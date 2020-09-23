La migración a un entorno de nube puede ayudar a mejorar el rendimiento y la agilidad operativos, la escalabilidad de la carga de trabajo y la seguridad. Desde prácticamente cualquier fuente, las empresas pueden migrar las cargas de trabajo y empezar a aprovechar rápidamente los siguientes beneficios de la nube híbrida:

Mayor agilidad con los recursos de TI a demanda, lo que permite a las empresas escalar durante picos inesperados o patrones de uso estacionales.

La reducción de los gastos de capital se hace posible al pasar de un modelo de gastos de explotación a un enfoque de pago por uso.

Seguridad mejorada con varias opciones en toda la pila, desde hardware físico y redes hasta software y personas.

Antes de embarcarse en el proceso de migración a la nube, utilice los pasos siguientes para entender claramente lo que implica.

1. Desarrolle una estrategia

Antes de embarcarse en su viaje hacia la nube, establezca claramente lo que quiere lograr. Esto comienza capturando métricas de referencia de su infraestructura informática para mapear las cargas de trabajo a sus activos y aplicaciones. Tener una comprensión básica de su situación le ayudará a establecer indicadores clave de rendimiento (KPI) para migración a la nube, como los tiempos de carga de páginas, tiempos de respuesta, disponibilidad, uso de CPU, uso de memoria y tasas de conversión.

El desarrollo de la estrategia debe hacerse temprano y de una manera que priorice los objetivos comerciales sobre tecnología, y estas métricas permitirán la medición en varias categorías.

2. Identifique las aplicaciones adecuadas

No todas las aplicaciones son compatibles con la nube. Algunas funcionan mejor en nubes privadas o nube híbrida que en una nube pública. Algunas pueden necesitar pequeños ajustes, mientras que otras necesitan cambios profundos en el código. Un análisis completo de la arquitectura, la complejidad y la implementación es más fácil de hacer antes de la migración que después.

Cuando evalúe qué aplicaciones mover a la nube, tenga en cuenta estas preguntas:

¿Qué aplicaciones pueden moverse tal cual y cuáles requerirán un rediseño?

Si es necesario un rediseño, ¿cuál es el nivel de complejidad requerido?

¿Dispone el proveedor de servicios en la nube de algún servicio que permita la migración sin necesidad de reconfigurar las cargas de trabajo?

¿Cuál es el retorno de la inversión para cada aplicación que va a trasladar y cuánto tiempo tardará en conseguirlo?

Para aplicaciones donde migrar a la nube se considera rentable y seguro, ¿qué tipo de entorno de nube es el mejor: público, privado o multinube?

Un análisis de su arquitectura y un análisis cuidadoso de sus aplicaciones pueden ayudar a determinar qué tiene sentido migrar.

3. Elija el proveedor de servicios en la nube adecuado

Un aspecto clave de la optimización implicará la selección de un proveedor de servicios en la nube que pueda ayudar a guiar el proceso de migración en la nube durante la transición y más allá. Algunas preguntas clave que debe hacerse incluyen:

¿De qué herramientas, incluidas las de terceros, dispone para facilitar el proceso?

¿Cuál es su nivel de experiencia?

¿Es compatible con entornos públicos, privados y multinube a cualquier escala?

¿Cómo puede ayudarle a lidiar con interdependencias complejas, arquitecturas inflexibles o tecnología redundante y obsoleta?

¿Qué nivel de soporte puede proporcionar durante todo el proceso de migración?

Pasar a la nube no es sencillo. En consecuencia, el proveedor de servicios que seleccione debe tener experiencia demostrada que pueda gestionar las complejas tareas necesarias para gestionar una migración a la nube a escala global. Esto incluye proporcionar acuerdos de nivel de servicio que incluyan el progreso y los resultados basados en hitos.

4. Mantenga la integridad de los datos y la continuidad operativa

La gestión del riesgo es crítica y los datos sensibles pueden quedar expuestos durante una migración en la nube. La validación posterior a la migración de los procesos empresariales es crucial para garantizar que los controles automatizados están produciendo los mismos resultados sin interrumpir las operaciones normales.

5. Adopte un enfoque integral

Los proveedores de servicios deben contar con una metodología sólida y probada para abordar todos los aspectos del proceso de migración. Esto debe incluir el marco para gestionar transacciones complejas de forma coherente y a escala global. Asegúrese de explicar todo esto en el acuerdo de nivel de servicio (SLA) con hitos acordados para el progreso y los resultados.

6. Ejecute su migración a la nube

Si ha seguido los pasos anteriores cuidadosamente, este último paso debería ser relativamente fácil. Sin embargo, la forma en que migre a la nube dependerá en parte de la complejidad y la arquitectura de sus aplicaciones y de la arquitectura de sus datos. Puede mover toda su aplicación, hacer una prueba para comprobar que funciona y luego transferir el tráfico en las instalaciones. Alternativamente, puede adoptar un enfoque más gradual, moviendo lentamente a los clientes, validándolos y luego continuando este proceso hasta que todos los clientes se trasladen a la nube.