollar lo que se convirtió en el agente de voz conversacional con Watson para servicios a proveedores (Provider Services Conversational Voice Agent with Watson). La solución combina múltiples aplicaciones de Watson en un único asistente conversacional, que se ejecuta en IBMCloud, mientras que watsonx Assistant for Voice se ejecuta en el entorno local de Humana.

El sistema Voice Agent with Watson de Humana proporciona una manera más rápida, amigable y coherente para que el personal administrativo de los profesionales sanitarios pueda acceder a información previa al servicio, la elegibilidad médica, la verificación, la autorización y la remisión sin necesidad de hablar con un agente en vivo. La solución se basa en la IA para comprender la intención de la llamada de un proveedor, verificar que se le permita acceder al sistema y a la información de los miembros, y luego determinar la mejor manera de proporcionar la información solicitada.

El asistente de voz utiliza una importante personalización del habla con siete modelos lingüísticos y dos modelos acústicos, cada uno dirigido a un tipo específico de entrada de usuario recopilada por Humana. Gracias a la formación en personalización del habla, la solución alcanza un nivel de precisión medio del 90 %-95 % en la tasa de error de frases en las entradas de datos importantes. La implementación gestiona varios subintentos dentro de las agrupaciones principales de elegibilidad, prestaciones, reclamaciones, autorización y derivaciones, lo que permite a Humana responder rápidamente a preguntas que antes no se podían contestar. En el anterior sistema IVR, una solicitud de "prestaciones" podía traducirse en un fax de siete páginas. Ahora, la solución Watson es capaz de responder con una prestación "por puntos" concreta, como "el copago por visitas quiroprácticas es de 100 USD".