Únase a Malcolm Gladwell, autor y presentador de Revisionist History, y a los presentadores de sus podcasts favoritos de Pushkin Industries, mientras hablan con visionarios que están aplicando la tecnología de manera creativa en los negocios para impulsar el cambio y transformar sus sectores.



Esta temporada, Smart Talks with IBM se pone en marcha. Salimos del estudio para explorar cómo los clientes de IBM están utilizando la inteligencia artificial para transformar su forma de hacer negocios. Es una nueva mirada tras el telón de la tecnología, donde las grandes ideas se unen a soluciones de vanguardia.