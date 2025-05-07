Innovadores de Ferrari, Meta, Lumen y otros grandes actores subieron al escenario en IBM Think 2025 esta semana para compartir cómo están implementando la IA para resolver problemas del mundo real, desde implementar IA diseñada específicamente hasta extraer valor real de los datos empresariales.
10:30 a. m. EDT | 6 de mayo de 2025
¿Ha visto alguna vez una máquina de proceso de datos con inyección de combustible que pueda viajar a 230 mph? Si está en IBM Think, diríjase a la sala de demostraciones para ver el coche de carreras de Fórmula 1 Scuderia Ferrari HP. Con sensores que detectan calor, presión, fricción y combustible, esta máquina genera más de un millón de puntos de datos por segundo. También explica por qué el presidente y CEO de IBM, Arvind Krishna, invitó al director del equipo de Scuderia Ferrrari HP, Frédéric Vasseur, al escenario esta mañana durante su discurso de apertura de Think 2025.
"La IA es el motor de la productividad", explicó Krishna. "La IA desbloquea el valor de sus datos". En este caso, IBM watsonx está utilizando IA generativa para transformar el torrente de datos de pista que Scuderia Ferrari HP recopila en una nueva experiencia móvil más personalizada e interactiva para los apasionados fans de Ferrari de todo el mundo. Esto, a su vez, ayuda a Ferrari (y a sus socios) a aumentar el compromiso con sus clientes principales.
Esos clientes o seguidores principales también están cambiando de rumbo. "Ya no se trata solo de los aficionados históricos", dijo Vasseur. Los nuevos fans “se centran más en el nombre de la novia del controlador que en los tiempos de vuelta”. Esa base de fans se ha triplicado en los últimos cinco años y ahora cuenta con más de 390 millones de seguidores en todo el mundo. Eso es 10 veces la población de Canadá. Comprender lo que quieren esos recién llegados se está volviendo tan importante como ganar en la pista.
Pasando del circuito a la planta de fábrica, donde millones de sensores generan una montaña de datos de fabricación, Krishna también habló con la presidenta y CEO Kate Johnson de Lumen Technologies sobre cómo llevar el poder cerebral de IA de watsonx a la red de fibra de Lumen (la más grande en EE. UU.) y a sus centros de datos Edge. En el sector, como en las carreras, "cada milisegundo cuenta", dijo Johnson. "No es como un Ferrari, pero es el mismo concepto".
¿Por qué Lumen se asocia con IBM? "Para ayudar a las empresas a aprovechar al máximo su IA", afirmó. A juzgar por el discurso de apertura de Krishna, este será un estribillo común durante toda la semana, especialmente porque el 99 % de todos los datos empresariales no han sido tocados por la IA hasta la fecha. "Si puede desbloquear el valor de esos datos, es una gran oportunidad para la empresa", dijo Krishna.
"Pero no toda la IA se construye igual, y no toda la IA se basa en la empresa", añadió Krishna. "Si necesita desbloquear el valor de ese 99 %, necesitará un enfoque de la IA adaptado a la empresa". Esto puede implicar utilizar modelos más pequeños, que son mucho más rentables y pueden ser más precisos que los modelos grandes.
11:30 a. m. EDT | 6 de mayo de 2025
La IA está en auge y la infraestructura empresarial compite por mantenerse al día.
El martes, en la conferencia Think de IBM, un panel de expertos empresariales dirigido por Rob Thomas, vicepresidente sénior de software y director comercial de IBM, transmitió un mensaje claro: la IA generativa avanza rápido, pero la mayoría de las infraestructuras no están preparadas para soportarla. La sesión magistral, What's the Rush?, puso de relieve el creciente desajuste entre la ambición de la IA y la realidad operativa, y lo que las empresas pueden hacer para solucionarlo.
Los entornos de nube actuales suelen estar fragmentados, y las exigencias de la IA a escala no hacen sino ejercer más presión sobre ellos. El cofundador y director de tecnología de HashiCorp, Armon Dadgar, describió una situación a la que se enfrentan miles de empresas: equipos de aplicaciones desconectados, sistemas dispersos e ineficiencia creciente. “Lo que vemos día tras día son lagunas”, dijo. Pero cerrarlos es posible, insistió, estandarizando los flujos de trabajo y creando plataformas unificadas que respalden todo el ciclo de vida de las aplicaciones y la infraestructura.
Deutsche Telekom ya está viendo resultados cuantificables de dicha automatización. La empresa redujo el tiempo de parche en un 80 %, permitiendo a los equipos gestionar las crecientes amenazas de seguridad sin saturar sus operaciones. "Tal vez no sean las cosas sexys sobre las que lees", dijo el director de sistemas de información Peter Leukert, "pero es el núcleo de nuestras funciones lo que tenemos que hacer bien".
Madhu Kochar, Vicepresidente de automatización de IBM, hizo hincapié en que la mayoría de las pilas tecnológicas no se diseñaron para escalar al futuro que la IA está creando. “Los entornos híbridos son más complejos que nunca, y la IA generativa es un desafío adicional”, afirmó. Para aclarar la complejidad de las API, aplicaciones, endpoints de Integración, datos y eventos de una empresa, IBM ofrece su plataforma de Integración híbrida webMethods, que proporciona a las organizaciones control unificado y visibilidad en tiempo real entre los entornos.
Kochar enfatizó que las empresas deben cambiar hacia la automatización agéntica y la orquestación impulsada por IA, y agregó que "las integraciones rígidas y estáticas no funcionarán". Al adoptar estos métodos, las empresas pueden reducir los meses de trabajo a horas.
La adopción de la nube puede estar generalizada, pero los resultados siguen siendo desiguales. “El ROI es un poco menos seguro, alrededor del 20 %”, dijo Thomas. El ingrediente que falta, dijo, es la infraestructura híbrida: una arquitectura que conecta la nube pública, los sistemas privados y los entornos en las instalaciones en un conjunto cohesivo y orquestado.
De cara al futuro, los expertos hicieron hincapié en que el panorama está preparado para un rápido crecimiento. "En los próximos tres años, se crearán mil millones de aplicaciones basadas en la IA generativa", dijo Thomas. "Tendrán que poder trabajar entre ellas de manera fluida".
17:00 EDT | 6 de mayo de 2025
Con los agentes llegan las oportunidades. Por ejemplo, Pepsi: la empresa ya está trabajando en más de 1500 bots, asistentes y agentes, estadísticas compartidas por Magesh Bagavathi, vicepresidente sénior y director global de datos, análisis e IA de PepsiCo, durante una conferencia magistral en Think 2025.
"Todos estos bots están empezando a expandirse a escala, y todo se está uniendo porque tenemos un enfoque muy centrado en la plataforma", continuó. Eso significa que con la IA agéntica, PepsiCo puede ahorrar miles de horas en toda su cadena de valor.
Mediante la implementación de agentes, la interacción con los sistemas de la empresa ya no requerirá habilidades o conocimientos especializados. "El próximo gran cambio son los sistemas de inteligencia impulsados por agentes de IA", afirma Ritika Gunnar, directora general de datos e IA de IBM. "Son personas de acción. No se limitan a informar sobre sus conocimientos. Actúan de forma autónoma y orquestan los flujos de trabajo en toda la empresa. Así es como se pone la IA al servicio de los negocios".
Esto viene con una advertencia, advirtió: "Ahora, la explosión de agentes de IA en toda la empresa es inmensamente prometedora. Pero seamos realistas por un momento: también crea una complejidad significativa”.
¿Un gran culpable? Las empresas implementan agentes en silos y no siempre están bien integrados en las herramientas y aplicaciones existentes. Esto fue el catalizador detrás de la actualización de IBM Watsonx Orchestrate, que ofrece orquestación de agentes para gestionar la coordinación multiagente y multiherramienta necesaria para abordar proyectos complejos entre proveedores. "Crear agentes poderosos es solo el comienzo", dijo Gunnar. "La verdadera magia ocurre cuando se conectan".
Peter Doolan, director de Consumo de Slack, cree que las plataformas de agentes desbloquearán niveles de crecimiento sin precedentes para las empresas. Cita el ejemplo de uno de los clientes de Slack, Adecco, un proveedor de recursos humanos y una empresa de personal temporal que recibe 300 millones de solicitantes cada año.
"No hay forma de que Adecco pueda tener suficientes humanos para poder leer y analizar todos esos 300 millones de aplicaciones", dijo Doolan. "Y este es un ejemplo perfecto de cómo el trabajo digital tiene la capacidad de potenciar una empresa mientras [ayuda] a las personas a reenfocarse en cuál es su superpoder, que es comprender el trabajo perfecto para usted y el momento perfecto para tener ese trabajo".
Y ese es un motivo para ser optimista, dijo Doolan. "Hay un optimismo extraordinario sobre el futuro, sobre cómo podemos aprovechar este valor sin explotar y liberarlo en todo nuestro personal".
9:30 a. m. EDT | 7 de mayo de 2025
Los datos empresariales han ocupado un lugar central en Think 2025, sobre todo por el hecho de que menos del 1 % de ellos alimenta actualmente los modelos de lenguaje masivos que dominan los titulares de la IA.
"Los datos son tu verdadero diferenciador", dijo Matt Hicks, CEO de Red Hat, en una enérgica conversación magistral esta mañana con Ric Lewis, vicepresidente senior de Infraestructura de IBM. Dentro de esos datos está todo lo que hace que una empresa sea única: sus relaciones con el cliente, su historial operativo y sus conocimientos institucionales.
Pero esos datos suelen estar dispersos, entre sistemas locales, nubes públicas y privadas y entornos edge, creando una configuración híbrida casi por defecto. "Para que la IA sea eficaz, necesitamos llevar la IA a todos los lugares en los que tiene datos, aplicaciones y clientes", afirma Hillery Hunter, director de tecnología y director general de innovación de IBM Infrastructure. "Incluyendo el corazón de su empresa de misión crítica".
Un enfoque que está ganando terreno es el híbrido por diseño: una estrategia que integra datos y sistemas entre entornos desde el principio, en lugar de superponerlos después. IBM y su filial Red Hat se apoyan en este modelo como pilar central de la preparación de las empresas para la IA. Con esta estrategia, las empresas están gestionando y monitorizando el ciclo de vida completo de los modelos de IA (tanto predictivos como generativos) en entornos que van desde servidores individuales a sistemas distribuidos.
Aunque diseñar estos sistemas desde el principio es el enfoque óptimo, conectar la arquitectura heredada para obtener un mejor acceso a datos dispersos y aislados es totalmente posible, y es esencial para desbloquear el valor de los datos propietarios de una empresa. De hecho, IBM colabora con muchas empresas para lograr precisamente eso, incluyendo BNP Paribas.
El director de tecnología de BNP Paribas Group,Jean-Michel Garcia, se unió a Hunter en el escenario para describir cómo el banco ha aplicado este modelo híbrido por diseño, trabajando tanto con IBM como con Red Hat. El enfoque ha respaldado los esfuerzos de la empresa para extraer valor de sus datos en diversos entornos, cumpliendo al mismo tiempo los requisitos normativos y de seguridad.
Esta estrategia es el resultado de una asociación que ha existido durante siete años, pero una extensión de 10 años recién firmada impulsará a la banda a una nueva fase: construir lo que García llama una "Fábrica de IA". Se tratará de una infraestructura creada a tal efecto que incluirá hardware, software y flujos de trabajo para desarrollar, entrenar e implementar la IA a escala. Y es posible, continúa, "como resultado de tener una fuerte hibridación, más una sólida plataforma de contenerización, más el modelo de gestión de datos adecuado".
A medida que las empresas se mueven de la “promesa de IA a las ganancias de IA”, como lo expresó Hunter, “hacer IA rápido pero con cuidado” deberá ser una prioridad, dijo García. "Me gusta llamarlo IA con cinturones de seguridad", añadió Hunter.
12:30 p. m. EDT | 7 de mayo de 2025
Cuando Meta lanzó su primer modelo Llama abierto hace dos años, muchos cuestionaron la conveniencia de gastar miles de millones para desarrollar modelos que se compartirían de forma gratuita. Algunos dudaban incluso de que fuera posible para la empresa desarrollar modelos de código abierto de alto rendimiento para la comunidad en general y, al mismo tiempo, desarrollar modelos para sus propios productos. Aun así, Meta apostó a que la apertura aceleraría la innovación.
Esa apuesta parece estar dando sus frutos. En una conversación magistral con Dinesh Nirmal, vicepresidente sénior de productos de software de IBM, Ash Jhaveri, vicepresidente de Reality Labs y asociaciones de IA en Meta, compartió que la empresa ha registrado 1200 millones de descargas de su serie de modelos Llama. "La belleza de lo abierto es que la comunidad se convierte en un multiplicador de fuerzas", dijo Jhaveri. Luego, los desarrolladores querían un marco, por lo que Meta también creó un marco modular llamado Llama Pila, "una caja de herramientas modular en la que se pueden conectar cosas como agentes, formación posterior, evaluaciones, y todas encajan como piezas de Lego", explicó.
Ese diseño modular hace que Llama Stack de Meta se ajuste naturalmente a IBM, que comparte la creencia fundamental de que la comunidad de IA funciona mejor cuando trabaja en conjunto. Ahora, watsonx está integrado como proveedor de API dentro de Llama Stack, lo que permite a las empresas implementar IA generativa a escala, con la apertura en el núcleo.
Pero no todos los sectores pueden abrirse por completo. Como señaló Nirmal, sectores como la defensa, la seguridad y la sanidad se enfrentan a diferentes limitaciones, incluida la necesidad de un cumplimiento estricto, la supervisión normativa y los umbrales de riesgo. Entra Richard Vitek, vicepresidente de datos, analytics y habilitación de IA en Lockheed Martin. “Queremos poder aprovechar todas esas herramientas abiertas y obtener el beneficio de todo ese conocimiento”, dijo, “pero sin exponer ningún riesgo de seguridad”.
Esa dinámica push-pull (innovación abierta frente a seguridad de sistemas cerrados) es algo que IBM está ayudando a las empresas a navegar. Comienza incorporando el gobierno y la seguridad en las primeras etapas de la preparación de los datos empresariales para herramientas de IA, dijo Nirmal. Con la plataforma watsonx.data, por ejemplo, las empresas pueden asegurarse de que los datos privados se rigen a medida que se ingieren y almacenan, lo que hace que sean seguros desde el principio. La mejor parte, añadió, es que "la plataforma watsonx.data puede ahora preparar datos listos para la IA para las empresas en menos de cinco minutos."
Aunque la ponencia principal se centró en los datos, también subrayó algo más amplio: la fortaleza del ecosistema industrial. “Para mí, el futuro no se trata solo de abierto versus cerrado”, dijo Jhaveri, “se trata realmente de con quién estás construyendo”.
14:30 EDT | 7 de mayo de 2025
Los líderes empresariales de hoy en día no son ajenos a conciliar las demandas a corto plazo con la innovación a largo plazo, y hay mucho en juego. "Los CEO se enfrentan a las presiones contrapuestas de financiar las operaciones existentes e invertir en innovación", dijo Mohamad Ali, vicepresidente sénior de IBM Consulting, durante su discurso de apertura en Think 2025.
Citando un nuevo estudio del IBM Institute for Business Value (IBV), que encuestó a 2000 líderes, Ali señaló que los CEO no solo están adoptando la IA, sino que están adoptando activamente agentes de IA y preparándose para implementarlos a escala.
Donde más se pone a prueba el liderazgo, dijo Ali, es equilibrar la presión para mostrar resultados trimestrales, reducir costes y mantener las operaciones principales funcionando sin problemas con la necesidad de invertir en herramientas de próxima generación, arquitectura de datos y mejora de las habilidades del personal.
Lograr ese equilibrio entre eficiencia e innovación requiere más que visión. Y empresas como Heineken y Cencora están construyendo las bases técnicas necesarias para convertir la ambición de la IA en resultados.
Para impulsar su transformación digital, Heineken, una de las marcas de cerveza más icónicas del mundo, está renovando su pila de datos para acelerar la entrega de valor impulsada por IA. Ronald den Elzen, director digital y de Tecnología de The Heineken Company, reconoció desde el escenario que la empresa todavía tiene "una enorme cantidad de trabajo por hacer para construir una copia de seguridad digital segura y resiliente".
Pawan Verma, vicepresidente ejecutivo y director de datos e información de la empresa farmacéutica Cencora, subrayó esa idea. "Se necesitan datos fiables, en particular, datos que puedan propagarse", dijo. "Combinas eso con una cultura que examina [los datos] todos los días, porque en nuestros sectores, lo que es más crítico es la fiabilidad y la precisión".
Para ambas empresas, la IA escalable y fiable comienza con una infraestructura de datos sólida en toda la empresa. Pero la infraestructura por sí sola no es suficiente. La IA debe integrarse en los flujos de trabajo de manera que apoyen el talento humano, no que lo sustituyan.
IBM ha sido su propio "cliente cero" en integrar la IA en operaciones reales. En RR. HH., por ejemplo, la empresa ha automatizado un millón de tareas y ahora resuelve el 95 % de las solicitudes de los empleados (en 11,5 millones de interacciones) sin escalarlas.
"Es una cifra asombrosa", afirma Neil Dhar, socio director global de IBM Consulting. “¿Qué hace eso? Crea una función de recursos humanos de primer nivel que es capaz de adaptarse a toda la organización. Podemos empoderar a nuestra gente, permitirles hacer lo que tienen que hacer".
Mientras tanto, la IA agéntica se está convirtiendo ahora en una capa inteligente en vastos sistemas, ayudando a los equipos a resolver problemas rápidamente e integrar los datos de manera fluida. Esa es la idea detrás de la colaboración de IBM con Oracle, que incorpora watsonx al flujo de trabajo.
"Este es realmente un momento innovador en nuestras vidas, en el que realmente hay una oportunidad en la que todos deben Think en los agentes de IA en el flujo de trabajo", dijo Laura-Elizabeth Ware, vicepresidenta sénior de aplicaciones de nube de HCM de América del Norte en Oracle. "Pero incluso antes de empezar, en el área de RR. HH., realmente hay que fijarse en las habilidades y definir su estrategia de habilidades".
Ese enfoque del personal es oportuno. El estudio de CEO de IBV descubrió que más de un tercio de los líderes esperan volver a capacitar y volver a capacitar a sus equipos, y la mitad anticipan contrataciones para roles que no existían hace un año. Eso significa que un inventario crítico de habilidades es fundamental, y comprender dónde encajan los agentes en los flujos de trabajo y conjuntos de habilidades reales se está convirtiendo en una nueva frontera de la preparación empresarial.
17:30 EDT | 7 de mayo de 2025
¿Está IBM intentando acabar con las instrucciones?
Seguro que así lo parecía cuando la empresa introdujo un nuevo concepto de "computación generativa" durante su discurso final de Think 2025. La computación generativa reemplaza la ingeniería rápida con programación estructurada para modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) y es parte de un impulso más amplio para fusionar la inteligencia artificial, la computación clásica de alto rendimiento y los sistemas cuánticos en un modelo unificado para TI empresarial. La atención se centra en los servicios públicos inmediatos del mundo real, más que en las especulaciones lejanas.
"Ya no son sueños", dijo Zaira Nazario, directora de Ciencia y Tecnología en IBM. "Ya estamos conectando sistemas HPC y quantum para permitir la supercomputación quantum."
Los expertos de IBM dicen que la incitación se ha convertido en un método insostenible para crear sistemas de IA complejos. Sriram Raghavan, un VP de IBM Investigación para la IA, argumentó que las interacciones basadas en las instrucciones son demasiado frágiles y específicas del modelo como para escalar.
“Muy pronto tendremos libros y libros de instrucciones”, dijo, y describió gran parte de la práctica actual como “seguridad mediante la oración”.
La computación generativa, por el contrario, permite a los desarrolladores crear aplicaciones de IA a través de un tiempo de ejecución que aplica reglas, restricciones y comportamientos claros. En las pruebas, el nuevo marco de IBM logró una precisión comparable a los modelos de 70 mil millones de parámetros utilizando sistemas con solo mil millones de parámetros.
El enfoque de computación generativa de IBM traslada los principios de la ingeniería de software a la IA al permitir que los desarrolladores definan el comportamiento a través de componentes modulares, en lugar del lenguaje natural. El tiempo de ejecución admite funciones como la generación en varios pasos, reglas de formato estrictas y enrutamiento específico del modelo, todas gestionadas mediante programación. Esto significa que los desarrolladores pueden crear aplicaciones sin tener que reescribir el código cada vez que cambia el modelo subyacente. El resultado, dijo Raghavan, es un desarrollo más rápido, una mejor seguridad y un rendimiento más fiable en modelos de diferentes tamaños y capacidades.
Junto con su trabajo en IA, IBM ha avanzado en la frontera de la computación cuántica, alcanzando lo que denomina una nueva fase de capacidad técnica. Jay Gambetta, IBM Fellow y vicepresidente de IBM Quantum, dijo que la compañía ha alcanzado la utilidad cuántica, lo que significa que sus computadoras cuánticas ahora pueden resolver problemas que los sistemas clásicos no pueden simular.
Describió experimentos que emparejaban un procesador de 45 cúbits con el superordenador japonés Fugaku para simular moléculas complejas, con resultados que coinciden con los mejores métodos clásicos. Un seguimiento de 77 qubits mostró una promesa similar. Gambetta afirmó que la empresa espera demostrar la ventaja cuántica en 2026, un hito en el que los sistemas cuánticos superan a los ordenadores clásicos en problemas significativos del mundo real con precisión verificada.
Con motivo del centenario de la mecánica cuántica, Gambetta señaló que el trabajo fundamental de IBM, desde ser pionera en el hardware quantum hasta el lanzamiento del primer ordenador quantum accesible a la nube, la posicionó para liderar esta nueva era.
"No estamos interesados en demostraciones", dijo Gambetta. "Estamos construyendo sistemas que realmente funcionan".
El futuro de la gestión de recursos de aplicaciones con IBM Turbonomic
IBM presenta avances revolucionarios en IBM Turbonomic, diseñados para ayudar a las organizaciones a mejorar el rendimiento de sus aplicaciones y su eficiencia operativa. IBM Turbonomic ahora se integra con GitHub y HashiCorp Terraform, lo que permite optimizar de forma segura las cargas de trabajo de aplicaciones basadas en la nube definidas como código. Esto garantiza que las organizaciones puedan mantener un rendimiento y una eficiencia sólidos de las aplicaciones a escala, al mismo tiempo que aprovechan el gobierno y la agilidad que aporta la infraestructura como código (IaC).
Presentamos el próximo IBM watsonx Code Assistant for i
IBM presenta el próximo IBM watsonx Code Assistant for i, un asistente de codificación diseñado específicamente para acelerar la modernización de las aplicaciones de IBM i. Se espera que permita a los desarrolladores acelerar las tareas de modernización de RPG con capacidades con IA disponibles directamente en el entorno de desarrollo integrado (IDE).
IBM Granite 4.0 Tiny Preview: un adelanto de la próxima generación de modelos Granite
Nos complace presentar IBM Granite 4.0 Tiny Preview, una versión preliminar del modelo más pequeño de la próxima familia de modelos de lenguaje Granite 4.0, a la comunidad de código abierto.
Introducción a la empresa agéntica: poner la IA al servicio de toda su tecnología
IBM proporciona un conjunto completo de capacidades de agente listas para la empresa en watsonx Orchestrate para ayudar a las empresas a ponerlas en acción. El portfolio incluye: cree su propio agente en menos de cinco minutos, agentes de dominio prediseñados, integración con más de 80 aplicaciones empresariales líderes y orquestación y visibilidad de agentes.
Desbloqueando datos no estructurados para IA generativa: watsonx.data's evolución
Los datos no estructurados son uno de los recursos más valiosos pero infrautilizados de la empresa. IBM está evolucionando watsonx.data para ayudar a las organizaciones a activar estos datos para impulsar una IA más precisa y eficaz. El nuevo watsonx.data reunirá un lakehouse de datos abierto con capacidades de data fabric, como el seguimiento y el gobierno del linaje de datos, para ayudar a los clientes a unificar, gobernar y activar datos en silos, formatos y nubes. Las empresas podrán conectar sus aplicaciones y agentes de IA con sus datos no estructurados utilizando watsonx.data, que, según las pruebas, puede dar lugar a una IA 40% más precisa que la RAG convencional.
IBM webMethods Hybrid Integration: Integración para la era de la IA agéntica
IBM presenta webMethods Integración híbrida, una solución de próxima generación que reemplaza los flujos de trabajo rígidos con automatización inteligente e impulsada por agentes. Ayudará a los usuarios a gestionar la proliferación de integraciones entre aplicaciones, API, socios B2B, eventos, pasarelas y transferencias de archivos en entornos de nube híbrida.
Lumen e IBM colaboran para desbloquear la IA escalable para las empresas
Lumen Technologies e IBM anunciaron una nueva colaboración para desarrollar soluciones de IA de nivel empresarial en el Edge—integrando watsonx, el portfolio de productos de IA de IBM, con la infraestructura y red de Edge de nube de Lumen.
IBM y Oracle amplían su alianza para impulsar la IA agéntica y la nube híbrida
IBM está trabajando con Oracle para llevar el poder de watsonx a Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Aprovechando los servicios nativos de IA de Oracle, el último hito en la colaboración tecnológica de IBM con Oracle está diseñado para impulsar una nueva era de productividad y eficiencia impulsada por IA y multiagente en toda la empresa.
IBM y Salesforce activan datos empresariales en IBM Z, previsualizan nuevos agentes para ayudar a los clientes a liberar sus datos para la IA agéntica
Para utilizarlo como catalizador de la IA agéntica, IBM y Salesforce están proporcionando a los clientes acceso a sus datos empresariales en mainframes IBM Z y bases de datos Db2 para que pueda impulsar casos de uso de IA en la plataforma Salesforce Agentforce, la plataforma de trabajo digital para aumentar equipos con agentes de IA. IBM también presenta nuevos agentes creados con IBM watsonx Orchestrate que funcionan con tecnologías de Salesforce y el rendimiento del modelo IBM Granite.
Estudio de IBM: Los CEOs duplican la apuesta por la IA mientras afrontan los obstáculos empresariales
Un nuevo estudio global del IBM Institute for Business Value reveló que los directores ejecutivos encuestados se comprometen a promover las soluciones de IA en toda su organización, aun cuando se enfrentan a los desafíos derivados de la aceleración de la adopción de la tecnología.
Descubra 4 estrategias para escalar la IA con una sólida base de datos.
Descubra cómo pueden los CEO equilibrar el valor que la IA generativa es capaz de crear frente a la inversión que exige y los riesgos que introduce.
Hemos encuestado a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo puede adelantarse.
Conozca un enfoque ágil de la IA que permite a las organizaciones innovar con rapidez y reducir el riesgo de fracaso.
Aprenda a incorporar la IA generativa, el machine learning y los modelos fundacionales en sus operaciones empresariales para mejorar el rendimiento.
¿Quiere obtener un mayor rendimiento de sus inversiones en IA? Descubra cómo escalar la IA generativa en áreas clave impulsa el cambio ayudando a sus mentes más brillantes a crear y ofrecer nuevas soluciones innovadoras.
Conozca la historia de la IA y explore lo que depara el futuro a las empresas que se plantean adoptarla.
Entrene, valide, ajuste e implemente IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de nueva generación para desarrolladores de IA. Cree aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga la IA a trabajar en su negocio con la experiencia líder en IA del sector de IBM y junto a su cartera de soluciones.
Reinvente las operaciones y flujos de trabajo críticos añadiendo IA para maximizar las experiencias, la toma de decisiones en tiempo real y el valor empresarial.
Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida de desarrollo de la IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces intuitivas, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar del sector.