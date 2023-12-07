Cómo OLAP y la IA pueden mejorar los negocios

Los sistemas de bases de datos de procesamiento analítico en línea (OLAP) y la inteligencia artificial (IA) se complementan entre sí y pueden ayudar a mejorar el análisis de datos y la toma de decisiones cuando se utilizan en conjunto. Los sistemas OLAP están diseñados para procesar y analizar de manera eficiente grandes conjuntos de datos multidimensionales, mientras que las técnicas de IA extraen información y hacen predicciones a partir de los datos OLAP. A medida que las técnicas de IA continúan evolucionando, se anticipan aplicaciones innovadoras en el dominio OLAP.
Los sistemas de bases de datos OLAP han evolucionado significativamente desde su creación a principios de la década de 1990. Inicialmente, se diseñaron para gestionar grandes volúmenes de datos multidimensionales, lo que permitía a las empresas realizar tareas analíticas complejas, como desglosar, resumir y dividir.
Los primeros sistemas OLAP eran bases de datos separadas y especializadas con estructuras de almacenamiento de datos y lenguajes de consulta únicos. Este enfoque aislado a menudo provocaba redundancia y complejidad de los datos, lo que dificultaba la integración con otros sistemas empresariales. En la década de 2010, las tecnologías de OLAP en columna (C-OLAP) y OLAP en memoria (IM-OLAP) ganaron protagonismo. C-OLAP optimizaba el almacenamiento de datos para un procesamiento de consultas más rápido, mientras que IM-OLAP almacenaba los datos en la memoria para minimizar la latencia de acceso a los datos y permitir el análisis en tiempo real. Estos avances mejoraron aún más el rendimiento y la escalabilidad de los sistemas OLAP.
Hoy en día, los sistemas de bases de datos OLAP se han convertido en plataformas de análisis de datos completas e integradas, que atienden las diversas necesidades de las empresas modernas. Se integran perfectamente con almacenes de datos basados en la nube, lo que facilita la recopilación, el almacenamiento y el análisis de datos de diversas fuentes.
La adopción de la nube para bases de datos OLAP se ha vuelto común debido a las ventajas de escalabilidad, elasticidad y rentabilidad. Sin embargo, las organizaciones se enfrentan a retos a la hora de adoptar soluciones OLAP basadas en la nube, como:
En el ámbito de OLAP, el papel de la IA es cada vez más importante. Para crear un sistema OLAP sólido, debe proporcionar accesibilidad independientemente de la ubicación y el tipo de datos. También debe admitir varios formatos de almacenamiento, como almacenamiento en bloque, almacenamiento de objetos y formatos de archivo como Parquet, Avro y ORC.
Los sistemas de bases de datos OLAP han evolucionado de herramientas analíticas especializadas a plataformas integrales de análisis, lo que permite a las empresas tomar decisiones informadas basadas en conocimiento de conjuntos de datos grandes y complejos. Las organizaciones pueden esperar obtener los siguientes beneficios de la implementación de soluciones OLAP, incluidos los siguientes.
La implementación efectiva de las soluciones OLAP puede proporcionar a las empresas una ventaja competitiva al permitirles obtener una comprensión más profunda de las tendencias del mercado y el comportamiento de los clientes, identificar nuevas oportunidades comerciales y segmentos de mercado, responder rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado y las demandas de los clientes y tomar decisiones más informadas sobre el desarrollo de productos, precios y estrategias de marketing.
Se espera que los motores de bases de datos OLAP en la nube de próxima generación aporten avances significativos. He aquí una descripción general de las características clave:
En resumen, el futuro de los sistemas de bases de datos OLAP es brillante. Diseñados para entornos nativos de la nube, prometen una toma de decisiones más eficiente y basada en datos para las empresas, marcando el comienzo de una nueva era de agilidad y conocimiento.
IBM® watsonx.data es un almacén de datos listo para la empresa creado sobre una arquitectura lakehouse de datos que permite cargas de trabajo de IA y analítica de nube híbrida como ingeniería de datos, ciencia de datos e inteligencia empresarial, a través de componentes de código abierto con innovación de IBM integrada. IBM watsonx.data es el sistema OLAP de próxima generación que puede ayudarle a aprovechar al máximo sus datos.
