A medida que evoluciona el mundo digital, las empresas confían cada vez más en las soluciones en la nube para almacenar datos, ejecutar operaciones y gestionar aplicaciones. Sin embargo, con este crecimiento viene el desafío de garantizar que los entornos en la nube sigan siendo seguros y cumplan con las regulaciones en constante cambio. Aquí es donde entra en juego la idea de la seguridad autónoma para la nube (ASC).

La seguridad y el cumplimiento no son solo palabras técnicas de moda; son cruciales para empresas de todos los tamaños. Con el aumento de las vulneraciones de datos y las ciberamenazas, tener sistemas que garanticen que sus datos están seguros y cumplen con las normas reglamentarias ya no es opcional. Sin embargo, los métodos tradicionales de gestión de la seguridad y el cumplimiento a menudo requieren un esfuerzo manual significativo, lo que puede provocar retrasos, errores o vulnerabilidades pasadas por alto.