La inteligencia artificial (IA) está transformando la sociedad, incluido el carácter mismo de la seguridad nacional. Reconociendo esto, el Departamento de Defensa (DoD) lanzó el Centro Conjunto de Inteligencia Artificial (JAIC) en 2019, el predecesor de la Oficina Principal de Inteligencia Digital y Artificial (CDAO), para desarrollar soluciones de IA que generen una ventaja militar competitiva, condiciones para humanos- la adopción de la IA y la agilidad de las operaciones del Departamento de Defensa. Sin embargo, los obstáculos para escalar, adoptar y aprovechar todo el potencial de la IA en el Departamento de Defensa son similares a los del sector privado.
Una encuesta reciente de IBM encontró que las principales barreras que impiden una implementación exitosa de la IA incluyen habilidades y experiencia limitadas en IA, complejidad de los datos y preocupaciones éticas. Además, según el IBM Institute of Business Value, el 79 % de los ejecutivos afirma que la ética de la IA es importante para su enfoque de IA en toda la empresa, aunque menos del 25 % ha puesto en práctica principios comunes de la ética de la IA. Ganarse la confianza en los resultados de los modelos de IA es un desafío sociotécnico que requiere una solución sociotécnica.
Los líderes de defensa centrados en hacer operativa la curación responsable de la IA deben ponerse de acuerdo primero sobre un vocabulario compartido, una cultura común que guíe el uso seguro y responsable de la IA, antes de implementar soluciones tecnológicas y barreras de seguridad que mitiguen el riesgo. El Departamento de Defensa puede sentar una base sólida para lograrlo mejorando la alfabetización en IA y asociándose con organizaciones de confianza para desarrollar una gobernanza alineada con sus objetivos y valores estratégicos.
Es importante que el personal sepa cómo implementar la IA para mejorar la eficiencia de la organización. Pero es igualmente importante que tengan un conocimiento profundo de los riesgos y limitaciones de la IA y de cómo implementar las medidas de seguridad y las barreras éticas adecuadas. Estas son las apuestas de base para el Departamento de Defensa o cualquier agencia de gobierno.
Una ruta de aprendizaje de IA personalizada puede ayudar a identificar las lagunas y la formación necesaria para que el personal obtenga los conocimientos que necesita para sus funciones específicas. La alfabetización en IA en toda la institución es esencial para que todo el personal evalúe, describa y responda rápidamente a amenazas virales y peligrosas de rápido movimiento, como la desinformación y los deepfakes.
IBM aplica la alfabetización en IA de forma personalizada dentro de nuestra organización, ya que la definición de la alfabetización esencial varía en función del puesto de una persona.
Como líder en inteligencia artificial fiable, IBM tiene experiencia en el desarrollo de marcos de gobierno que guían el uso responsable de la IA en consonancia con los valores de las organizaciones clientes. IBM también tiene sus propios marcos para el uso de la IA dentro de la propia IBM, informando posiciones políticas como el uso de la tecnología de reconocimiento facial.
Las herramientas de IA se utilizan ahora en la seguridad nacional y para ayudar a proteger contra las vulneraciones de datos y los ciberataques. Pero la IA también apoya otros objetivos estratégicos del Departamento de Defensa. Puede amplificar al personal, ayudar a que sean más eficaces y ayudarles a reciclarse. Puede ayudar a crear cadenas de suministro resilientes para apoyar a soldados, marineros, aviadores e infantes de marina en roles de guerra, ayuda humanitaria, mantenimiento de la paz y socorro en casos de desastre.
La CDAO incluye cinco principios éticos de responsabilidad, equidad, trazabilidad, fiabilidad y gobernabilidad como parte de su kit de herramientas de IA responsable. Basados en el marco ético existente del ejército estadounidense, estos principios se basan en los valores militares y ayudan a mantener su compromiso con la IA responsable.
Debe haber un esfuerzo concertado para hacer realidad estos principios mediante la consideración de los requisitos funcionales y no funcionales en los modelos y los sistemas de gobierno en torno a esos modelos. A continuación, proporcionamos recomendaciones generales para la operacionalización de los principios éticos de la CDAO.
"El personal del DoD ejercerá los niveles adecuados de juicio y cuidado, sin dejar de ser responsable del desarrollo, implementación y uso de las capacidades de la IA".
Todo el mundo está de acuerdo en que los modelos de IA deben ser desarrollados por personal cuidadoso y considerado, pero ¿cómo pueden las organizaciones capacitar a las personas para que hagan este trabajo? Recomendamos:
Nota: Estas medidas de responsabilidad deben ser interpretables por personas no expertas en IA (sin "explicaciones matemáticas").
"El Departamento tomará medidas deliberadas para minimizar el sesgo involuntario en las capacidades de la IA".
Todo el mundo está de acuerdo en que el uso de los modelos de IA debe ser justo y no discriminatorio, pero ¿cómo ocurre esto en la práctica? Recomendamos:
"Las capacidades de IA del Departamento se desarrollarán e implementarán de manera que el personal pertinente posea una comprensión adecuada de la tecnología, los procesos de desarrollo y los métodos operativos aplicables a las capacidades de IA, incluso con metodologías, fuentes de datos y procedimientos de diseño y documentación transparentes y auditables".
Operacionalice la trazabilidad proporcionando directrices claras a todo el personal que utilice IA:
IBM y sus socios pueden proporcionar soluciones de IA con contenido integral y auditable imprescindible para casos de uso de alto riesgo.
"Las capacidades de IA del Departamento tendrán usos explícitos y bien definidos, y la seguridad y la eficacia de dichas capacidades estarán sujetas a pruebas y garantías dentro de esos usos definidos a lo largo de todo su ciclo de vida".
Las organizaciones deben documentar casos de uso bien definidos y luego probar el cumplimiento. Operacionalizar y escalar este proceso requiere una fuerte alineación cultural para que los profesionales se adhieran a los más altos estándares incluso sin una supervisión directa constante. Las buenas prácticas incluyen:
"El Departamento diseñará y diseñará capacidades de IA para cumplir con sus funciones previstas, al tiempo que posee la capacidad de detectar y evitar consecuencias no deseadas, y la capacidad de desconectar o desactivar los sistemas implementados que demuestran un comportamiento no deseado".
La operacionalización de este principio requiere:
IBM ha estado a la vanguardia del avance de los principios de IA fiables y ha sido líder de opinión en el gobierno de los sistemas de IA desde su nacimiento. Seguimos principios arraigados de confianza y transparencia que dejan claro que el papel de la IA es amplificar, no sustituir, la experiencia y el juicio humanos.
En 2013, IBM se embarcó en el viaje de la explicabilidad y la transparencia en IA y machine learning. IBM es líder en ética de la IA, nombró a un líder mundial en ética de la IA en 2015 y creó un consejo de ética de la IA en 2018. Estos expertos trabajan para ayudar a garantizar que nuestros principios y compromisos se respeten en nuestros compromisos comerciales globales. En 2020, IBM donó sus kits de herramientas de IA responsable a la Fundación Linux para ayudar a construir el futuro de una IA justa, segura y fiable.
IBM lidera los esfuerzos globales para dar forma al futuro de la IA responsable y las métricas, estándares y buenas prácticas de IA ética:
Curar una IA responsable es un reto multifacético porque exige que los valores humanos se reflejen de forma fiable y coherente en nuestra tecnología. Pero vale la pena el esfuerzo. Creemos que las directrices anteriores pueden ayudar al Departamento de Defensa a poner en funcionamiento una IA fiable y a cumplir su misión.
