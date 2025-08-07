El problema del iceberg de la IA: lo que los CMO no ven podría perjudicarles

En lo que respecta a la IA, los directores de marketing están sintiendo la presión. Según un nuevo estudio del IBM Institute for Business Value (IBV), la guía de estrategias tradicional de marketing, basada en "dar más de todo", ha llegado a su límite. Aunque muchos líderes de marketing tienen grandes esperanzas puestas en la IA, en la práctica pueden estar teniendo dificultades para obtener los resultados esperados. Sin embargo, ¿y si las nuevas herramientas y aplicaciones de IA fueran solo la punta del iceberg? ¿Y si el valor de la IA no residiera solo en lo visible, sino también en lo que se esconde bajo la superficie?

En el estudio, en el que se encuestó a 1800 ejecutivos de marketing y ventas de todo el mundo, el 81 % de los directores de marketing afirmaron que ven la IA como un punto de inflexión. Pero el 84 % dijo que los desafíos con operaciones rígidas y fragmentadas han limitado su capacidad para aprovechar la tecnología de manera efectiva.

"Muchos CMO dicen que no cuentan con una estructura que les permita aprovechar la IA de forma transformadora", dijo Jonathan Adashek, vicepresidente sénior de marketing y comunicaciones de IBM, durante una entrevista reciente con IBM Think.

Esta desconexión puede deberse a varios factores, como la compartimentación de los departamentos, la rigidez de los procesos internos o la fragmentación de los conjuntos de datos. Para complicar aún más las cosas, muy pocos líderes consideran que cuentan con la plantilla adecuada para afrontar el reto, a pesar de que la mayoría de los CMO afirman que ahora también se espera de ellos que impulsen el crecimiento y la rentabilidad.

"Solo el 21 % cree que cuenta con el talento adecuado en su organización para alcanzar sus objetivos en los próximos años", afirmó Adashek.