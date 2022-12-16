Cómo los datos, la IA y la automatización pueden transformar la empresa

Recopilar, organizar, gestionar y almacenar datos es un desafío complejo. Una arquitectura de datos adecuada para un propósito sustenta las organizaciones eficaces basadas en datos. Impulsada por los requisitos empresariales, establece cómo los datos fluyen a través del ecosistema desde la recopilación hasta el procesamiento y el consumo. Las arquitecturas de datos modernas basadas en la nube soportan alta disponibilidad, escalabilidad y portabilidad; flujos de trabajo inteligentes, análisis e integración en tiempo real; y conexión a aplicaciones heredadas mediante APIs estándar. La elección de la arquitectura de datos puede tener un gran impacto en los ingresos y la eficiencia de su organización, y los costes de equivocarse pueden ser considerables.

La arquitectura de datos adecuada puede permitir a las organizaciones equilibrar el coste y la simplicidad y reducir los gastos de almacenamiento de datos, al mismo tiempo que facilita a los científicos de datos y a los usuarios empresariales el acceso a datos fiables. Puede ayudar a eliminar silos e integrar combinaciones complejas de sistemas y aplicaciones empresariales para beneficiarse de las inversiones existentes y previstas. Y para aumentar el retorno de las inversiones en IA y automatización, las organizaciones deben considerar procesos, metodologías y herramientas automatizados que gestionen el uso de la IA por parte de una organización a través del gobierno de la IA.

