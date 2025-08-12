El laboratorio de superinteligencia de Meta convierte la especulación en ingeniería

Meta está invirtiendo miles de millones en un nuevo laboratorio de investigación para desarrollar una IA que, según dice, podría rivalizar o superar las capacidades humanas en todas las disciplinas, con el apoyo de un centro de datos a escala de Manhattan y una campaña de contratación global de los mejores científicos.

La superinteligencia, que antes se debatía principalmente en los círculos académicos, ahora forma parte de la estrategia corporativa. Las inversiones de Meta en infraestructuras, financiación y equipos de investigación sugieren que está abordando esta forma avanzada de IA como un objetivo concreto, similar a las iniciativas que se están llevando a cabo en empresas como OpenAI y Anthropic.

La superinteligencia se refiere a una IA que supera a las personas en todas las áreas, desde la creatividad científica hasta la comprensión emocional. Kunal Sawarkar, ingeniero distinguido y científico jefe de datos de IBM, dijo a IBM Think en una entrevista que la superinteligencia sería "más inteligente que los humanos en todos los ámbitos, no solo la memoria o las matemáticas, sino el razonamiento, la creatividad, la inteligencia emocional e incluso la manipulación social". Meta y otros gigantes tecnológicos se esfuerzan por alcanzar este nivel de capacidad, invirtiendo recursos en programas de investigación destinados a convertir lo que antes era ciencia ficción en una realidad de ingeniería.