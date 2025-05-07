Para impulsar su transformación digital, Heineken, una de las marcas de cerveza más icónicas del mundo, está renovando su pila de datos para acelerar la entrega de valor impulsada por IA. Ronald den Elzen, director digital y de Tecnología de The Heineken Company, reconoció desde el escenario que la empresa todavía tiene "una enorme cantidad de trabajo por hacer para construir una copia de seguridad digital segura y resiliente".

Pawan Verma, vicepresidente ejecutivo y director de datos e información de la empresa farmacéutica Cencora, subrayó esa idea. "Se necesitan datos fiables, en particular, datos que puedan propagarse", dijo. "Combinas eso con una cultura que examina [los datos] todos los días, porque en nuestros sectores, lo que es más crítico es la fiabilidad y la precisión".

Para ambas empresas, la IA escalable y fiable comienza con una infraestructura de datos sólida en toda la empresa. Pero la infraestructura por sí sola no es suficiente. La IA debe integrarse en los flujos de trabajo de manera que apoyen el talento humano, no que lo sustituyan.

IBM ha sido su propio "cliente cero" en integrar la IA en operaciones reales. En RR. HH., por ejemplo, la empresa ha automatizado un millón de tareas y ahora resuelve el 95 % de las solicitudes de los empleados (en 11,5 millones de interacciones) sin escalarlas.

"Es una cifra asombrosa", afirma Neil Dhar, socio director global de IBM Consulting. “¿Qué hace eso? Crea una función de recursos humanos de primer nivel que es capaz de adaptarse a toda la organización. Podemos empoderar a nuestra gente, permitirles hacer lo que tienen que hacer".

Mientras tanto, la IA agéntica se está convirtiendo ahora en una capa inteligente en vastos sistemas, ayudando a los equipos a resolver problemas rápidamente e integrar los datos de manera fluida. Esa es la idea detrás de la colaboración de IBM con Oracle, que incorpora watsonx al flujo de trabajo.

"Este es realmente un momento innovador en nuestras vidas, en el que realmente hay una oportunidad en la que todos deben Think en los agentes de IA en el flujo de trabajo", dijo Laura-Elizabeth Ware, vicepresidenta sénior de aplicaciones de nube de HCM de América del Norte en Oracle. "Pero incluso antes de empezar, en el área de RR. HH., realmente hay que fijarse en las habilidades y definir su estrategia de habilidades".

Ese enfoque del personal es oportuno. El estudio de CEO de IBV descubrió que más de un tercio de los líderes esperan volver a capacitar y volver a capacitar a sus equipos, y la mitad anticipan contrataciones para roles que no existían hace un año. Eso significa que un inventario crítico de habilidades es fundamental, y comprender dónde encajan los agentes en los flujos de trabajo y conjuntos de habilidades reales se está convirtiendo en una nueva frontera de la preparación empresarial.