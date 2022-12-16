Cómo los datos, la IA y la automatización pueden transformar la empresa

Se espera que los líderes de datos actuales hagan que las organizaciones funcionen de forma más eficiente, mejoren el valor empresarial y fomenten la innovación. Su función ha pasado de proporcionar inteligencia empresarial a la gestión, a garantizar que los datos de alta calidad sean accesibles y útiles en toda la empresa. En otras palabras, deben asegurarse de que la estrategia de datos se alinee con la estrategia empresarial. Sólo desde esta base pueden los líderes de datos fomentar una cultura basada en datos, en la que toda la organización esté capacitada para beneficiarse de las tecnologías de automatización e IA para mejorar el retorno de la inversión. Estas áreas pueden transformar la empresa, desde el ahorro de costes hasta el crecimiento de los ingresos y la apertura de nuevas oportunidades de negocio.
Recopilar, organizar, gestionar y almacenar datos es un desafío complejo. Una arquitectura de datos adecuada para un propósito sustenta las organizaciones eficaces basadas en datos. Impulsada por los requisitos empresariales, establece cómo los datos fluyen a través del ecosistema desde la recopilación hasta el procesamiento y el consumo. Las arquitecturas de datos modernas basadas en la nube soportan alta disponibilidad, escalabilidad y portabilidad; flujos de trabajo inteligentes, análisis e integración en tiempo real; y conexión a aplicaciones heredadas mediante APIs estándar. La elección de la arquitectura de datos puede tener un gran impacto en los ingresos y la eficiencia de su organización, y los costes de equivocarse pueden ser considerables.
La arquitectura de datos adecuada puede permitir a las organizaciones equilibrar el coste y la simplicidad y reducir los gastos de almacenamiento de datos, al mismo tiempo que facilita a los científicos de datos y a los usuarios empresariales el acceso a datos fiables. Puede ayudar a eliminar silos e integrar combinaciones complejas de sistemas y aplicaciones empresariales para beneficiarse de las inversiones existentes y previstas. Y para aumentar el retorno de las inversiones en IA y automatización, las organizaciones deben considerar procesos, metodologías y herramientas automatizados que gestionen el uso de la IA por parte de una organización a través del gobierno de la IA.
Puede utilizar los datos para digitalizar completamente su organización con automatización e IA. El reto consiste en reunir todos los elementos e implementarlos en todas las líneas de negocio y en TI.
Para las funciones de línea de negocio, estas son cinco capacidades clave a tener en cuenta:
En cuanto a la digitalización de la TI, hay tres áreas de capacidad que evaluar:
Pero no se pueden ignorar los procesos y las personas. Si no se infunde adecuadamente la IA en un proceso importante de una organización, es posible que no se produzca ningún impacto real. Debería considerar infundir la IA en los procesos de compras, marketing, ventas y finanzas de la cadena de suministro, y adaptar los procesos en consecuencia. Y dado que las personas dirigen los procesos, la alfabetización en datos es fundamental para las organizaciones basadas en datos, ya que pueden beneficiarse y poner a prueba los conocimientos que puede proporcionar un sistema de IA. Si los usuarios de datos no están de acuerdo o no entienden cómo interpretar sus opciones, es posible que no sigan el proceso. Esto puede suponer un riesgo especialmente alto si se consideran las implicaciones que puede tener para fomentar una cultura de ética basada en datos e IA, y para cumplir con los estándares de privacidad de datos.
Crear una organización basada en datos es una tarea multifacética que abarca las funciones de TI, liderazgo y línea de negocio. Pero los dividendos son inconfundibles. Prepara el escenario para la automatización y la TI en toda la empresa. Puede proporcionar una ventaja competitiva a las organizaciones en su capacidad para identificar rápidamente oportunidades de ahorro de costes y crecimiento, e incluso desbloquear nuevos modelos de negocio.
