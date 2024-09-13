Mobile App Development Platform

Las ofertas de IBM Cloud facilitan el enlace de su aplicación a los servicios de IBM watsonx al aliviar los problemas relacionados con la autenticación y la escala. Los desarrolladores pueden monitorizar quién usa su aplicación (y cómo). Los usuarios pueden interactuar con características y notificaciones dinámicas y segmentadas de la aplicación. Cree, lance y mantenga aplicaciones móviles nativas, híbridas o basadas en web.
Ofrezca las mejores experiencias móviles a sus clientes con IBM Cloud entre bastidores.
Amplíe las características de sus aplicaciones móviles con datos meteorológicos, integración con dispositivos IoT, IA y más de otros 300 servicios de IBM Cloud.
Empaquete e implemente las aplicaciones que desee ejecutar de forma nativa, multiplataforma o como aplicaciones móviles basadas en web.
Añada seguridad de autenticación a la aplicación móvil y permita a los usuarios iniciar sesión con cuentas personalizadas o cuentas sociales existentes para proteger los servicios de back-end. Acceda a las fuentes de datos de forma segura, independientemente de dónde estén alojadas.
Mantenga su compromiso con el usuario relevante y eficaz. Obtenga conocimientos sobre el rendimiento de su aplicación con los usuarios. Obtenga conocimientos sobre cómo está funcionando su aplicación y cómo se está utilizando.
Manténgase conectado con sus usuarios y proporcione un compromiso significativo incorporando un servicio push unificado para enviar notificaciones en tiempo real a las aplicaciones móviles y web.
Asegúrese de que las aplicaciones móviles de su empresa funcionan de manera fluida tanto sin conexión como con ella mediante el almacenamiento cifrado en el dispositivo y automatice la sincronización de datos con las bases de datos del back-end.
Cree una aplicación móvil más inteligente con acceso a los servicios de IBM watsonx. Añada una interfaz de lenguaje natural para automatizar las interacciones del usuario como un chatbot, o derive conocimientos de personalidad a partir de datos transaccionales y de redes sociales.
Escale aplicaciones móviles sin servidor de forma automática. Resuelva los obstáculos del desarrollo cuando elimine las limitaciones de la infraestructura. Puede empezar poco a poco y crecer de manera fluida, eficiente y rentable.
Añada autenticación, asegure los back-ends y las API y gestione los datos específicos de los usuarios para sus aplicaciones móviles y web.
Envíe y gestione notificaciones push móviles y web mediante una interfaz de usuario intuitiva, SDK de cliente y API REST sencillas.
Rapidez de configuración a través de un almacén con indicadores de características que modifican las configuraciones del entorno sobre la marcha.
Cree, exponga, gestione y monetice las API en todas las nubes con esta plataforma de API completa, intuitiva y escalable.
La colaboración entre IBM y ExxonMobil produjo la aplicación Exxon Mobil Rewards+, que combina los beneficios del programa de fidelización de la compañía energética con la comodidad de una aplicación de pago móvil.
Con la aplicación del Masters, IBM creó una característica que permite a los aficionados ver cada golpe de sus jugadores favoritos mientras se desarrolla el torneo.
IBM diseñó y desarrolló la aplicación y el sitio web del Abierto de EE. UU., incluidas las experiencias de los aficionados que ayudan a interactuar con los seguidores de todo el mundo a lo largo del torneo.
Empiece a crear aplicaciones más inteligentes con las soluciones IBM Cloud.