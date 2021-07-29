¿Qué es IoT con blockchain?

Puede transformar su negocio enviando sus datos de IoT a un libro mayor inmutable de blockchain para mayor responsabilidad, seguridad y confianza.
El Internet de las cosas (IoT) permite a los dispositivos de Internet enviar datos a redes privadas de cadenas de bloques para crear registros de transacciones compartidas a prueba de manipulaciones. IBM Blockchain permite a sus socios comerciales compartir y acceder a los datos de IoT con usted, pero sin necesidad de un control ni una gestión centrales. Cada transacción se puede verificar para evitar disputas y generar confianza entre todos los miembros de la red autorizados.
Cada transacción se registra, se coloca en un bloque de datos y se agrega a una cadena de datos segura e inmutable que no se puede cambiar, solo agregar.
Con IBM Watson IoT Platform, puede seleccionar los datos que se van a gestionar, analizar, personalizar y compartir entre clientes y socios autorizados.
La IBM Blockchain Platform es abierta, interoperable y está diseñada para su mundo multinube, que utiliza la última versión de la plataforma líder Hyperledger Fabric, optimizada para Red Hat OpenShift.
IBM Blockchain agiliza los procesos y crea nuevo valor empresarial en todo su ecosistema aprovechando los datos suministrados por los dispositivos y sensores IoT.
El transporte de mercancías es un proceso complejo en el que intervienen diferentes partes con distintas prioridades. Un blockchain habilitada para IoT puede almacenar las temperaturas, la posición, los tiempos de llegada y el estado de los contenedores de envío a medida que se mueven.
Las transacciones blockchain inmutables ayudan a garantizar que todas las partes puedan confiar en los datos y actuar con decisión para mover los productos de forma rápida y eficiente.
La capacidad de rastrear los componentes que van en aviones, automóviles u otros productos es fundamental tanto para la seguridad como para el cumplimiento normativo. Los datos de IoT almacenados en libros de contabilidad compartidos de blockchain permiten a todas las partes ver la procedencia de los componentes a lo largo de la vida útil de un producto.
Compartir esta información con agencias reguladoras, transportistas y fabricantes es seguro, fácil y rentable.
Los dispositivos IoT rastrean el estado de seguridad de las máquinas cruciales y su mantenimiento. Desde motores hasta ascensores, blockchain proporciona un libro de contabilidad libre de manipulaciones de datos operativos y el mantenimiento resultante.
Los socios de reparación externos pueden monitorizar el blockchain para el mantenimiento preventivo y registrar su trabajo en el blockchain. Los registros operativos también se pueden compartir con entidades gubernamentales para verificar el cumplimiento.
IBM Blockchain ayuda a los socios de la cadena de suministro a compartir datos fiables a través de soluciones de blockchain autorizadas, de modo que todos los miembros se benefician.
Fomente una mayor confianza con los clientes y la colaboración en toda la cadena de suministro global con información universal en tiempo real sobre productos y procesos.
Le brinda acceso a una única verdad en toda la cadena de suministro con una plataforma abierta y neutral, actualizada y validada casi en tiempo real por cada participante de la red.
Las soluciones IBM Blockchain utilizan tecnología de contabilidad distribuida y cadena de bloques empresarial para ayudar a los clientes a impulsar la agilidad operativa, la conectividad y los nuevos flujos de ingresos. Supere los límites de su organización con el intercambio de datos de extremo a extremo y la automatización del flujo de trabajo.