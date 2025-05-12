Durante décadas, las compras se han definido por su capacidad para reducir costes y mejorar la eficacia. En consecuencia, la automatización tradicional y las tecnologías de compras han mejorado los procesos, pero no han cambiado fundamentalmente la forma en que las compras aportan valor.

Pero hoy en día, los directores de compras (CPO) y los líderes de compras están bajo una presión cada vez mayor para hacer algo más que impulsar el ahorro. Deben sortear las interrupciones de la cadena de suministro, mitigar el riesgo, ayudar a garantizar el cumplimiento y contribuir a objetivos estratégicos más amplios. Con el auge de la IA generativa, la función está experimentando una profunda transformación, que va más allá de la automatización transaccional y pasa a la inteligencia estratégica y la extracción de valor.