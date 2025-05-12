Durante décadas, las compras se han definido por su capacidad para reducir costes y mejorar la eficacia. En consecuencia, la automatización tradicional y las tecnologías de compras han mejorado los procesos, pero no han cambiado fundamentalmente la forma en que las compras aportan valor.
Pero hoy en día, los directores de compras (CPO) y los líderes de compras están bajo una presión cada vez mayor para hacer algo más que impulsar el ahorro. Deben sortear las interrupciones de la cadena de suministro, mitigar el riesgo, ayudar a garantizar el cumplimiento y contribuir a objetivos estratégicos más amplios. Con el auge de la IA generativa, la función está experimentando una profunda transformación, que va más allá de la automatización transaccional y pasa a la inteligencia estratégica y la extracción de valor.
Según el informe del IBM® Institute for Business Value “Smart procurement made smarter”, las empresas que utilizan IA en las compras están viendo resultados medibles tales como:
Estos resultados lo dejan claro: la IA no solo está mejorando las compras, sino que las está redefiniendo.
Históricamente, la tecnología de aprovisionamiento se ha centrado en la automatización de tareas como el procesamiento de órdenes de compra, el cotejo de facturas y la gestión de contratos. Aunque estas mejoras han agilizado las operaciones, han hecho poco por elevar la influencia estratégica de las compras.
La IA generativa está cambiando esta situación al permitir a los equipos de compras:
Estas capacidades marcan un punto de inflexión para las compras, transformándolas de una función administrativa en una palanca estratégica para la resiliencia, la innovación y la creación de valor a largo plazo.
Los equipos de compras están sometidos a una presión cada vez mayor a medida que aumentan las expectativas, se ajustan los presupuestos y las necesidades empresariales se hacen más complejas. Para mantener el ritmo, las compras deben pasar de una función tradicional basada en los procesos a una de socio estratégico para impulsar el valor empresarial. El verdadero desafío no son solo las herramientas anticuadas, sino un cambio de mentalidad.
En lugar de limitarse a automatizar lo que se ha hecho antes, las organizaciones líderes están reimaginando el papel de las compras para influir de forma proactiva y dar forma a los resultados empresariales. Esto significa:
• Anticiparse al cambio a través de conocimiento predictivo, no solo reaccionar ante él
• Encontrar valor en nuevos lugares, a través de un abastecimiento más inteligente, la sostenibilidad y la innovación de los proveedores
• Integrar la inteligencia en cada paso para alinear las compras con las prioridades cambiantes de la empresa
La próxima evolución de las compras radica en la inteligencia adaptativa, sistemas de IA que aprenden y evolucionan continuamente. Los equipos de compras preparados para el futuro aprovecharán la IA no solo para automatizar procesos, sino para generar conocimientos estratégicos que transformen las compras en una ventaja competitiva. Con el 62 % de los ejecutivos esperando que la IA generativa acelere el ritmo de los descubrimientos, lo que dará lugar a nuevas fuentes de innovación de productos y servicios.
Las organizaciones que adopten la inteligencia de compras con IA pueden esperar:
Las compras impulsadas por IA ya no son un concepto del futuro, están ocurriendo ahora. La IA permite a las organizaciones replantear su estrategia de compras desde cero. Las empresas que no adopten este cambio corren el riesgo de quedarse atrás en un mercado que cambia rápidamente.
Según el reciente informe del IBV “The CEO’s guide to procurement”, aquellos que actúen ahora no solo impulsarán el ahorro de costes, sino que también posicionarán las compras como un factor clave para el crecimiento y la resiliencia de toda la empresa.
¿Está preparado para transformar las compras en una ventaja competitiva? Regístrate a nuestro webinar en directopara descubrir cómo puedes aprovechar la IA generativa para impulsar una toma de decisiones más inteligente, mejorar la eficiencia y lograr un impacto empresarial medible.
Active estos cinco cambios de mentalidad para superar la incertidumbre, impulsar la reinvención empresarial e impulsar el crecimiento con la IA agentica.
Descubra cómo IBM comenzó a explorar las estrategias de transformación para ofrecer una experiencia de cliente diferenciada y promover la lealtad y el crecimiento de los clientes.
Explore las capacidades de los proveedores de servicios en todas las definiciones de HFS de la cadena de valor de abastecimiento y adquisiciones para comprender mejor sus ofertas de servicios.
