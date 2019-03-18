Desde la perspectiva de un profesional del marketing, el término web es mucho más fácil de digerir que "sistema global de ordenadores interconectados" o incluso "world wide web". Desde la perspectiva de un etimólogo, el término Web 3.0 se deriva de la palabra de moda de marketing Web 2.0 popularizada por su compañero de marketing y tecnólogo, Tim O'Reilly. En su artículo (enlace externo a ibm.com), O'Reilly utilizó el término para describir el cambio de paradigma entre generaciones de la web.

La evolución de esta palabra de moda hacia la Web 3.0 es polémica y aún está siendo definida (enlace externo a ibm.com) por los profesionales del marketing actual. Por lo tanto, desde mi perspectiva como comercializador de blockchain y autoproclamado tecnólogo evolutivo, haré todo lo posible para ampliar el conjunto de conocimientos existente.

Comenzando por la raíz del árbol evolutivo, comencemos con el inicio de la world wide web a principios de la década de 1990, donde una red interconectada de ordenadores que utilizaban el Internet Protocol TCP/IP y HTTP nos llevó de cero a 1.0. La Web 1.0 revolucionó nuestra capacidad de comunicación al hacer posible el intercambio de información sin fricciones. Esta primera iteración de la web era unidireccional, utilizada solo para la comunicación unidireccional básica. Empresas como Netscape, Yahoo! y AOL florecieron en esta naciente plataforma de intercambio de información en la que las aplicaciones más populares eran las páginas web estáticas que publicaban información desde una fuente central y los mensajes de correo electrónico.

La especulación exuberante en torno a esta nueva tecnología dio lugar al auge de la inversión en las puntocom a mediados y finales de los 90. El estallido de esta burbuja en el otoño de 2001 provocó que la mayoría de las empresas (enlace externo a ibm.com) del NASDAQ se desplomaran al menos un 75 por ciento. De las cenizas de este colapso, florecieron plataformas que hicieron bidireccional el flujo de información. Durante este renacimiento, denominado en retrospectiva Web 2.0 o web social, la web se volvió más social y dinámica. Wikipedia obtuvo el conocimiento de código abierto de sus usuarios, eBay conectó a compradores y vendedores de todo el mundo y LinkedIn permitió a las personas compartir capital social.

A medida que la tecnología continúa avanzando a lo largo de la curva exponencial planteada por la Ley de Moore, ¿cómo será la evolución de la Web 2.0? Los tecnólogos evolutivos han postulado muchas teorías, pero al igual que la especiación biológica, probablemente no sabremos cómo será la próxima generación de la web sin una retrospectiva. Sin embargo, podemos suponer que probablemente habrá una convergencia de las tecnologías emergentes actuales como componentes principales de la Web 3.0: