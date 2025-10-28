Crear negocios más inteligentes con IA y tecnología cuántica

En este episodio especial en directo de Smart Talks with IBM, Malcolm Gladwell se sienta con el presidente y CEO de IBM, Arvind Krishna

Ver ahora
El presidente y CEO de IBM, Arvind Krishna, y Malcolm Gladwell hablando

Más formas de escuchar Podcasts de Apple iHeart Media Spotify
Temporada 6, episodio 4

Conozca a nuestros expertos

Arvind Krishna sonriendo
Arvind Krishna

Presidente y director ejecutivo de IBM
Malcolm Gladwell sonriendo
Malcolm Gladwell

Autor superventas y podcaster, Pushkin Industries

Aspectos destacados del evento

Recibimos a clientes, socios y medios de comunicación en la azotea de la oficina insignia de IBM en Nueva York.

Arvind Krishna y Malcolm Gladwell dándose la mano
Arvind Krishna y Malcolm Gladwell dándose la mano
Invitados reuniéndose en la recepción
Invitados reuniéndose en la recepción
Grabación en vivo de Smart Talks with IBM
Grabación en vivo de Smart Talks with IBM
Evento en directo de Smart Talks with IBM, con carteles de Malcolm Gladwell y Arvind Krishna colgados en la pared
Cartel del evento
Arvind Krishna y Malcolm Gladwell hablando en el escenario
Arvind Krishna y Malcolm Gladwell hablando en el escenario
Nickle LaMoreaux, vicepresidente sénior y director de recursos humanos de IBM, hablando en el evento en directo de Smart Talks with IBM
Nickle LaMoreaux, vicepresidente sénior y director de recursos humanos de IBM, hablando en el evento en directo de Smart Talks with IBM
Explore más episodios Fandom de Ferrari, potenciado por la IA
Descubra cómo IBM está ayudando a la Scuderia Ferrari a profundizar las conexiones con sus casi 400 millones de aficionados en todo el mundo, impulsando la innovación y la comunidad en la era digital.
L'Oréal y IBM: belleza con IA
El programa se traslada al Centro de Investigación e Innovación de L'Oréal en Nueva Jersey, donde Malcolm Gladwell explora las complejidades de la formulación de cosméticos y la colaboración de L'Oréal con IBM.
Cómo los asistentes de IA pueden transformar la formación
Malcolm Gladwell visita la Universidad Estatal de Kennesaw para conocer los asistentes de IA que ayudan a los futuros profesores a practicar la enseñanza receptiva mediante la simulación de interacciones en el aula con los estudiantes.
Más de Arvind Arvind Krishna, de IBM, apuesta por la IA especializada CEO de IBM: DeepSeek nos dio la razón, la IA no tiene que ver con grandes sistemas propietarios El CEO de IBM, Arvind Krishna, dice: "La clave de la innovación es estar abierto"
IA para recursos empresariales
Acceda a series y vídeos de IBM Obtenga más información sobre temas y tendencias tecnológicas
Escalar la IA para empresas Explore watsonx
Continúe su viaje de aprendizaje de la IA Explore más cursos de IBM
Manténgase conectado con nosotros

Suscríbase para ser el primero en conocer los nuevos episodios de Smart Talks with IBM.

 Suscríbase a la lista de reproducción de YouTube Suscríbase a nuestro boletín