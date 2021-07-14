RAD-ML es el marco de IBM para acelerar rápidamente el tiempo de producción de aplicaciones de ciencia de datos mediante la automatización. Con el apoyo de la metodología Rapid Asset Development – Machine Learning (RAD-ML) y otros activos y aceleradores de IBM, los servicios de IBM para la IA a escala proporcionan marcos responsables, coherentes, innovadores para abordar y aprovechar la ciencia de datos para construir modelos de IA / ML escalables, repetibles, reutilizables y que se pueden ejecutar. La oferta de IBM reduce radicalmente el tiempo de desarrollo de esos modelos y establece canalizaciones para acelerar la implementación en producción, al tiempo que aumenta la eficiencia de los científicos de datos de los clientes, lo que les permite centrarse en lograr los resultados empresariales esperados y hacer lo que mejor saben hacer y disfrutar más.



Los servicios de IBM para la IA a escala son un servicio de "consultar para operar" que proporciona un medio para integrar y escalar de forma coherente las PoC de IA/ML en producción, así como para ejecutar y gestionar esos modelos de IA/ML a lo largo del tiempo. Los activos desarrollados utilizando las directrices del método RAD-ML se pueden implementar más fácilmente en una arquitectura de machine learning escalable.

RAD-ML es un marco probado para desarrollar activos de ML escalables, que define la preparación de los activos en dimensiones funcionales y estratégicas, y puede utilizarse como punto de partida para cualquier solución de IA/ML si el cliente no tiene un marco común. Se puede aprovechar para desarrollar activos o módulos independientes de ciencia de datos sobre las soluciones existentes. Permite la creación de activos de machine learning que respetan las tres capacidades (accionables, reutilizables y escalables) utilizando los siguientes conceptos clave:

▪Los activos de machine learning deben integrarse en procesos empresariales con ROI probado.

▪Los activos de machine learning deben ser flexibles a diferentes contextos de datos e inversiones en tecnología.

▪Los activos de machine learning deben basarse en una tecnología sólida y un diseño de operaciones que pueda ampliarse.