Cómo adoptar los principios de Secure by Design al implementar la IA

El rápido auge de las tecnologías de inteligencia artificial generativa (gen AI) ha dado paso a una era transformadora para los sectores de todo el mundo. En los últimos 18 meses, las empresas han integrado cada vez más la IA generativa en sus operaciones, aprovechando su potencial para innovar y agilizar los procesos. Desde la automatización del servicio de atención al cliente hasta la mejora del desarrollo de productos, las aplicaciones de la IA generativa son amplias e impactantes. Según un informe reciente de IBM, aproximadamente el 42 % de las grandes empresas han adoptado la IA, con una tecnología capaz de automatizar hasta el 30 % de las actividades de trabajo del conocimiento en diversos sectores, como ventas, marketing, finanzas y servicio de atención al cliente.

Sin embargo, la adopción acelerada de la IA generativa también conlleva riesgos significativos, como la imprecisión, los problemas de propiedad intelectual y las amenazas a la ciberseguridad. Por supuesto, este es solo un ejemplo de una serie de empresas que adoptan nuevas tecnologías, como el cloud computing, solo para darse cuenta después de que la incorporación de principios de seguridad debería haber sido una prioridad desde el principio. Ahora, podemos aprender de esos pasos en falso del pasado y adoptar los principios de Secure by Design desde el principio mientras desarrollamos aplicaciones empresariales basadas en IA generativa.