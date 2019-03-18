La Web 3.0 es el conjunto de aplicaciones de nueva generación que utilizan tecnologías emergentes como blockchain, IA, IoT, realidad aumentada y virtual (AR/VR) como parte de su pila tecnológica principal. Estas tecnologías emergentes darán forma a las interacciones que los usuarios tendrán en esta próxima generación de la web. Internet nos llevó de cero a uno, permitiendo a los seres humanos acceder a la información en el ámbito digital.
Desde entonces, la web ha seguido evolucionando a un ritmo exponencial. La transición a la Web 2.0, conocida como la web social, fue impulsada por los avances en la tecnología móvil, como la tienda de aplicaciones de Apple, y marcada por la aparición de aplicaciones de redes sociales como Facebook y YouTube, que liberaron nuestra capacidad de interacción social en el ámbito digital. A medida que avanza el desarrollo de la tecnología de próxima generación, nos encontramos en la cúspide de la evolución de la web hacia la Web 3.0.
Esta es la primera parte de una serie de publicaciones en las que exploraré la Web 3.0, repasando la historia y la evolución de la tecnología involucrada desde su inicio hasta su estado futuro. A continuación, analizaré la anatomía de una aplicación de próxima generación por excelencia y describiré el papel de blockchain como bloque de construcción fundacional. Por último, destacaré cómo empezar a construir la web del futuro con plataformas tecnológicas basadas en la nube y el blockchain.
Una especie clave se define como (enlace externo a ibm.com) una especie que tiene un impacto desproporcionadamente grande en su entorno en relación con su biomasa. A pesar de nuestro tiempo relativamente breve en la Tierra, algunos biólogos argumentarían que el Homo sapiens ha alcanzado una categorización ecológica jerárquicamente más impactante que una especie clave, una especie hiperclave.
Nos ganamos esta categorización por nuestra capacidad antinatural para influir en el entorno que nos rodea utilizando la tecnología. En los últimos 10 000 años, hemos transformado radicalmente nuestro panorama físico, económico y social a través de revoluciones agrícolas, industriales y de la información. Algunos historiadores argumentarían que esto se debe a nuestra capacidad natural para evolucionar exponencialmente la tecnología, cuantificada recientemente por la Ley de Moore.
Yo diría que esta capacidad como extensión de nuestra aptitud mental y social se ha manifestado en la invención tecnológica clave de la historia humana: el sistema global de ordenadores interconectados, más conocido como la web.
Desde la perspectiva de un profesional del marketing, el término web es mucho más fácil de digerir que "sistema global de ordenadores interconectados" o incluso "world wide web". Desde la perspectiva de un etimólogo, el término Web 3.0 se deriva de la palabra de moda de marketing Web 2.0 popularizada por su compañero de marketing y tecnólogo, Tim O'Reilly. En su artículo (enlace externo a ibm.com), O'Reilly utilizó el término para describir el cambio de paradigma entre generaciones de la web.
La evolución de esta palabra de moda hacia la Web 3.0 es polémica y aún está siendo definida (enlace externo a ibm.com) por los profesionales del marketing actual. Por lo tanto, desde mi perspectiva como comercializador de blockchain y autoproclamado tecnólogo evolutivo, haré todo lo posible para ampliar el conjunto de conocimientos existente.
Comenzando por la raíz del árbol evolutivo, comencemos con el inicio de la world wide web a principios de la década de 1990, donde una red interconectada de ordenadores que utilizaban el Internet Protocol TCP/IP y HTTP nos llevó de cero a 1.0. La Web 1.0 revolucionó nuestra capacidad de comunicación al hacer posible el intercambio de información sin fricciones. Esta primera iteración de la web era unidireccional, utilizada solo para la comunicación unidireccional básica. Empresas como Netscape, Yahoo! y AOL florecieron en esta naciente plataforma de intercambio de información en la que las aplicaciones más populares eran las páginas web estáticas que publicaban información desde una fuente central y los mensajes de correo electrónico.
La especulación exuberante en torno a esta nueva tecnología dio lugar al auge de la inversión en las puntocom a mediados y finales de los 90. El estallido de esta burbuja en el otoño de 2001 provocó que la mayoría de las empresas (enlace externo a ibm.com) del NASDAQ se desplomaran al menos un 75 por ciento. De las cenizas de este colapso, florecieron plataformas que hicieron bidireccional el flujo de información. Durante este renacimiento, denominado en retrospectiva Web 2.0 o web social, la web se volvió más social y dinámica. Wikipedia obtuvo el conocimiento de código abierto de sus usuarios, eBay conectó a compradores y vendedores de todo el mundo y LinkedIn permitió a las personas compartir capital social.
A medida que la tecnología continúa avanzando a lo largo de la curva exponencial planteada por la Ley de Moore, ¿cómo será la evolución de la Web 2.0? Los tecnólogos evolutivos han postulado muchas teorías, pero al igual que la especiación biológica, probablemente no sabremos cómo será la próxima generación de la web sin una retrospectiva. Sin embargo, podemos suponer que probablemente habrá una convergencia de las tecnologías emergentes actuales como componentes principales de la Web 3.0:
A diferencia de las películas de Ice Cube de principios de la década de 2000, la web será atemporal y, aunque estamos más lejos de lo que pensamos, aún no hemos llegado a un punto de inflexión. Muchos pioneros y titulares compiten en una carrera para hacer evolucionar la web. De hecho, las tecnologías emergentes que componen los componentes de una aplicación Web 3.0 arquetípica ya forman parte integral de las aplicaciones que utilizamos hoy en día.
Desde asistentes personales como Siri y Alexa hasta algoritmos de machine learning que corrigen automáticamente estas frases mientras escribo este artículo, la IA está ganando terreno rápidamente en las aplicaciones modernas. Además, la ubicuidad de las aplicaciones más populares de hoy en día, como Facebook y Spotify, en dispositivos conectados a Internet, como relojes y automóviles, habla del estado actual de la integración de IoT.
Además, las aplicaciones de blockchain como los pagos a través de Bitcoin y el seguimiento de la cadena de suministro están ganando terreno entre los usuarios principales y las instituciones establecidas como Fidelity (enlace externo a ibm.com) y Walmart (enlace externo a ibm.com).
Por último, el desarrollador moderno está implementando rápidamente aplicaciones integradas con estos componentes Web 3.0 utilizando tecnologías como IBM® Cloud. Entonces, ¿cómo es una aplicación modelo Web 3.0? Estén atentos a la segunda parte de esta serie, en la que analizaré la arquitectura de una aplicación Web 3.0 arquetípica.
Mientras tanto, tome una taza de café y algunos de estos patrones de código (enlace externo a ibm.com) y comience a crear las aplicaciones del mañana, hoy mismo.
