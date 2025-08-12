El laboratorio de superinteligencia de Meta convierte la especulación en ingeniería

Meta está invirtiendo miles de millones en un nuevo laboratorio de investigación para desarrollar una IA que, según dice, podría rivalizar o superar las capacidades humanas en todas las disciplinas, con el apoyo de un centro de datos a escala de Manhattan y una campaña de contratación global de los mejores científicos.
La superinteligencia, que antes se debatía principalmente en los círculos académicos, ahora forma parte de la estrategia corporativa. Las inversiones de Meta en infraestructuras, financiación y equipos de investigación sugieren que está abordando esta forma avanzada de IA como un objetivo concreto, similar a las iniciativas que se están llevando a cabo en empresas como OpenAI y Anthropic.
La superinteligencia se refiere a una IA que supera a las personas en todas las áreas, desde la creatividad científica hasta la comprensión emocional. Kunal Sawarkar, ingeniero distinguido y científico jefe de datos de IBM, dijo a IBM Think en una entrevista que la superinteligencia sería "más inteligente que los humanos en todos los ámbitos, no solo la memoria o las matemáticas, sino el razonamiento, la creatividad, la inteligencia emocional e incluso la manipulación social". Meta y otros gigantes tecnológicos se esfuerzan por alcanzar este nivel de capacidad, invirtiendo recursos en programas de investigación destinados a convertir lo que antes era ciencia ficción en una realidad de ingeniería.
La infraestructura de IA que Meta tiene previsto crear para impulsar los esfuerzos en materia de superinteligencia incluirá centros de datos "superclústeres" de varios gigavatios, uno de los cuales cubrirá una superficie comparable a la mayor parte de Manhattan. Estas instalaciones, que se conocen con los nombres en clave Prometheus e Hyperion, están diseñadas para soportar la formación de modelos a gran escala.
La iniciativa ha atraído a los mejores talentos de Google DeepMind, OpenAI y otras instituciones de investigación. Meta también ha incorporado a Alexandr Wang, fundador de Scale AI, para liderar parte del esfuerzo. Según se informa, la empresa está ofreciendo paquetes de compensación sustanciales, que en algunos casos superan los 100 millones de dólares estadounidenses en valor total, para asegurarse los servicios de investigadores con experiencia en IA.
El CEO, Mark Zuckerberg, ha descrito el objetivo como la creación de una "superinteligencia personal", una IA integrada en dispositivos como gafas inteligentes que puede gestionar información, anticipar necesidades y ayudar a alcanzar objetivos personales y profesionales.
Sawarkar dice que lograr la superinteligencia será mucho más difícil y costoso que el progreso observado con los sistemas de IA actuales. Los modelos actuales, como ChatGPT, Claude y Gemini, han logrado avances notables en la generación de texto, imágenes y código. Sin embargo, señala que la llegada de la verdadera superinteligencia puede no llegar como un único avance, sino como una serie de desarrollos, como modelos que resuelven problemas que antes se consideraban intratables o que producen nuevos marcos científicos, hitos que exigirán enormes recursos técnicos, financieros y organizativos de el tipo que Meta está tratando de reunir.
"Alcanzar ese nivel requiere avances significativos en eficiencia informática, algoritmos de aprendizaje y uso sostenible de la energía", afirmó Sawarkar. Entrenar los modelos más grandes ya cuesta millones de dólares por ejecución, y mantener este nivel de desarrollo requiere una cuidadosa optimización tanto del hardware como del software. Los investigadores están explorando arquitecturas híbridas que combinen modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) con el razonamiento simbólico y la generación aumentada por recuperación, con el objetivo de crear sistemas que puedan gestionar tareas de razonamiento más complejas de forma fiable.
"La memoria a largo plazo y la retención del contexto también son retos clave", afirmó Sawarkar. Los modelos actuales funcionan entrada por entrada y carecen de conciencia persistente a lo largo del tiempo. Los investigadores están estudiando módulos de memoria y sistemas de aprendizaje continuo para solucionar esta limitación.
La inversión de Meta la sitúa en un pequeño grupo de empresas que persiguen objetivos igualmente ambiciosos. OpenAI ha anunciado su programa “Safe SuperIntelligence”, descrito como una vía dedicada a construir sistemas más potentes con medidas de seguridad integradas desde el principio.
Roman Yampolskiy, profesor asociado de Informática e Ingeniería en la Universidad de Louisville que estudia la seguridad en IA, considera que la adopción pública de la superinteligencia por parte de Zuckerberg es un cambio notable en la retórica de los sectores. "Lo que antes se descartaba como especulación ahora está siendo normalizado por el liderazgo tecnológico convencional", dijo a IBM Think en una entrevista.
Afirmó que cree que las grandes plataformas tecnológicas ya están acelerando el progreso. "Con suficiente capital, datos y desalineación de incentivos, el progreso hacia la superinteligencia no es una aspiración; es inevitable”. Expertos como Yampolskiy han advertido de que, sin medidas de seguridad, los sistemas superinteligentes podrían volverse incontrolables y causar daños a gran escala. "La cuestión no es si pueden, sino si deben, y esa pregunta no se está planteando con suficiente insistencia".
Aunque el plazo para alcanzar la superinteligencia sigue sin estar claro, Sawarkar se mantiene optimista sobre sus perspectivas a largo plazo. “La superinteligencia no es ciencia ficción”, dijo. “Es una cuestión de diseño”.
