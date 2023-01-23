En pocas palabras, el gobierno de datos es el proceso de establecer políticas, procedimientos y estándares para gestionar los datos dentro de una organización. Implica definir roles y responsabilidades, establecer estándares para la calidad de los datos y garantizar que los datos se utilicen de manera coherente con los objetivos y valores de la organización.

Pero no se deje engañar por el lenguaje seco: el gobierno de datos es crucial para el éxito de cualquier organización. Sin él, lo mismo podría estar arrojando sus datos a los lobos (o al becario que acaba de empezar ayer y no tiene idea de lo que están haciendo). Un mal gobierno de datos puede provocar todo tipo de problemas, entre ellos:

Datos incoherentes o contradictorios

Imagine intentar tomar decisiones empresariales importantes basadas en datos que están por todas partes. No solo es frustrante, sino que también puede conducir a errores costosos.

Violaciones de seguridad de datos



Si sus datos no están bien protegidos, se está exponiendo a todo tipo de sorpresas desagradables. Los hackers y los ciberdelincuentes siempre están buscando formas de hacerse con datos confidenciales, y sin un gobierno de datos adecuado, se lo están poniendo demasiado fácil.

Pérdida de credibilidad



Si sus datos son poco fiables o incorrectos, pueden dañar gravemente la reputación de su organización. Nadie va a confiar en usted si no puede confiar en sus datos.

Como puede ver, el gobierno de datos no es ninguna broma. ¡Pero eso no significa que no pueda ser divertido! De acuerdo, tal vez "divertido" sea una exageración, pero definitivamente hay formas de hacer que el gobierno de datos sea menos complicado. Estas son algunas buenas prácticas para tener en cuenta:

Establezca funciones y responsabilidades claras

Asegúrese de que todo el mundo sepa quién es responsable de qué. Proporcione la formación y los recursos necesarios para ayudar a las personas a desempeñar su trabajo de manera eficaz.

Defina políticas y procedimientos

Establezca directrices claras sobre cómo se recopilan, almacenan y utilizan los datos dentro de su organización. Esto ayudará a garantizar que todo el mundo está en la misma página y que sus datos se gestionan de forma coherente.

Garantice la calidad de los datos

Revise regularmente sus datos para comprobar su precisión y completitud. Ponga en marcha procesos para solucionar cualquier problema que encuentre. Recuerde: basura dentro, basura fuera.

Acabe con los silos de datos

Los silos son la pesadilla de cualquier programa de gobierno de datos. Al romper estos silos y fomentar el intercambio de datos y la colaboración, podrá obtener una imagen más completa de lo que sucede dentro de su organización.

Por supuesto, implementar un programa exitoso de gobierno de datos no siempre es fácil. Puede enfrentarte a desafíos como conseguir el apoyo de los stakeholders, lidiar con la resistencia al cambio y gestionar la calidad de los datos. Pero con el enfoque correcto y un poco de persistencia, puede superar estos desafíos y crear un programa de gobierno de datos que se adapte a sus necesidades.

Así que no tema arremangarse y ensuciarse las manos con el gobierno de datos. Sus datos, y su organización, se lo agradecerán.

En futuras publicaciones, mi equipo de Data Elite y yo le guiaremos en este viaje con nuestro punto de vista y conocimientos sobre cómo IBM puede ayudar a acelerar la preparación de datos de su organización con nuestras soluciones.

Si desea explorar más sobre el gobierno de datos ahora, le recomendamos que consulte The Data Differentiator.