¿Qué es IoT con blockchain?

El transporte de mercancías es un proceso complejo en el que intervienen diferentes partes con distintas prioridades. Un blockchain habilitada para IoT puede almacenar las temperaturas, la posición, los tiempos de llegada y el estado de los contenedores de envío a medida que se mueven.



Las transacciones blockchain inmutables ayudan a garantizar que todas las partes puedan confiar en los datos y actuar con decisión para mover los productos de forma rápida y eficiente.