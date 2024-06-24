Smart Talks with IBM

La NASA y la IA: decodificando nuestro universo

La NASA y IBM han desarrollado modelos fundacionales avanzados de IA que analizan los datos de los satélites para revelar patrones en la Tierra y más allá. Estas herramientas ya están generando un impacto real, desde ayudar a Kenia a planificar la plantación de 15 000 millones de árboles hasta permitir que el Reino Unido rastree las floraciones de algas dañinas. Esta colaboración proporciona conocimientos estratégicos para la acción climática, la vigilancia ambiental y la respuesta de emergencia.
Unlocking Our Quantum Future

Malcolm Gladwell se dirige a la San Francisco Tech Week para hablar con el nuevo director de investigación de IBM, Jay Gambetta, frente a una audiencia en directo. Hablan de los planes de IBM para escalar la computación cuántica, de los experimentos innovadores ya en marcha y del impacto que estos nuevos ordenadores podrían tener en la química, la medicina e incluso las finanzas.
Crear negocios más inteligentes con IA y tecnología cuántica

Malcolm Gladwell se sienta con el presidente y CEO de IBM, Arvind Krishna, en un episodio especial en directo para debatir el potencial innovador de la computación cuántica, el impacto transformador de la IA en los negocios y cómo las predicciones visionarias de Krishna de los años 90 continúan guiando las innovaciones de IBM.
Ferrari Fandom, Supercharged by AI

La Scuderia Ferrari e IBM están redefiniendo la interacción con los aficionados mediante información basada en IA y herramientas digitales de vanguardia. Descubra cómo IBM está ayudando a la Scuderia Ferrari a profundizar las conexiones con sus casi 400 millones de aficionados en todo el mundo, impulsando la innovación y la comunidad en la era digital.
L'Oréal and IBM: AI-Powered Beauty

El programa se traslada al Centro de Investigación e Innovación de L'Oréal en Nueva Jersey, donde Malcolm Gladwell explora las complejidades de la formulación de cosméticos y la colaboración de L'Oréal con IBM. Descubra cómo la IA está revolucionando la belleza, haciendo que los productos sean aún más sostenibles e innovadores.
How AI Assistants Can Transform Education

Malcolm Gladwell visita la Universidad Estatal de Kennesaw para conocer a Jiwoo, un asistente de IA que ayuda a los futuros profesores a practicar la enseñanza receptiva mediante la simulación de interacciones en el aula con los estudiantes. Descubra el impacto de la IA en los métodos de enseñanza para preparar a los profesores para el aula.
Acerca de la serie

Únase a Malcolm Gladwell, autor y presentador de Revisionist History, y a los presentadores de sus podcasts favoritos de Pushkin Industries, mientras hablan con visionarios que están aplicando la tecnología de manera creativa en los negocios para impulsar el cambio y transformar sus sectores.
 
Esta temporada, Smart Talks with IBM se pone en marcha. Salimos del estudio para explorar cómo los clientes de IBM están utilizando la inteligencia artificial para transformar su forma de hacer negocios. Es una nueva mirada tras el telón de la tecnología, donde las grandes ideas se unen a soluciones de vanguardia.
Más episodios de Smart Talks with IBM

Haga clic para ampliar nuestras temporadas y explorar nuestros episodios a continuación ↓

28 de enero de 2025 | Episodio 8 How infrastructure is powering the age of AI (Cómo la infraestructura impulsa la era de la IA)

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Ric Lewis, vicepresidente senior de infraestructura de IBM

 Vea el episodio 8 22 de octubre de 2024 | Episodio 7 How AI can accelerate cybersecurity

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
– Jason Kelley, director general de socios estratégicos y ecosistemas de IBM
 – Kristy Friedrichs, vicepresidenta sénior y directora de asociaciones de Palo Alto Networks

 Ver episodio 7 8 de octubre de 2024 | Episodio 6 Scaling AI with purpose

Presentador: Jacob Goldstein

Invitado(s):
– Rebecca Finlay, CEO de Partnership on AI

 

 

 Ver episodio 6 24 de septiembre de 2024 | Episodio 5 The power of Granite in business

Presentador: Jacob Goldstein

Invitado(s):
 – Maryam Ashoori, directora de gestión de productos y jefa de producto de watsonx.ai de IBM

 

 Vea el episodio 5 10 de septiembre de 2024 | Episodio 4 Education in the age of AI

Presentadora: Dra. Laurie Santos

Invitado(s):
 – Justina Nixon-Saintil, vicepresidenta y directora de impacto, responsabilidad social corporativa de IBM
– April Dawson, decana asociada de tecnología e innovación y profesora de derecho

 Ver episodio 4 27 de agosto de 2024 | Episodio 3 How open source can democratize AI

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Mo Duffy, director de ingeniería de software de Red Hat

  Ver episodio 3 13 de agosto de 2024 | Episodio 2 An AI advantage for the US Open

Presentador: Jacob Goldstein

Invitado(s):
 – Brian Ryerson, director sénior de estrategia digital de la US Tennis Association

 Ver episodio 2 25 de junio de 2024 | Episodio 1 La IA y la paradoja de la productividad

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Rob Thomas, vicepresidente sénior y director comercial de software de IBM

 

 

 Ver episodio 1
10 de abril de 2024 | Episodio 8 The Power of Collaboration: How IBM Teams Up with Microsoft

Presentador: Tim Harford

Invitado(s):
 – Srinivasan Venkatarajan, director de Global Partner Business en Microsoft

 Vea el episodio 8 19 de marzo de 2024 | Episodio 7 AI in Healthcare: How Generative AI Is Expanding Fertility Treatment

Presentadora: Dra. Laurie Santos

Invitado(s):
 – Alice Crisci, cofundadora y CEO de la empresa de atención a la fertilidad Ovum Health

 

 Ver episodio 7 28 de noviembre de 2023 | Episodio 6 Salesforce & IBM: Revolutionizing Experiences with Generative AI

Presentador: Jacob Goldstein

Invitado(s):
– Susan Emerson, vicepresidenta sénior de producto: IA, análisis y datos en Salesforce
 – Matthew Candy, socio director global de IA generativa en IBM Consulting

 Ver episodio 6 14 de noviembre de 2023 | Episodio 5 Generative AI: Its Rise and Potential for Society

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Dr. Darío Gil, vicepresidente sénior y director de investigación en IBM

 Vea el episodio 5 17 de octubre de 2023 | Episodio 4 Responsible AI: why businesses need reliable AI governance

Presentadores: Malcolm Gladwell y Laurie Santos

Invitado(s):
 – Christina Montgomery, directora de privacidad y confianza de IBM

 Ver episodio 4 3 de octubre de 2023 | Episodio 3 Hugging Face and watsonx: why open source is the future of AI in business

Presentadores: Malcolm Gladwell y Tim Harford

Invitado(s):
 – Jeff Boudier, jefe de producto y crecimiento de Hugging Face

 Ver episodio 3 19 de septiembre de 2023 | Episodio 2 Transformations in AI: why foundation models are the future

Presentadores: Malcolm Gladwell y Jacob Goldstein

Invitado(s):
 – Dr. David Cox, VP de modelos de IA en IBM Research

 Ver episodio 2 5 de septiembre de 2023 | Episodio 1 AI for business: multiplying the impact of AI

Presentadores: Malcolm Gladwell y Jacob Goldstein

Invitado(s):
 – Kareem Yusuf, vicepresidente sénior de gestión de productos y crecimiento de IBM Software

 Ver episodio 1
19 de junio de 2023 | Episodio 10 IBM and HBCUs: Fueling a New Generation of Cybersecurity Experts

Presentadores: Malcolm Gladwell y la Dra. Laurie Santos

Invitado(s):
 – Derrick Warren, decano de la Facultad de Negocios de la Grambling State University (exdecano asociado de la Facultad de Negocios de Southern University)

 Ver episodio 10 14 de febrero de 2023 | Episodio 9 355 Days in Space: Finding Meaning with Astronaut Mark Vande Hei

Presentador: Malcolm Gladwell


Invitado(s):
 – Mark Vande Hei, astronauta, NASA

 Ver el episodio 9 29 de noviembre de 2022 | Episodio 8 Clicks, Not Code: Transforming Digital Experiences with Salesforce

Presentadores: Malcolm Gladwell y Jacob Goldstein

Invitado(s):
 – Phil Weinmeister, director de producto, Salesforce Americas, en IBM

 Vea el episodio 8 15 de noviembre de 2022 | Episodio 7 Unlocking Data Strategy: Data Literacy for Better Business

Presentadores: Malcolm Gladwell y Ronald Young Jr.

Invitado(s):
 – Nicholas Renotte, especialista técnico en ciencia de datos e IA de IBM

 Ver episodio 7 25 de octubre de 2022 | Episodio 6 Combatting Hiring Bias: Recruiting a Diverse Workforce with Intelligent Automation

Presentadores: Malcolm Gladwell y Jacob Goldstein

Invitado(s):
 – Angela Hood, fundadora y CEO de ThisWay Global

 Ver episodio 6 27 de septiembre de 2022 | Episodio 5 The Future of Supply Chain: Building Sustainable and Transparent Businesses

Presentadores: Malcolm Gladwell y Tim Harford


Invitado(s):
 – Sheri Hinish, líder global de servicios de sostenibilidad de IBM y líder de oferta para la cadena de suministro sostenible

 Vea el episodio 5 30 de agosto de 2022 | Episodio 4 The Mayflower Autonomous Ship: AI and Automation at Sea

Presentadores: Malcolm Gladwell y Lauren Ober


Invitado(s):
 – Brett Phaneuf y Don Scott, los ingenieros detrás del proyecto Mayflower Autonomous Ship

 Ver episodio 4 23 de julio de 2022 | Episodio 3 The Good Hacker: Hacking Businesses before Criminals Do

Presentadores: Malcolm Gladwell y Tim Harford


Invitado(s):
 – Stephanie "Snow" Carruthers, jefa de hackers de personas de X-Force, IBM

 Ver episodio 3 28 de junio de 2022 | Episodio 2 Building Trustworthy AI: A Holistic Approach

Presentadores: Malcolm Gladwell y la Dra. Laurie Santos

Invitado(s):
 – Phaedra Boinodiris, líder de confianza en la práctica de IA en IBM Consulting

 Ver episodio 2 31 de mayo de 2022 | Episodio 1 Home Lending Pal: Disrupting the Mortgage Industry with Cloud and AI

Presentadores: Malcolm Gladwell y Jacob Goldstein

Invitado(s):
 – Bryan Young y Steven Better, cofundadores de Home Lending Pal

 Ver episodio 1
9 de diciembre de 2021 | Episodio 12 Managing Supply Chain Volatility in the Height of the Shopping Season

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Jonathan Wright, socio director global de consultoría de cadena de suministro en IBM

 Ver episodio 12 2 de diciembre de 2021 | Episodio 11 What Does the Future of Sustainability Look Like For Your Company and Your Customers

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Marc Rolfe, vicepresidente sénior y director de éxito del ecosistema de socios estratégicos de SAP, y Jason Kelley, director general de socios estratégicos de IBM

 Ver episodio 11 19 de noviembre de 2021 | Episodio 10 How a Human-Centered Approach is Building Trustworthy AI

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Christina Montgomery, directora de privacidad de IBM y copresidenta del Comité de Ética de IA, y el Dr. Seth Dobrin, director global de IA

 Ver episodio 10 29 de octubre de 2021 | Episodio 9 Quantum Computing is Tomorrow's Computing, Today

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Dr. Darío Gil, vicepresidente sénior y director de IBM Research

 Ver el episodio 9 30 de septiembre de 2021 | Episodio 8 Accelerating Innovation with Hybrid Cloud at the Edge

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – David Shacochis, vicepresidente de tecnología de empresa y director de tecnología de campo en Lumen, y Howard Boville, jefe de IBM Cloud Platform

 Vea el episodio 8 26 de agosto de 2021 | Episodio 7 Why Business Needs Blockchain

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Jason Kelley, líder sénior en IBM

 Ver episodio 7 29 de julio de 2021 | Episodio 6 An Open Conversation about Open Innovation

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Jim Whitehurst, asesor sénior en IBM

 Ver episodio 6 3 de junio de 2021 | Episodio 5 Couch vs. cubicle: is the future of work hybrid?

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Adam Grant, psicólogo organizacional y profesor de la Wharton School

 

 

 Vea el episodio 5 27 de mayo de 2021 | Episodio 4 Can AI be empathetic? Reinventing client experiences

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Anil Bhatt, vicepresidente sénior y director de tecnología de Anthem, y Glenn Finch, socio director de Global Business Services en IBM

 Ver episodio 4 29 de abril de 2021 | Episodio 3 Reshaping the Future with Women in AI

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Carla Piñeyro Sublett, vicepresidenta sénior y directora de marketing, y Chimka Munkhbayar, cofundadora de Agrolly

 Ver episodio 3 30 de marzo de 2021 | Episodio 2 How 5G, Edge Computing and AI are Transforming Industries

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Srini Kalapala, vicepresidenta de tecnología global, estrategia y nube de red en Verizon
– Steve Canepa, director general global y director general del sector de comunicaciones de IBM

 Ver episodio 2 25 de marzo de 2021 | Episodio 1 Using AI to Rethink the Way Work Gets Done

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Rob Thomas, vicepresidente sénior de plataforma de datos y nube en IBM

 Ver episodio 1
17 de noviembre de 2020 | Episodio 15 Smart Talks with IBM: Why Business Needs Blockchain

Presentador: Jonathan Strickland

Invitado(s):
 – Jason Kelley, líder sénior de IBM

 Vea el episodio 15 2 de noviembre de 2020 | Episodio 14 Smart Talks with IBM: Coding Together for Racial Equality

Presentador: Jonathan Strickland

Invitado(s):
 – Los ingenieros distinguidos de IBM Dale Davis Jones y Lysa Banks, junto con la arquitecta creativa Britni Lonesome

 Ver episodio 14 20 de octubre de 2020 | Episodio 13 Smart Talks with IBM: How P-TECH Prepares Students for the Future of Work

Presentador: Jonathan Strickland

Invitado(s):
 – Joel Mangan de IBM, director ejecutivo de P-TECH, y los recién graduados de P-TECH Suyhalia Karim-Doran y Eric Cholula-Martinez

 Ver episodio 13 6 de octubre de 2020 | Episodio 12 Smart Talks with IBM: Online Privacy is More Important Than Ever

Presentador: Robert y Joe

Invitado(s):
 – Sheri Bachstein, directora global de Watson Advertising y The Weather Company, una empresa de IBM.

 Ver episodio 12 22 de septiembre de 2020 | Episodio 11 Smart Talks with IBM: Human Slavery Still Exists. Can AI Help Curb This Scourge?

Presentador: Jonathan Strickland

Invitado(s):
 — John McGrath, arquitecto sénior de soluciones de IBM
– Neil Giles, CEO de Traffik Analysis Hub

 Ver episodio 11 28 de julio de 2020 | Episodio 10 Addressing Health Disparities during COVID-19

Presentador: Jonathan Strickland

Invitado(s):
 – Dr. Kyu Rhee, director de salud de IBM
– Dra. Irene Dankwa-Mullan, directora adjunta de salud de IBM Watson Health

 

 Ver episodio 10 14 de julio de 2020 | Episodio 9 A Chaning Cybercecurity Landscape

Presentador: Jonathan Strickland

Invitado(s):
 – Wendi Whitmore, vicepresidenta de IBM Security X-Force Threat Intelligence
– Allison Ritter, responsable de programa, IBM Security Command Center

 Ver el episodio 9 16 de junio de 2020 | Episodio 7 The Debating AI

Presentador: Robert y Joe

Invitado(s):
 – Noam Slonim, investigador principal de Project Debater
– Madhu Kochar, vicepresidente de datos e IA de IBM

 Ver episodio 7 2 de junio de 2020 | Episodio 6 The Impact of AI in a Pandemic

Presentador: Robert y Joe

Invitado(s):
 – Ritika Gunnar, vicepresidenta de Data and AI Expert Labs and Learning de IBM
– Jay Bellissimo, director general de IBM para el mercado público y federal de EE. UU.

 Ver episodio 6 19 de mayo de 2020 | Episodio 5 Re-Thinking Supply Chains

Presentador: Robert y Joe

Invitado(s):
 – Luq Niazi, director general global de IBM para sectores de consumo
– Karl Haller, socio del Consumer Center of Competence (CoC) de IBM

 Vea el episodio 5 5 de mayo de 2020 | Episodio 4 Trabajar juntos estando separados

Presentador: Jonathan Strickland

Invitado(s):
 – Kristin Wisnewski
– Grace Suh

 Ver episodio 4 21 de abril de 2020 | Episodio 3 Accelerating an Answer to COVID-19

Presentador: Jonathan Strickland

Invitado(s):
 – Dave Turek de IBM

 Ver episodio 3 7 de abril de 2020 | Episodio 2 Tracking COVID-19

Presentador: Jonathan Strickland

Invitado(s):
 – Cameron Clayton, director general de IBM Cloud Ecosystem y de The Weather Company

 Ver episodio 2 24 de marzo de 2020 | Episodio 1 Project Owl

Presentador: Jonathan Strickland

Invitado(s):
 – Bryan Knouse de Project OWL, ganador del Call for Code de IBM
– Alisa Maclin de IBM

 Ver episodio 1

