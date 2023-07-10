El desarrollo de una estrategia integral y descendente que alinee los objetivos de desarrollo con los objetivos empresariales permite a las organizaciones identificar rápidamente las fuentes adecuadas e implementar una IA generativa bien estructurada y gobernada.

Un sistema de gestión de TI autónomo está diseñado para simplificar las operaciones tecnológicas, los procesos empresariales clave y los sistemas de diseño. Extrae de fuentes de datos posiblemente dispares con datos integrados, promoviendo una toma de decisiones más rápida e informada.

La tecnología de IA generativa es un paso adelante y puede simplificar el desarrollo de aplicaciones ayudando a los ingenieros a automatizar la generación de código y documentos. Al basarse en varios modelos fundacionales, la IA generativa utiliza potentes transformadores para generar contenido a partir de información no estructurada. Hoy en día, vemos que nuestros clientes están utilizando o considerando utilizar capacidades de automatización para automatizar las operaciones de TI, la gestión de activos de TI y la utilización de activos.

Con la IA generativa, las organizaciones pueden automatizar tareas y mejorar las funciones de servicio de atención al cliente y ventas, para mejorar la eficiencia de estos procesos. Los ingenieros de ventas y servicios existentes pueden utilizar la IA generativa para aumentar sus habilidades y encontrar conocimientos contextuales o industriales que les ayuden a ofrecer una mejor experiencia del cliente o resolver problemas más rápido.

La IA generativa ofrece una serie de beneficios empresariales potenciales, incluida una mejor clasificación de problemas, generación de código para la resolución de problemas, sistemas mejorados de recuperación automática, automatización sensible al contexto, depuración de código más rápida, sugerencias de buenas prácticas, mejor generación de documentación, capacidades de ingeniería inversa y refactorización de código, por nombrar solo algunas posibilidades.

Mejorar la observabilidad a través de operaciones de TI autónomas posiciona a los ingenieros de sistemas para ir más allá de las métricas convencionales de salud de TI. En su lugar, pueden centrarse en "señales de oro" más perspicaces, que incluyen la latencia del sistema, las métricas de tráfico de red, la saturación de la red y los errores.