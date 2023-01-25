En nuestro último blog, presentamos el gobierno de datos: qué es y por qué es tan importante. En este blog, exploraremos los retos a los que se enfrentan las organizaciones al comenzar su camino de gobierno.
Las organizaciones llevan mucho tiempo luchando con la gestión de datos y su comprensión en un panorama de datos complejo y en constante crecimiento. Aunque los datos operativos gestionan las operaciones diarias del negocio, obtener conocimientos y aprovechar los datos a través de procesos y flujos de trabajo empresariales presenta un conjunto bien conocido de desafíos de gobierno de datos que la tecnología por sí sola no puede resolver.
Cada organización se enfrenta a los siguientes retos de gobierno de datos, y es importante abordarlos como parte de su estrategia:
Los silos de datos dificultan que las organizaciones obtengan una imagen completa y precisa de su negocio. Los silos existen naturalmente cuando los datos son gestionados por múltiples sistemas operativos. Los silos también pueden representar las realidades de una organización distribuida. Romper estos silos para fomentar el acceso a datos, el intercambio de datos y la colaboración será un desafío importante para las organizaciones en los próximos años. La arquitectura de datos adecuada para vincular y obtener conocimiento a través de silos requiere la comunicación y coordinación de un programa estratégico de gobierno de datos.
Los datos sin procesar sin definiciones ni normas empresariales claras están listos para ser malinterpretados y confundidos. Cualquier uso de los datos, como combinar o consolidar conjuntos de datos de múltiples fuentes, requiere un nivel de comprensión de esos datos más allá de los formatos físicos. Combinar o vincular activos de datos a través de varios repositorios para obtener un mayor análisis de datos y conocimiento requiere alineación. Necesita vincularse con datos maestros coherentes, datos de referencia, linaje de datos y jerarquías. La creación y el mantenimiento de estas estructuras requieren las políticas y la coordinación de un gobierno de datos eficaz.
La protección de datos y la seguridad de datos son retos importantes a la hora de gestionar el creciente volumen, uso y complejidad de los nuevos datos. A medida que se recopilan y almacenan digitalmente más y más datos personales o confidenciales, aumentan los riesgos de vulneraciones de datos y ciberataques. Para hacer frente a estos retos y practicar una administración responsable de los datos, las organizaciones deben invertir en soluciones que puedan proteger sus datos de accesos no autorizados y violaciones.
A medida que el panorama normativo en torno al gobierno de datos sigue evolucionando, las organizaciones deben mantenerse al día de los últimos requisitos y mandatos. Las organizaciones deben asegurarse de que sus prácticas de gobierno de datos empresariales cumplen la normativa. Deben tener la capacidad de:
Una visión de 360 grados de los datos se refiere a tener una comprensión integral de todos los datos dentro de una organización, incluida su estructura, fuentes y uso. Piense en casos de uso como Cliente 360, Paciente 360 o Ciudadano 360 que proporcionan vistas específicas de la organización. Sin estas opiniones, las organizaciones tendrán dificultades para tomar decisiones empresariales basadas en datos, ya que puede que no tengan acceso a toda la información necesaria para comprender plenamente su negocio y obtener los resultados correctos.
A medida que la cantidad de datos generados por las organizaciones continúe creciendo, será cada vez más difícil gestionar y gobernar estos datos de forma eficaz. Esto puede requerir la implementación de nuevas tecnologías y procesos de gestión de datos para ayudar a manejar el volumen y la complejidad de los datos. Estas tecnologías y procesos deben adoptarse para trabajar dentro de la esfera de influencia del gobierno de datos.
La pandemia de COVID-19 condujo a un cambio significativo hacia el teletrabajo, lo que puede presentar desafíos para las iniciativas de gobierno de datos. Las organizaciones deben encontrar formas de gestionar eficazmente los datos y hacer seguimiento del cumplimiento entre fuentes de datos y partes interesadas en un entorno de teletrabajo. Con el teletrabajo convirtiéndose en la nueva normalidad, las organizaciones deben asegurarse de que se accede a sus datos y se utilizan adecuadamente, incluso cuando los empleados no están físicamente presentes en la oficina. Esto requiere un conjunto de buenas prácticas de gobierno de datos (incluyendo políticas, procedimientos y tecnología) para controlar y monitorizar el acceso a datos y sistemas.
Si alguno o todos estos siete desafíos le resultan familiares y necesita ayuda con su estrategia de gobierno de datos, sepa que no está solo. Nuestro próximo blog analizará los componentes básicos de una estrategia de gobierno de datos y compartirá nuestro punto de vista sobre cómo establecer un marco de gobierno de datos desde cero.
Mientras tanto, obtenga más información sobre cómo crear una organización basada en datos con la guía The Data Differentiator para líderes de datos.
