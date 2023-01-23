Si se encarga de gestionar los datos en su organización, sabe lo importante que es contar con un sistema que garantice que sus datos sean precisos, actualizados y seguros. Ahí es donde entra en juego el gobierno de datos.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
En pocas palabras, el gobierno de datos es el proceso de establecer políticas, procedimientos y estándares para gestionar los datos dentro de una organización. Implica definir roles y responsabilidades, establecer estándares para la calidad de los datos y garantizar que los datos se utilicen de manera coherente con los objetivos y valores de la organización.
Pero no se deje engañar por el lenguaje seco: el gobierno de datos es crucial para el éxito de cualquier organización. Sin él, lo mismo podría estar arrojando sus datos a los lobos (o al becario que acaba de empezar ayer y no tiene idea de lo que están haciendo). Un mal gobierno de datos puede provocar todo tipo de problemas, entre ellos:
Imagine intentar tomar decisiones empresariales importantes basadas en datos que están por todas partes. No solo es frustrante, sino que también puede conducir a errores costosos.
Si sus datos no están bien protegidos, se está exponiendo a todo tipo de sorpresas desagradables. Los hackers y los ciberdelincuentes siempre están buscando formas de hacerse con datos confidenciales, y sin un gobierno de datos adecuado, se lo están poniendo demasiado fácil.
Si sus datos son poco fiables o incorrectos, pueden dañar gravemente la reputación de su organización. Nadie va a confiar en usted si no puede confiar en sus datos.
Como puede ver, el gobierno de datos no es ninguna broma. ¡Pero eso no significa que no pueda ser divertido! De acuerdo, tal vez "divertido" sea una exageración, pero definitivamente hay formas de hacer que el gobierno de datos sea menos complicado. Estas son algunas buenas prácticas para tener en cuenta:
Asegúrese de que todo el mundo sepa quién es responsable de qué. Proporcione la formación y los recursos necesarios para ayudar a las personas a desempeñar su trabajo de manera eficaz.
Establezca directrices claras sobre cómo se recopilan, almacenan y utilizan los datos dentro de su organización. Esto ayudará a garantizar que todo el mundo está en la misma página y que sus datos se gestionan de forma coherente.
Revise regularmente sus datos para comprobar su precisión y completitud. Ponga en marcha procesos para solucionar cualquier problema que encuentre. Recuerde: basura dentro, basura fuera.
Los silos son la pesadilla de cualquier programa de gobierno de datos. Al romper estos silos y fomentar el intercambio de datos y la colaboración, podrá obtener una imagen más completa de lo que sucede dentro de su organización.
Por supuesto, implementar un programa exitoso de gobierno de datos no siempre es fácil. Puede enfrentarte a desafíos como conseguir el apoyo de los stakeholders, lidiar con la resistencia al cambio y gestionar la calidad de los datos. Pero con el enfoque correcto y un poco de persistencia, puede superar estos desafíos y crear un programa de gobierno de datos que se adapte a sus necesidades.
Así que no tema arremangarse y ensuciarse las manos con el gobierno de datos. Sus datos, y su organización, se lo agradecerán.
En futuras publicaciones, mi equipo de Data Elite y yo le guiaremos en este viaje con nuestro punto de vista y conocimientos sobre cómo IBM puede ayudar a acelerar la preparación de datos de su organización con nuestras soluciones.
Si desea explorar más sobre el gobierno de datos ahora, le recomendamos que consulte The Data Differentiator.
Descubra cómo un enfoque de lakehouse de datos abierto puede proporcionar datos fiables y una ejecución más rápida de los proyectos de análisis e IA.
IBM nombrada Líder por 19.º año consecutivo en el 2024 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools.
Explore la guía del líder de datos para crear una organización basada en datos e impulsar la ventaja empresarial.
Descubra por qué la inteligencia de datos con IA y la integración de datos son críticos a la hora de impulsar la preparación de datos estructurados y no estructurados y acelerar los resultados de IA.
Simplifique el acceso a los datos y automatice su gobierno. Descubra el potencial de integrar una estrategia de lakehouse de datos en su arquitectura de datos, incluida la optimización de costes de sus cargas de trabajo y el escalado de IA y analítica, con todos sus datos, en cualquier lugar.
Explore cómo IBM Research se integra de forma regular en las nuevas características de IBM Cloud Pak for Data.
Cree y gestione canalizaciones de datos de streaming inteligentes a través de una interfaz gráfica intuitiva, y facilite una integración de datos fluida en entornos híbridos y multinube.
Watsonx.data le permite escalar la analítica y la IA con todos sus datos, residan donde residan, a través de un almacén de datos abierto, híbrido y gobernado.
Desbloquee el valor de los datos empresariales con IBM Consulting, y construya una organización impulsada por conocimientos que ofrezca ventajas empresariales.
Diseñe una estrategia de datos que elimine los silos, reduzca la complejidad y mejore la calidad de los datos para ofrecer experiencias excepcionales a clientes y empleados.