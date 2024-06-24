Smart Talks with IBM

Un pódcast, presentado por Malcolm Gladwell, que presenta a los visionarios que están aplicando tecnología de forma creativa en los negocios para impulsar el cambio.
La NASA y IBM han desarrollado modelos fundacionales avanzados de IA que analizan los datos de los satélites para revelar patrones en la Tierra y más allá. Estas herramientas ya están generando un impacto real, desde ayudar a Kenia a planificar la plantación de 15 000 millones de árboles hasta permitir que el Reino Unido rastree las floraciones de algas dañinas. Esta colaboración proporciona conocimientos estratégicos para la acción climática, la vigilancia ambiental y la respuesta de emergencia.
Malcolm Gladwell se dirige a la San Francisco Tech Week para hablar con el nuevo director de investigación de IBM, Jay Gambetta, frente a una audiencia en directo. Hablan de los planes de IBM para escalar la computación cuántica, de los experimentos innovadores ya en marcha y del impacto que estos nuevos ordenadores podrían tener en la química, la medicina e incluso las finanzas.
Malcolm Gladwell se sienta con el presidente y CEO de IBM, Arvind Krishna, en un episodio especial en directo para debatir el potencial innovador de la computación cuántica, el impacto transformador de la IA en los negocios y cómo las predicciones visionarias de Krishna de los años 90 continúan guiando las innovaciones de IBM.
La Scuderia Ferrari e IBM están redefiniendo la interacción con los aficionados mediante información basada en IA y herramientas digitales de vanguardia. Descubra cómo IBM está ayudando a la Scuderia Ferrari a profundizar las conexiones con sus casi 400 millones de aficionados en todo el mundo, impulsando la innovación y la comunidad en la era digital.
El programa se traslada al Centro de Investigación e Innovación de L'Oréal en Nueva Jersey, donde Malcolm Gladwell explora las complejidades de la formulación de cosméticos y la colaboración de L'Oréal con IBM. Descubra cómo la IA está revolucionando la belleza, haciendo que los productos sean aún más sostenibles e innovadores.
Malcolm Gladwell visita la Universidad Estatal de Kennesaw para conocer a Jiwoo, un asistente de IA que ayuda a los futuros profesores a practicar la enseñanza receptiva mediante la simulación de interacciones en el aula con los estudiantes. Descubra el impacto de la IA en los métodos de enseñanza para preparar a los profesores para el aula.
Únase a Malcolm Gladwell, autor y presentador de Revisionist History, y a los presentadores de sus podcasts favoritos de Pushkin Industries, mientras hablan con visionarios que están aplicando la tecnología de manera creativa en los negocios para impulsar el cambio y transformar sus sectores.
Esta temporada, Smart Talks with IBM se pone en marcha. Salimos del estudio para explorar cómo los clientes de IBM están utilizando la inteligencia artificial para transformar su forma de hacer negocios. Es una nueva mirada tras el telón de la tecnología, donde las grandes ideas se unen a soluciones de vanguardia.
Haga clic para ampliar nuestras temporadas y explorar nuestros episodios a continuación ↓
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Ric Lewis, vicepresidente senior de infraestructura de IBM
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Jason Kelley, director general de socios estratégicos y ecosistemas de IBM
– Kristy Friedrichs, vicepresidenta sénior y directora de asociaciones de Palo Alto Networks
Presentador: Jacob Goldstein
Invitado(s):
– Rebecca Finlay, CEO de Partnership on AI
Presentador: Jacob Goldstein
Invitado(s):
– Maryam Ashoori, directora de gestión de productos y jefa de producto de watsonx.ai de IBM
Presentadora: Dra. Laurie Santos
Invitado(s):
– Justina Nixon-Saintil, vicepresidenta y directora de impacto, responsabilidad social corporativa de IBM
– April Dawson, decana asociada de tecnología e innovación y profesora de derecho
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Mo Duffy, director de ingeniería de software de Red Hat
Presentador: Jacob Goldstein
Invitado(s):
– Brian Ryerson, director sénior de estrategia digital de la US Tennis Association
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Rob Thomas, vicepresidente sénior y director comercial de software de IBM
Presentador: Tim Harford
Invitado(s):
– Srinivasan Venkatarajan, director de Global Partner Business en Microsoft
Presentadora: Dra. Laurie Santos
Invitado(s):
– Alice Crisci, cofundadora y CEO de la empresa de atención a la fertilidad Ovum Health
Presentador: Jacob Goldstein
Invitado(s):
– Susan Emerson, vicepresidenta sénior de producto: IA, análisis y datos en Salesforce
– Matthew Candy, socio director global de IA generativa en IBM Consulting
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Dr. Darío Gil, vicepresidente sénior y director de investigación en IBM
Presentadores: Malcolm Gladwell y Laurie Santos
Invitado(s):
– Christina Montgomery, directora de privacidad y confianza de IBM
Presentadores: Malcolm Gladwell y Tim Harford
Invitado(s):
– Jeff Boudier, jefe de producto y crecimiento de Hugging Face
Presentadores: Malcolm Gladwell y Jacob Goldstein
Invitado(s):
– Dr. David Cox, VP de modelos de IA en IBM Research
Presentadores: Malcolm Gladwell y Jacob Goldstein
Invitado(s):
– Kareem Yusuf, vicepresidente sénior de gestión de productos y crecimiento de IBM Software
Presentadores: Malcolm Gladwell y la Dra. Laurie Santos
Invitado(s):
– Derrick Warren, decano de la Facultad de Negocios de la Grambling State University (exdecano asociado de la Facultad de Negocios de Southern University)
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Mark Vande Hei, astronauta, NASA
Presentadores: Malcolm Gladwell y Jacob Goldstein
Invitado(s):
– Phil Weinmeister, director de producto, Salesforce Americas, en IBM
Presentadores: Malcolm Gladwell y Ronald Young Jr.
Invitado(s):
– Nicholas Renotte, especialista técnico en ciencia de datos e IA de IBM
Presentadores: Malcolm Gladwell y Jacob Goldstein
Invitado(s):
– Angela Hood, fundadora y CEO de ThisWay Global
Presentadores: Malcolm Gladwell y Tim Harford
Invitado(s):
– Sheri Hinish, líder global de servicios de sostenibilidad de IBM y líder de oferta para la cadena de suministro sostenible
Presentadores: Malcolm Gladwell y Lauren Ober
Invitado(s):
– Brett Phaneuf y Don Scott, los ingenieros detrás del proyecto Mayflower Autonomous Ship
Presentadores: Malcolm Gladwell y Tim Harford
Invitado(s):
– Stephanie "Snow" Carruthers, jefa de hackers de personas de X-Force, IBM
Presentadores: Malcolm Gladwell y la Dra. Laurie Santos
Invitado(s):
– Phaedra Boinodiris, líder de confianza en la práctica de IA en IBM Consulting
Presentadores: Malcolm Gladwell y Jacob Goldstein
Invitado(s):
– Bryan Young y Steven Better, cofundadores de Home Lending Pal
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Jonathan Wright, socio director global de consultoría de cadena de suministro en IBM
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Marc Rolfe, vicepresidente sénior y director de éxito del ecosistema de socios estratégicos de SAP, y Jason Kelley, director general de socios estratégicos de IBM
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Christina Montgomery, directora de privacidad de IBM y copresidenta del Comité de Ética de IA, y el Dr. Seth Dobrin, director global de IA
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Dr. Darío Gil, vicepresidente sénior y director de IBM Research
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– David Shacochis, vicepresidente de tecnología de empresa y director de tecnología de campo en Lumen, y Howard Boville, jefe de IBM Cloud Platform
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Jason Kelley, líder sénior en IBM
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Jim Whitehurst, asesor sénior en IBM
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Adam Grant, psicólogo organizacional y profesor de la Wharton School
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Anil Bhatt, vicepresidente sénior y director de tecnología de Anthem, y Glenn Finch, socio director de Global Business Services en IBM
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Carla Piñeyro Sublett, vicepresidenta sénior y directora de marketing, y Chimka Munkhbayar, cofundadora de Agrolly
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Srini Kalapala, vicepresidenta de tecnología global, estrategia y nube de red en Verizon
– Steve Canepa, director general global y director general del sector de comunicaciones de IBM
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Rob Thomas, vicepresidente sénior de plataforma de datos y nube en IBM
Presentador: Jonathan Strickland
Invitado(s):
– Jason Kelley, líder sénior de IBM
Presentador: Jonathan Strickland
Invitado(s):
– Los ingenieros distinguidos de IBM Dale Davis Jones y Lysa Banks, junto con la arquitecta creativa Britni Lonesome
Presentador: Jonathan Strickland
Invitado(s):
– Joel Mangan de IBM, director ejecutivo de P-TECH, y los recién graduados de P-TECH Suyhalia Karim-Doran y Eric Cholula-Martinez
Presentador: Robert y Joe
Invitado(s):
– Sheri Bachstein, directora global de Watson Advertising y The Weather Company, una empresa de IBM.
Presentador: Jonathan Strickland
Invitado(s):
— John McGrath, arquitecto sénior de soluciones de IBM
– Neil Giles, CEO de Traffik Analysis Hub
Presentador: Jonathan Strickland
Invitado(s):
– Dr. Kyu Rhee, director de salud de IBM
– Dra. Irene Dankwa-Mullan, directora adjunta de salud de IBM Watson Health
Presentador: Jonathan Strickland
Invitado(s):
– Wendi Whitmore, vicepresidenta de IBM Security X-Force Threat Intelligence
– Allison Ritter, responsable de programa, IBM Security Command Center
Presentador: Robert y Joe
Invitado(s):
– Noam Slonim, investigador principal de Project Debater
– Madhu Kochar, vicepresidente de datos e IA de IBM
Presentador: Robert y Joe
Invitado(s):
– Ritika Gunnar, vicepresidenta de Data and AI Expert Labs and Learning de IBM
– Jay Bellissimo, director general de IBM para el mercado público y federal de EE. UU.
Presentador: Robert y Joe
Invitado(s):
– Luq Niazi, director general global de IBM para sectores de consumo
– Karl Haller, socio del Consumer Center of Competence (CoC) de IBM
Presentador: Jonathan Strickland
Invitado(s):
– Kristin Wisnewski
– Grace Suh
Presentador: Jonathan Strickland
Invitado(s):
– Dave Turek de IBM
Presentador: Jonathan Strickland
Invitado(s):
– Cameron Clayton, director general de IBM Cloud Ecosystem y de The Weather Company
Presentador: Jonathan Strickland
Invitado(s):
– Bryan Knouse de Project OWL, ganador del Call for Code de IBM
– Alisa Maclin de IBM
Vea AI Academy, una nueva experiencia educativa sobre IA para empresas. Obtenga información de los principales líderes de pensamiento de IBM sobre cómo priorizar eficazmente las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento, a través de un curso diseñado para líderes empresariales como usted.
Se habla mucho de lo que puede hacer la IA, pero ¿cómo utilizamos realmente la IA para crear experiencias? En esta serie, nuestro anfitrión Albert Lawrence, junto con líderes empresariales y tecnólogos de IBM, evitan lo teórico y le muestran cómo poner la IA en práctica.
Escuche debates perspicaces sobre las últimas tendencias e innovaciones en IA y su impacto en las empresas. Este podcast, moderado por Tim Hwang, ofrece una equilibrada combinación de conocimientos y análisis sobre temas que van desde los avances en investigación hasta sus aplicaciones prácticas.
Suscríbase para ser el primero en conocer los nuevos episodios de Smart Talks with IBM.