IA generativa: ¿su nuevo socio creativo?

A medida que la inteligencia artificial sigue transformando industrias, su impacto en la creatividad ha sido un tema candente de debate. ¿Pueden las máquinas ser verdaderamente creativas? ¿O simplemente imitarán el ingenio humano? Un nuevo estudio publicado en Nature Human Behaviour arroja luz sobre esta cuestión y sugiere que la IA generativa podría ser más un colaborador creativo que un sustituto.
Los investigadores pusieron a prueba ChatGPT, el popular chatbot con IA, enfrentándolo a las búsquedas de Google y al pensamiento humano sin ayuda. ¿El resultado? Los grandes modelos de lenguaje (LLM) ocuparon el primer lugar, ayudando a las personas a generar ideas más creativas en una variedad de tareas.
En un experimento, se desafió a los participantes a diseñar un nuevo juguete utilizando elementos cotidianos como clips y botellas de agua. Las ideas del grupo asistido por LLM brillaron, calificadas por los jueces como un 10 % más creativas que las de Google.
Pero aquí está el truco: ChatGPT se mantuvo firme incluso en tareas que se pensaba que necesitaban un toque humano. Cuando se les pidió que reutilizaran objetos sentimentales, las respuestas asistidas por la IA siguieron teniendo una puntuación más alta en la escala de creatividad.
No todo el mundo está preparado para coronar a ChatGPT como el nuevo rey de la creatividad. Jacob Murel, creador sénior de contenido técnico en IBM y antiguo instructor de redacción, ofrece una prueba de realidad: "No creo que sustituya nunca a los humanos", argumenta Murel. "Solo puede producir lo que está en sus datos de entrenamiento, por lo que no puede crear una idea verdaderamente original".
Sabrina Habib, profesora asociada y directora de secuencias de comunicaciones visuales en la Universidad de Carolina del Sur, comparte una perspectiva más matizada. "Investigo cómo la tecnología impacta la creatividad y aprendí que, si bien las herramientas de IA como ChatGPT pueden mejorar las ideas, también pueden obstaculizar el proceso creativo humano", explica Habib. Ella enfatiza la importancia de la ideación centrada en el ser humano: "Cuando generamos ideas sin tecnología, participamos en el pensamiento crítico y la imaginación, que son claves para el crecimiento personal y la innovación".
La investigación de Habib sugiere un enfoque equilibrado para la creatividad asistida por IA. "Mi sugerencia es siempre hacer una lluvia de ideas sin tecnología primero y luego incluir la IA en el proceso", aconseja. Este método preserva los beneficios de la intuición humana al tiempo que aprovecha las fortalezas de la IA.
La posible remodelación de los sectores creativos es una preocupación crucial para Habib. "Creo que muchos roles creativos pasarán a seleccionar y mejorar el contenido generado por IA, aumentando la eficiencia y la velocidad, pero también planteando cuestiones de autoría", señala. Este cambio podría tener implicaciones de gran alcance para varios sectores.
Murel ve potencial en la IA como herramienta de inspiración y creatividad. Sus estudiantes encontraron útiles los LLM de formas inesperadas: "Daban instrucciones al chatbot , y eso les ayudaba a pensar en su lectura y escritura de una manera nueva", explica.
Entonces, ¿cuál es el secreto de ChatGPT? El estudio sugiere que es excelente para mezclar y combinar conceptos diversos en respuestas coherentes y articuladas. Piénsese en ello como una batidora de ideas de alta velocidad capaz de establecer conexiones que a los seres humanos les llevaría mucho más tiempo descubrir.
Pero no deje de pensar todavía. Murel aconseja usar la IA como trampolín, no como muleta. "Úselo para ayudar a generar ideas", sugiere. "Pídale que le escriba un primer borrador y luego edítelo y reescriba lo que dice, porque le dará una prosa mediocre".
Habib advierte de los posibles peligros de confiar demasiado en la IA. "Una de las consecuencias será la producción de ideas homogéneas, como descubrimos mis colegas y yo en uno de nuestros estudios", advierte. "La confianza será un problema, ya que la IA no siempre toma decisiones éticas y, a menudo, carece de contexto y cuidado".
Para las empresas, la IA podría significar nuevas formas de impulsar la innovación y agilizar el desarrollo de productos. La IA podría ayudar a los equipos a generar y evaluar rápidamente una amplia gama de ideas, permitiendo a los creadores humanos centrar su energía en refinar y poner en práctica los conceptos más prometedores.
Sin embargo, Habib enfatiza el valor perdurable de la creatividad humana: “La creatividad humana es vital para la relevancia cultural y las perspectivas únicas, que siempre han sido clave para impulsar la innovación y seguirán siendo críticos a lo largo del tiempo”.
