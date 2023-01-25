En nuestro último blog, presentamos el gobierno de datos: qué es y por qué es tan importante. En este blog, exploraremos los retos a los que se enfrentan las organizaciones al comenzar su camino de gobierno.

Las organizaciones llevan mucho tiempo luchando con la gestión de datos y su comprensión en un panorama de datos complejo y en constante crecimiento. Aunque los datos operativos gestionan las operaciones diarias del negocio, obtener conocimientos y aprovechar los datos a través de procesos y flujos de trabajo empresariales presenta un conjunto bien conocido de desafíos de gobierno de datos que la tecnología por sí sola no puede resolver.

Cada organización se enfrenta a los siguientes retos de gobierno de datos, y es importante abordarlos como parte de su estrategia: