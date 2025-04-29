La cadena de suministro de software siempre ha sido vulnerable: JP Morgan lo acaba de decir en voz alta

Cuando el director de seguridad de la información de JP Morgan, Patrick Opet, hizo sonar las alarmas esta semana en las empresas estadounidenses con una carta abierta a la industria para que priorizara la seguridad en la cadena de suministro de software, pocas personas escucharon algo que nunca antes habían escuchado. Lo más llamativo de la noticia fue que provenía del mayor banco estadounidense (por activos) y del banco más grande del mundo (por capitalización bursátil); y las instituciones financieras no suelen ser conocidas por sus declaraciones audaces y contundentes.

Además, la carta de Opet destaca el riesgo particular para sectores más regulados y sensibles, como las finanzas, donde el coste del fracaso puede alcanzar billones de dólares. El informe IBM 2024 Cost of a Data Breach reveló que el coste global medio de una única vulneración en el sector financiero fue de 6,08 millones de dólares, solo superado por los costes de las vulneraciones sanitarias con 9,77 millones de dólares.

"La comodidad ya no puede superar al control", dijo Opet en su publicación de LinkedIn, por lo que pidió a los proveedores de software externos, a los líderes de seguridad y a la comunidad tecnológica en general que analizaran más de cerca los "puntos únicos de fallo" que pueden provocar "consecuencias potencialmente catastróficas en todo el sistema".

Esta "comodidad" puede parecer un sistema integrado de manera fluida de datos y procesos que se actualizan sin retrasos ni interacción manual, lo que es indiscutiblemente un objetivo para las empresas. Sin embargo, como advierte Nataraj Nagaratnam, director de tecnología de seguridad e infraestructura de IA de IBM, "a medida que los agentes de IA popularizan un uso más autónomo de la IA, por ejemplo, es más importante que nunca garantizar que las medidas de seguridad empresarial coincidan con el riesgo que conllevan estas innovaciones".