El riesgo asociado a la adopción de la IA en los seguros puede dividirse a grandes rasgos en dos categorías: tecnológico y de uso.

Riesgo tecnológico: confidencialidad de los datos

El principal riesgo tecnológico es la cuestión de la confidencialidad de los datos. El desarrollo de la IA ha permitido recopilar, almacenar y procesar información a una escala sin precedentes, lo que ha facilitado enormemente la identificación, el análisis y la utilización de datos personales a bajo coste y sin el consentimiento de los afectados. El riesgo de fuga de la privacidad por la interacción con las tecnologías de IA es una fuente importante de preocupación y desconfianza de los consumidores.

La llegada de la IA generativa, que manipula sus datos para crear contenido nuevo, supone un riesgo adicional para la confidencialidad de los datos corporativos. Por ejemplo, alimentar un sistema de IA generativa, como Chat GPT, con datos corporativos para producir un resumen de investigaciones confidenciales de la empresa significaría dejar una huella de datos indeleble en el servidor externo en la nube de la IA, accesible para las consultas de la competencia.

Riesgo tecnológico: seguridad

Los algoritmos de IA son los parámetros que optimizan los datos de entrenamiento que le dan a la IA su capacidad para aportar conocimientos. Si se filtran los parámetros de un algoritmo, un tercero podría copiar el modelo, causando pérdidas económicas y de propiedad intelectual al propietario del modelo. Además, si un ciberatacante modifica ilegalmente los parámetros del modelo de algoritmos de IA, esto provocará un deterioro del rendimiento del modelo de IA y tendrá consecuencias no deseadas.

Riesgo tecnológico: transparencia

La característica de caja negra de los sistemas de IA, especialmente de la IA generativa, hace que el proceso de decisión de los algoritmos de IA sea difícil de comprender. Es fundamental destacar que el sector de los seguros está regulado financieramente y que la transparencia, la explicabilidad y la auditabilidad de los algoritmos son aspectos clave para el regulador.

Riesgo de uso: imprecisión

El rendimiento de un sistema de IA depende en gran medida de los datos de los que aprende. Si un sistema de IA se entrena con datos inexactos, sesgados o plagiados, proporcionará resultados indeseables aunque esté técnicamente bien diseñado.

Riesgo de uso: abuso

Aunque un sistema de IA funcione correctamente en su análisis, toma de decisiones, coordinación y otras actividades, sigue existiendo el riesgo de abuso. El propósito, el método y el rango de uso del operador podrían desvirtuarse o desviarse con la intención de causar efectos adversos. Un ejemplo de ello es el uso del reconocimiento facial para rastrear ilegalmente los movimientos de las personas.

Riesgo de uso: dependencia excesiva

La dependencia excesiva de la IA ocurre cuando los usuarios empiezan a aceptar recomendaciones incorrectas de IA, cometiendo errores de comisión. Los usuarios tienen dificultades para determinar los niveles adecuados de confianza porque desconocen lo que la IA puede hacer, su rendimiento o su funcionamiento. Una consecuencia de este riesgo es el debilitamiento del desarrollo de habilidades del usuario de IA. Por ejemplo, un perito de seguros cuya capacidad para manejar situaciones nuevas o considerar múltiples perspectivas se ve limitada a los casos a los que también tiene acceso la IA.