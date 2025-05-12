Inteligencia artificial

El futuro de las compras: pasar del ahorro de costes a la creación de valor impulsado por IA

Un cliente interactúa con una tecnología avanzada de pantalla táctil en Think Event.

Autores

Li Yan

Global Procurement Offering Leader and Associate Partner

Durante décadas, las compras se han definido por su capacidad para reducir costes y mejorar la eficacia. En consecuencia, la automatización tradicional y las tecnologías de compras han mejorado los procesos, pero no han cambiado fundamentalmente la forma en que las compras aportan valor.

Pero hoy en día, los directores de compras (CPO) y los líderes de compras están bajo una presión cada vez mayor para hacer algo más que impulsar el ahorro. Deben sortear las interrupciones de la cadena de suministro, mitigar el riesgo, ayudar a garantizar el cumplimiento y contribuir a objetivos estratégicos más amplios. Con el auge de la IA generativa, la función está experimentando una profunda transformación, que va más allá de la automatización transaccional y pasa a la inteligencia estratégica y la extracción de valor.

El impacto estratégico cuantificable de las compras asistidas por IA

Según el informe del IBM® Institute for Business Value “Smart procurement made smarter”, las empresas que utilizan IA en las compras están viendo resultados medibles tales como:

  • Reducción de entre el 40 % y el 70 % de los costes de compras en un plazo de seis meses gracias a la inteligencia de categorías y el análisis predictivo impulsados por la IA
  • Incorporación de los proveedores 10 veces más rápido y reducción del tiempo de análisis de precios de dos días a 10 minutos al automatizar los procesos manuales y permitir la toma de decisiones basada en datos
  • Más de 70 millones de dólares evitados en pagos duplicados y erróneos, junto con un mayor cumplimiento de los contratos y una mitigación de los riesgos gracias al análisis de los acuerdos con los proveedores impulsado por IA
  • Una gestión más sólida de las relaciones con los proveedores, mediante el uso de conocimientos impulsados por IA para mejorar las negociaciones y el seguimiento del rendimiento
  • Mejora de los esfuerzos de sostenibilidad, a medida que la IA identifica las oportunidades de un abastecimiento más ecológico y responsable

Estos resultados lo dejan claro: la IA no solo está mejorando las compras, sino que las está redefiniendo.

Demostración

Lleve el aprovisionamiento al siguiente nivel con watsonx Orchestrate

Transforme sus procesos de aprovisionamiento con la automatización y la IA generativa de la tecnología líder de IBM en sectores, watsonx Orchestrate, que permitirá a sus profesionales de aprovisionamiento desbloquear todo su potencial e impulsar la productividad.
Vea la demo

Desbloquear oportunidades proactivas con las compras asistidas por IA

Históricamente, la tecnología de aprovisionamiento se ha centrado en la automatización de tareas como el procesamiento de órdenes de compra, el cotejo de facturas y la gestión de contratos. Aunque estas mejoras han agilizado las operaciones, han hecho poco por elevar la influencia estratégica de las compras.

La IA generativa está cambiando esta situación al permitir a los equipos de compras:

  • Predecir los cambios del mercado y los riesgos de la cadena de suministro antes de que se produzcan, lo que permite realizar ajustes proactivos
  • Utilizar la inteligencia de categorías para tomar decisiones de aprovisionamiento más inteligentes basadas en datos en tiempo real
  • Mejorar la participación de los proveedores mediante negociaciones impulsadas por IA y análisis de rendimiento
  • Mejorar los esfuerzos de sostenibilidad y cumplimiento analizando el comportamiento de los proveedores y ayudando a garantizar el cumplimiento de la normativa

Estas capacidades marcan un punto de inflexión para las compras, transformándolas de una función administrativa en una palanca estratégica para la resiliencia, la innovación y la creación de valor a largo plazo.

Reinventar el propósito de las compras en la empresa

Los equipos de compras están sometidos a una presión cada vez mayor a medida que aumentan las expectativas, se ajustan los presupuestos y las necesidades empresariales se hacen más complejas. Para mantener el ritmo, las compras deben pasar de una función tradicional basada en los procesos a una de socio estratégico para impulsar el valor empresarial. El verdadero desafío no son solo las herramientas anticuadas, sino un cambio de mentalidad.

En lugar de limitarse a automatizar lo que se ha hecho antes, las organizaciones líderes están reimaginando el papel de las compras para influir de forma proactiva y dar forma a los resultados empresariales. Esto significa:

 • Anticiparse al cambio a través de conocimiento predictivo, no solo reaccionar ante él
 • Encontrar valor en nuevos lugares, a través de un abastecimiento más inteligente, la sostenibilidad y la innovación de los proveedores
 • Integrar la inteligencia en cada paso para alinear las compras con las prioridades cambiantes de la empresa

La próxima frontera: compras inteligentes y adaptativas

La próxima evolución de las compras radica en la inteligencia adaptativa, sistemas de IA que aprenden y evolucionan continuamente. Los equipos de compras preparados para el futuro aprovecharán la IA no solo para automatizar procesos, sino para generar conocimientos estratégicos que transformen las compras en una ventaja competitiva. Con el 62 % de los ejecutivos esperando que la IA generativa acelere el ritmo de los descubrimientos, lo que dará lugar a nuevas fuentes de innovación de productos y servicios.

Las organizaciones que adopten la inteligencia de compras con IA pueden esperar:

  • Redefinir la gestión de categorías con recomendaciones impulsadas por IA
  • Mejorar la colaboración con los proveedores mediante una gestión más inteligente de los contratos y los riesgos
  • Mejorar la agilidad de las compras ajustando dinámicamente las estrategias de aprovisionamiento en función de los datos de mercado en tiempo real.

Ahora es el momento de actuar

Las compras impulsadas por IA ya no son un concepto del futuro, están ocurriendo ahora. La IA permite a las organizaciones replantear su estrategia de compras desde cero. Las empresas que no adopten este cambio corren el riesgo de quedarse atrás en un mercado que cambia rápidamente.

Según el reciente informe del IBV “The CEO’s guide to procurement”, aquellos que actúen ahora no solo impulsarán el ahorro de costes, sino que también posicionarán las compras como un factor clave para el crecimiento y la resiliencia de toda la empresa.

¿Está preparado para transformar las compras en una ventaja competitiva? Regístrate a nuestro webinar en directopara descubrir cómo puedes aprovechar la IA generativa para impulsar una toma de decisiones más inteligente, mejorar la eficiencia y lograr un impacto empresarial medible.

