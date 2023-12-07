Cómo OLAP y la IA pueden mejorar los negocios

Etiquetas
Los sistemas de bases de datos de procesamiento analítico en línea (OLAP) y la inteligencia artificial (IA) se complementan entre sí y pueden ayudar a mejorar el análisis de datos y la toma de decisiones cuando se utilizan en conjunto. Los sistemas OLAP están diseñados para procesar y analizar de manera eficiente grandes conjuntos de datos multidimensionales, mientras que las técnicas de IA extraen información y hacen predicciones a partir de los datos OLAP. A medida que las técnicas de IA continúan evolucionando, se anticipan aplicaciones innovadoras en el dominio OLAP.

Definición de OLAP hoy

Los sistemas de bases de datos OLAP han evolucionado significativamente desde su creación a principios de la década de 1990. Inicialmente, se diseñaron para gestionar grandes volúmenes de datos multidimensionales, lo que permitía a las empresas realizar tareas analíticas complejas, como desglosar, resumir y dividir.

Los primeros sistemas OLAP eran bases de datos separadas y especializadas con estructuras de almacenamiento de datos y lenguajes de consulta únicos. Este enfoque aislado a menudo provocaba redundancia y complejidad de los datos, lo que dificultaba la integración con otros sistemas empresariales. En la década de 2010, las tecnologías de OLAP en columna (C-OLAP) y OLAP en memoria (IM-OLAP) ganaron protagonismo. C-OLAP optimizaba el almacenamiento de datos para un procesamiento de consultas más rápido, mientras que IM-OLAP almacenaba los datos en la memoria para minimizar la latencia de acceso a los datos y permitir el análisis en tiempo real. Estos avances mejoraron aún más el rendimiento y la escalabilidad de los sistemas OLAP.

Hoy en día, los sistemas de bases de datos OLAP se han convertido en plataformas de análisis de datos completas e integradas, que atienden las diversas necesidades de las empresas modernas. Se integran perfectamente con almacenes de datos basados en la nube, lo que facilita la recopilación, el almacenamiento y el análisis de datos de diversas fuentes.

Desafíos de adoptar soluciones OLAP basadas en la nube

La adopción de la nube para bases de datos OLAP se ha vuelto común debido a las ventajas de escalabilidad, elasticidad y rentabilidad. Sin embargo, las organizaciones se enfrentan a retos a la hora de adoptar soluciones OLAP basadas en la nube, como:

  • Migración de datos: la migración de grandes volúmenes de datos a la nube puede llevar mucho tiempo y recursos.
  • Latencia de red: las distancias geográficas entre los datos y los usuarios pueden introducir problemas de latencia, lo que afecta al rendimiento de las consultas.
  • Optimización de costes: optimizar el gasto en la nube para los recursos OLAP puede ser un desafío debido a los complejos modelos de precios y patrones de utilización de recursos.
  • Seguridad y cumplimiento: garantizar la seguridad de datos y el cumplimiento de los requisitos normativos en el entorno de la nube puede ser complejo.
  • Habilidades y experiencia: la transición a OLAP basado en la nube puede requerir habilidades y experiencia especializadas en cloud computing y tecnologías OLAP.

Identificación de buenas prácticas y beneficios

En el ámbito de OLAP, el papel de la IA es cada vez más importante. Para crear un sistema OLAP sólido, debe proporcionar accesibilidad independientemente de la ubicación y el tipo de datos. También debe admitir varios formatos de almacenamiento, como almacenamiento en bloque, almacenamiento de objetos y formatos de archivo como Parquet, Avro y ORC.

Los sistemas de bases de datos OLAP han evolucionado de herramientas analíticas especializadas a plataformas integrales de análisis, lo que permite a las empresas tomar decisiones informadas basadas en conocimiento de conjuntos de datos grandes y complejos. Las organizaciones pueden esperar obtener los siguientes beneficios de la implementación de soluciones OLAP, incluidos los siguientes.

1. Capacidades mejoradas de análisis de datos

  • Exploración de datos multidimensionales: OLAP permite a los usuarios explorar datos desde múltiples perspectivas, identificando patrones y relaciones que podrían no ser evidentes en las bases de datos relacionales tradicionales.
  • Análisis detallado y resumido: OLAP permite a los usuarios profundizar en puntos de datos específicos o acumularlos en agregados más amplios, obteniendo una comprensión integral de las tendencias de los datos.
  • Análisis desglosado: OLAP permite a los usuarios cortar y trocear datos a lo largo de varias dimensiones, aislando segmentos específicos para un análisis en profundidad.

2. Mejora de la toma de decisiones

  • Planificación estratégica y previsión: OLAP ayuda a las empresas a identificar tendencias, patrones y riesgos potenciales, lo que permite una mejor planificación estratégica y previsión.
  • Optimización de la asignación de recursos: OLAP proporciona conocimiento sobre la utilización y el rendimiento de los recursos, lo que permite a las empresas optimizar la asignación de recursos y mejorar la eficiencia.
  • Análisis comparativo de rendimiento y tendencias: OLAP permite a las empresas comparar el rendimiento con las referencias del sector e identificar áreas de mejora.

3. Mayores beneficios de eficiencia operativa

  • Reducción del tiempo de preparación de los datos: las capacidades de preparación de los datos OLAP agilizan los procesos de análisis de datos, ahorrando tiempo y recursos.
  • Conocimientos de datos en tiempo real: OLAP puede proporcionar conocimientos en tiempo real sobre las operaciones comerciales, lo que permite a las empresas responder rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado.
  • Mejora de la resolución de problemas: OLAP proporciona conocimiento sobre las causas raíz de los problemas, lo que permite a las empresas abordar los problemas de forma más eficaz.

4. Beneficios mejorados de comprensión del cliente

  • Segmentación y focalización de clientes: OLAP permite a las empresas segmentar a los clientes en función de diversas características, lo que permite campañas de marketing específicas.
  • Análisis del valor del ciclo de vida del cliente: OLAP ayuda a las empresas a identificar clientes de alto valor y a desarrollar estrategias para retenerlos.
  • Predicción de la pérdida de clientes: OLAP puede identificar a los clientes en riesgo de baja, lo que permite a las empresas implementar estrategias de retención.

5. Una ventaja competitiva

La implementación efectiva de las soluciones OLAP puede proporcionar a las empresas una ventaja competitiva al permitirles obtener una comprensión más profunda de las tendencias del mercado y el comportamiento de los clientes, identificar nuevas oportunidades comerciales y segmentos de mercado, responder rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado y las demandas de los clientes y tomar decisiones más informadas sobre el desarrollo de productos, precios y estrategias de marketing.

Se espera que los motores de bases de datos OLAP en la nube de próxima generación aporten avances significativos. He aquí una descripción general de las características clave: 

  • Análisis con IA: la integración de IA y machine learning en los motores OLAP permitirá obtener conocimientos en tiempo real, análisis predictivo y detección de anomalías, proporcionando a las empresas información que se puede ejecutar para tomar decisiones informadas.
  • Preparación y limpieza de datos automatizadas: las herramientas de preparación de los datos con IA automatizarán la limpieza, la transformación y la normalización de los datos, reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para la preparación manual de los datos y mejorando la calidad de los datos.
  • Tejido de datos unificado: los sistemas OLAP se integrarán de manera fluida con los almacenes de datos y data lakes basados en la nube, proporcionando un tejido de datos unificado para un análisis exhaustivo de los datos de varias fuentes de datos.
  • Proceso de datos y análisis en tiempo real: los motores OLAP manejarán flujos de datos en tiempo real y proporcionarán conocimiento en tiempo real, lo que permitirá a las empresas tomar decisiones oportunas basadas en conocimiento actualizado.
  • Procesamiento transaccional o analítico híbrido: los sistemas OLAP convergerán con las bases de datos transaccionales, lo que permitirá el análisis en tiempo real de los datos transaccionales y proporcionará una plataforma única para el procesamiento operativo y analítico.
  • Escalabilidad y elasticidad: los motores OLAP serán altamente escalables y elásticos, escalando automáticamente hacia arriba o hacia abajo para manejar volúmenes de datos fluctuantes y demandas de los usuarios, optimizando la utilización de recursos y la rentabilidad.
  • Arquitectura sin servidor: los sistemas OLAP adoptarán arquitecturas sin servidor, eliminando la gestión y el aprovisionamiento de infraestructuras, lo que permitirá a las empresas centrarse en el análisis de datos en lugar del mantenimiento de la infraestructura.
  • Facilidad de uso y análisis de autoservicio: los sistemas OLAP proporcionarán interfaces de usuario intuitivas, capacidades de consulta en lenguaje natural y características de análisis de autoservicio, lo que permitirá a los usuarios no técnicos acceder y analizar fácilmente los datos.
  • Seguridad y cumplimiento: los sistemas OLAP incorporarán características de seguridad avanzadas, como el cifrado de datos, los controles de acceso y el cumplimiento de la normativa de sectores para proteger los datos confidenciales y cumplir los requisitos normativos.
  • Diseño e implementación nativos de la nube: los sistemas OLAP se diseñarán y optimizarán para entornos nativos de la nube, aprovechando la infraestructura y los servicios de la nube para una implementación, gestión y escalabilidad sin problemas.

El futuro de los sistemas de bases de datos OLAP

En resumen, el futuro de los sistemas de bases de datos OLAP es brillante. Diseñados para entornos nativos de la nube, prometen una toma de decisiones más eficiente y basada en datos para las empresas, marcando el comienzo de una nueva era de agilidad y conocimiento.

IBM® watsonx.data es un almacén de datos listo para la empresa creado sobre una arquitectura lakehouse de datos que permite cargas de trabajo de IA y analítica de nube híbrida como ingeniería de datos, ciencia de datos e inteligencia empresarial, a través de componentes de código abierto con innovación de IBM integrada. IBM watsonx.data es el sistema OLAP de próxima generación que puede ayudarle a aprovechar al máximo sus datos.

 

Autor

John Millar Thangaraj

Senior Data and AI Specialist-HDM

