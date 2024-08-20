IA generativa: ¿su nuevo socio creativo?

A medida que la inteligencia artificial sigue transformando industrias, su impacto en la creatividad ha sido un tema candente de debate. ¿Pueden las máquinas ser verdaderamente creativas? ¿O simplemente imitarán el ingenio humano? Un nuevo estudio publicado en Nature Human Behaviour arroja luz sobre esta cuestión y sugiere que la IA generativa podría ser más un colaborador creativo que un sustituto.

Los investigadores pusieron a prueba ChatGPT, el popular chatbot con IA, enfrentándolo a las búsquedas de Google y al pensamiento humano sin ayuda. ¿El resultado? Los grandes modelos de lenguaje (LLM) ocuparon el primer lugar, ayudando a las personas a generar ideas más creativas en una variedad de tareas.

En un experimento, se desafió a los participantes a diseñar un nuevo juguete utilizando elementos cotidianos como clips y botellas de agua. Las ideas del grupo asistido por LLM brillaron, calificadas por los jueces como un 10 % más creativas que las de Google.

Pero aquí está el truco: ChatGPT se mantuvo firme incluso en tareas que se pensaba que necesitaban un toque humano. Cuando se les pidió que reutilizaran objetos sentimentales, las respuestas asistidas por la IA siguieron teniendo una puntuación más alta en la escala de creatividad.