Muchas organizaciones han adoptado la nube híbrida por su flexibilidad, escalabilidad y capacidad para ayudar a acelerar la implementación en el mercado de bienes y servicios. La nube híbrida ayuda a las empresas de todo el mundo a promover la seguridad de datos y la accesibilidad para diversos proyectos y análisis. Sin embargo, la gestión de múltiples nubes híbridas puede ser una tarea compleja, especialmente teniendo en cuenta la naturaleza cambiante de los requisitos empresariales, así como la gran cantidad de aplicaciones en los portfolios actuales.
Nuestros expertos creen que una plataforma de gestión en la nube que priorice la automatización infundida por IA generativa podría ayudarle a avanzar con éxito en la transformación. Una nube híbrida integrada puede dotar a las organizaciones de agilidad operativa para capitalizar las tecnologías emergentes y los nuevos mercados globales, y ya ha ayudado a algunas organizaciones a ahorrar costes y eficiencias, mejorar el rendimiento y ofrecer y escalar nuevos servicios con mayor rapidez.
La estandarización es crucial para las organizaciones que buscan automatizar y modernizar. En un entorno de nube híbrida, la estandarización dirige las incoherencias, los errores y las discrepancias que pueden surgir de una combinación compleja de personas, tecnología y procesos que trabajan juntos.
Una estandarización adecuada puede ser difícil de lograr. Su organización debe adoptar un enfoque centrado en la plataforma para establecer una base que promueva prácticas estandarizadas, recursos compartidos, comunicación abierta y procesos optimizados.
Al adoptar una plataforma en la nube como base central, las organizaciones pueden establecer prácticas estandarizadas para el aprovisionamiento, la implementación, el escalado, la monitorización y la seguridad de la infraestructura, al tiempo que se alinean con los objetivos empresariales. Esto ayuda a garantizar que la implementación de la tecnología permanezca enfocada y subraya la importancia de un enfoque descendente para la estrategia de IA generativa de una organización. A través de la alineación con las prioridades empresariales, los ingenieros pueden determinar eficazmente la necesidad de la IA generativa (o evaluar si sería suficiente una solución más sencilla y basada en reglas).
El desarrollo de una estrategia integral y descendente que alinee los objetivos de desarrollo con los objetivos empresariales permite a las organizaciones identificar rápidamente las fuentes adecuadas e implementar una IA generativa bien estructurada y gobernada.
Un sistema de gestión de TI autónomo está diseñado para simplificar las operaciones tecnológicas, los procesos empresariales clave y los sistemas de diseño. Extrae de fuentes de datos posiblemente dispares con datos integrados, promoviendo una toma de decisiones más rápida e informada.
La tecnología de IA generativa es un paso adelante y puede simplificar el desarrollo de aplicaciones ayudando a los ingenieros a automatizar la generación de código y documentos. Al basarse en varios modelos fundacionales, la IA generativa utiliza potentes transformadores para generar contenido a partir de información no estructurada. Hoy en día, vemos que nuestros clientes están utilizando o considerando utilizar capacidades de automatización para automatizar las operaciones de TI, la gestión de activos de TI y la utilización de activos.
Con la IA generativa, las organizaciones pueden automatizar tareas y mejorar las funciones de servicio de atención al cliente y ventas, para mejorar la eficiencia de estos procesos. Los ingenieros de ventas y servicios existentes pueden utilizar la IA generativa para aumentar sus habilidades y encontrar conocimientos contextuales o industriales que les ayuden a ofrecer una mejor experiencia del cliente o resolver problemas más rápido.
La IA generativa ofrece una serie de beneficios empresariales potenciales, incluida una mejor clasificación de problemas, generación de código para la resolución de problemas, sistemas mejorados de recuperación automática, automatización sensible al contexto, depuración de código más rápida, sugerencias de buenas prácticas, mejor generación de documentación, capacidades de ingeniería inversa y refactorización de código, por nombrar solo algunas posibilidades.
Mejorar la observabilidad a través de operaciones de TI autónomas posiciona a los ingenieros de sistemas para ir más allá de las métricas convencionales de salud de TI. En su lugar, pueden centrarse en "señales de oro" más perspicaces, que incluyen la latencia del sistema, las métricas de tráfico de red, la saturación de la red y los errores.
Al hablar de la automatización de las operaciones de TI, las organizaciones deben tener en cuenta la importancia de gestionar las operaciones de seguridad de su organización (SecOps) con tecnología de IA generativa. IBM ha descubierto que al integrar la IA generativa en SecOps, las organizaciones pueden identificar y abordar de manera eficiente las anomalías de seguridad, así como detectar y mitigar posibles amenazas. El objetivo es aprovechar la automatización impulsada por IA para mejorar la posición general de seguridad y cumplimiento de una organización.
La seguridad y el cumplimiento son dominios amplios que pueden variar según los sectores. Nuestros expertos creen que la IA generativa puede ser útil para identificar anomalías en los datos y asociarlas con diversas fuentes de información (como código sin procesar y fracasos empresariales pasados).
Por ejemplo, las organizaciones pueden utilizar herramientas de IA generativa para respaldar las actividades de cumplimiento de auditoría y la documentación de acuerdo con las normas de auditoría pertinentes. Una vez completada la evaluación, estas herramientas de IA generativa están diseñadas para señalar palabras o frases inapropiadas para que los agentes humanos las evalúen.
Una plataforma robusta, impulsada por IA, con automatización para gestionar las cargas de trabajo en la nube híbrida puede ayudar a modernizar y acelerar la transformación y el viaje hacia la nube híbrida para los clientes. Las organizaciones pueden aprovechar tácticas como la generación de código para automatizar los procesos de TI y modernizar las aplicaciones heredadas para aumentar la agilidad organizativa.
Al utilizar generadores de código, los ingenieros están en condiciones de redactar instrucciones que guían a la IA generativa para crear código que los ingenieros pueden revisar, modificar e implementar. Esto puede acelerar significativamente el desarrollo de aplicaciones y servicios.
Por ejemplo, la IA generativa puede facilitar a los desarrolladores y operadores de TI la escritura de código con recomendaciones generadas por IA basadas en entradas de lenguaje natural.
