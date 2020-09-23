A medida que las organizaciones continúan aumentando su inversión en la nube para impulsar el avance del negocio, la adopción de la nube se ha convertido en una parte integral de la optimización de TI. La migración a la nube permite a las empresas ser más ágiles, mejorar las ineficiencias y ofrecer mejores experiencias del cliente. Hoy en día, la necesidad de estabilidad y flexibilidad nunca ha sido tan necesaria.
Una infraestructura de TI optimizada es diferente para cada organización, pero a menudo consiste en una combinación de nube pública y entornos de TI tradicionales. En una encuesta de IDG sobre cloud computing, el 73 % de los principales responsables de la toma de decisiones de TI afirmaron haber adoptado ya esta combinación de tecnología en la nube, y otro 17 % tenía la intención de hacerlo en los próximos 12 meses.
Sin embargo, para las empresas que temen la interrupción de sus operaciones, adoptar una infraestructura en la nube no tiene por qué ser una cuestión de todo o nada. Las empresas pueden empezar a aprovechar los beneficios de las tecnologías en la nube mientras continúan ejecutando activos en entornos en las instalaciones existentes incorporando aplicaciones en un modelo de nube híbrida.
La migración a un entorno de nube puede ayudar a mejorar el rendimiento y la agilidad operativos, la escalabilidad de la carga de trabajo y la seguridad. Desde prácticamente cualquier fuente, las empresas pueden migrar las cargas de trabajo y empezar a aprovechar rápidamente los siguientes beneficios de la nube híbrida:
Antes de embarcarse en el proceso de migración a la nube, utilice los pasos siguientes para entender claramente lo que implica.
Antes de embarcarse en su viaje hacia la nube, establezca claramente lo que quiere lograr. Esto comienza capturando métricas de referencia de su infraestructura informática para mapear las cargas de trabajo a sus activos y aplicaciones. Tener una comprensión básica de su situación le ayudará a establecer indicadores clave de rendimiento (KPI) para migración a la nube, como los tiempos de carga de páginas, tiempos de respuesta, disponibilidad, uso de CPU, uso de memoria y tasas de conversión.
El desarrollo de la estrategia debe hacerse temprano y de una manera que priorice los objetivos comerciales sobre tecnología, y estas métricas permitirán la medición en varias categorías.
No todas las aplicaciones son compatibles con la nube. Algunas funcionan mejor en nubes privadas o nube híbrida que en una nube pública. Algunas pueden necesitar pequeños ajustes, mientras que otras necesitan cambios profundos en el código. Un análisis completo de la arquitectura, la complejidad y la implementación es más fácil de hacer antes de la migración que después.
Cuando evalúe qué aplicaciones mover a la nube, tenga en cuenta estas preguntas:
Un análisis de su arquitectura y un análisis cuidadoso de sus aplicaciones pueden ayudar a determinar qué tiene sentido migrar.
Un aspecto clave de la optimización implicará la selección de un proveedor de servicios en la nube que pueda ayudar a guiar el proceso de migración en la nube durante la transición y más allá. Algunas preguntas clave que debe hacerse incluyen:
Pasar a la nube no es sencillo. En consecuencia, el proveedor de servicios que seleccione debe tener experiencia demostrada que pueda gestionar las complejas tareas necesarias para gestionar una migración a la nube a escala global. Esto incluye proporcionar acuerdos de nivel de servicio que incluyan el progreso y los resultados basados en hitos.
La gestión del riesgo es crítica y los datos sensibles pueden quedar expuestos durante una migración en la nube. La validación posterior a la migración de los procesos empresariales es crucial para garantizar que los controles automatizados están produciendo los mismos resultados sin interrumpir las operaciones normales.
Los proveedores de servicios deben contar con una metodología sólida y probada para abordar todos los aspectos del proceso de migración. Esto debe incluir el marco para gestionar transacciones complejas de forma coherente y a escala global. Asegúrese de explicar todo esto en el acuerdo de nivel de servicio (SLA) con hitos acordados para el progreso y los resultados.
Si ha seguido los pasos anteriores cuidadosamente, este último paso debería ser relativamente fácil. Sin embargo, la forma en que migre a la nube dependerá en parte de la complejidad y la arquitectura de sus aplicaciones y de la arquitectura de sus datos. Puede mover toda su aplicación, hacer una prueba para comprobar que funciona y luego transferir el tráfico en las instalaciones. Alternativamente, puede adoptar un enfoque más gradual, moviendo lentamente a los clientes, validándolos y luego continuando este proceso hasta que todos los clientes se trasladen a la nube.
Los resultados de la optimización de TI, incluida la adopción acelerada, la rentabilidad y la escalabilidad, ayudarán a impulsar la innovación empresarial y la transformación digital. Adoptar la nube con un enfoque por fases, considerando cuidadosamente qué aplicaciones y cargas de trabajo migrar, puede ayudar a las empresas a obtener estos beneficios sin interrumpir las operaciones empresariales.
