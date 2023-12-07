Cómo OLAP y la IA pueden mejorar los negocios

Los sistemas de bases de datos OLAP han evolucionado significativamente desde su creación a principios de la década de 1990. Inicialmente, se diseñaron para gestionar grandes volúmenes de datos multidimensionales, lo que permitía a las empresas realizar tareas analíticas complejas, como desglosar, resumir y dividir.

Los primeros sistemas OLAP eran bases de datos separadas y especializadas con estructuras de almacenamiento de datos y lenguajes de consulta únicos. Este enfoque aislado a menudo provocaba redundancia y complejidad de los datos, lo que dificultaba la integración con otros sistemas empresariales. En la década de 2010, las tecnologías de OLAP en columna (C-OLAP) y OLAP en memoria (IM-OLAP) ganaron protagonismo. C-OLAP optimizaba el almacenamiento de datos para un procesamiento de consultas más rápido, mientras que IM-OLAP almacenaba los datos en la memoria para minimizar la latencia de acceso a los datos y permitir el análisis en tiempo real. Estos avances mejoraron aún más el rendimiento y la escalabilidad de los sistemas OLAP.

Hoy en día, los sistemas de bases de datos OLAP se han convertido en plataformas de análisis de datos completas e integradas, que atienden las diversas necesidades de las empresas modernas. Se integran perfectamente con almacenes de datos basados en la nube, lo que facilita la recopilación, el almacenamiento y el análisis de datos de diversas fuentes.