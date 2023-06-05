A medida que una organización crece, puede resultar insostenible confiar en los sistemas de gestión de órdenes de trabajo en papel (o incluso en hojas de cálculo de Excel) para gestionar las necesidades de datos en constante evolución. Las organizaciones más grandes y aquellas con necesidades más complejas deberían considerar invertir en un software de sistema informatizado de mantenimiento (CMMS), un tipo de software de gestión de órdenes de trabajo.

Un CMMS de alta calidad planificará, creará, rastreará y organizará automáticamente solicitudes de servicio, órdenes de trabajo y mantenimiento rutinario, eliminando tareas excesivas de planificación de tareas para los gerentes y supervisores de mantenimiento.

El uso de software de CMMS también permite a tu organización almacenar grandes cantidades de datos electrónicamente, en un lugar centralizado. Con todos los datos de sus órdenes de trabajo en un solo lugar, su equipo de gestión puede obtener acceso en tiempo real a las órdenes de trabajo a medida que se mueven a través del ciclo de vida de las órdenes de trabajo. Las plataformas de CMMS con software complementario para dispositivos móviles llevan el acceso un paso más allá, permitiendo a los usuarios rastrear órdenes de trabajo y acceder a actividades de mantenimiento de forma remota.

Además, un buen CMMS puede agregar y mostrar datos de órdenes de trabajo según las necesidades específicas del departamento. Los equipos de mantenimiento pueden crear y ver informes personalizables, visualizar datos de tendencias y métricas/KPI, y monitorizar la funcionalidad de los activos para simplificar la resolución de problemas y la gestión del inventario.

Aunque la adopción de un CMMS puede ser un proceso complejo, la integración del software de CMMS en sus operaciones de mantenimiento puede ayudar a su organización a reducir costes, aumentar el acceso a datos y visibilidad, reducir la lista de espera y los errores humanos, y optimizar la gestión de instalaciones.