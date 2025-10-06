¿Qué es blockchain en beneficio de la sociedad?

Las organizaciones benéficas, sin ánimo de lucro y no gubernamentales (ONG) suelen carecer de la tecnología apropiada para llegar a los donantes corporativos que quieren y pueden ayudar. Las conexiones cruciales se pueden perder o, simplemente, no llegar a establecerse nunca, ya sea por una cuestión de financiar una infraestructura de TI más moderna, ampliar las competencias internas o hallar otros recursos. Además, los niveles de responsabilidad fiduciaria y visibilidad financiera que requieren los donantes corporativos pueden resultar abrumadores para estas organizaciones, si no están preparadas para ocuparse de ellos.

La tecnología blockchain permite trazar nuevos modelos de cambio para fomentar el avance del conocimiento y ayudar a las organizaciones sociales a crear sistemas comunes de registro que respondan a los requisitos de los donantes corporativos.