La integración como columna vertebral de las finanzas preparadas para el riesgo

Cuando los sistemas no se conectan, los equipos financieros dedican más tiempo a conciliar los datos que a analizarlos. Los flujos de trabajo desconectados ralentizan las decisiones, provocan errores y debilitan la confianza en los informes financieros. Los cierres de fin de mes se vuelven apresurados y reactivos. El cumplimiento se vuelve más difícil de mantener y la previsión se vuelve menos fiable.

Los procesos O2C fragmentados crean vulnerabilidades y exponen a los CFO a riesgos a lo largo de todo el ciclo cuando:

- Los datos de clientes y contratos no se alinean en todos los sistemas

- Los eventos de facturación se pierden o se retrasan

- Los pagos requieren una conciliación manual, lo que ralentiza la aplicación de efectivo

- Las disputas se intensifican porque las causas raíz son difíciles de rastrear



Cuando estas brechas se agravan, se hace más difícil proteger los márgenes o entregar previsiones precisas y listas para la junta directiva.