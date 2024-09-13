Mobile App Development Platform

Diseñe, cree prototipos y comercialice aplicaciones rápidamente con IBM Cloud
Pruebe IBM Cloud sin coste
Persona interactuando con un partido de fútbol en un dispositivo móvil mientras ve un partido en la televisión
La Mobile App Development Platform de IBM

Las ofertas de IBM Cloud facilitan el enlace de su aplicación a los servicios de IBM watsonx al aliviar los problemas relacionados con la autenticación y la escala. Los desarrolladores pueden monitorizar quién usa su aplicación (y cómo). Los usuarios pueden interactuar con características y notificaciones dinámicas y segmentadas de la aplicación. Cree, lance y mantenga aplicaciones móviles nativas, híbridas o basadas en web.
Déjenos el back-end móvil a nosotros
Implemente aplicaciones móviles seguras con mayor rapidez

Ofrezca las mejores experiencias móviles a sus clientes con IBM Cloud entre bastidores.
Mejore sus aplicaciones con IBM watsonx y mucho más

Amplíe las características de sus aplicaciones móviles con datos meteorológicos, integración con dispositivos IoT, IA y más de otros 300 servicios de IBM Cloud.
Llegue a los clientes dondequiera que estén

Empaquete e implemente las aplicaciones que desee ejecutar de forma nativa, multiplataforma o como aplicaciones móviles basadas en web.

Acelere el tiempo de obtención de valor de su aplicación móvil

Autenticación Herramientas de análisis Notificaciones push Sincronización sin conexión Inteligencia artificial Sin servidor

IBM Cloud App ID

Añada autenticación, asegure los back-ends y las API y gestione los datos específicos de los usuarios para sus aplicaciones móviles y web.
IBM Push Notifications

Envíe y gestione notificaciones push móviles y web mediante una interfaz de usuario intuitiva, SDK de cliente y API REST sencillas.
IBM Cloud App Configuration

Rapidez de configuración a través de un almacén con indicadores de características que modifican las configuraciones del entorno sobre la marcha.
IBM API Connect

Cree, exponga, gestione y monetice las API en todas las nubes con esta plataforma de API completa, intuitiva y escalable.
IBM Cloudant

Utilice esta base de datos distribuida y totalmente gestionada para cargas de trabajo pesadas y aplicaciones tanto web como móviles de rápido crecimiento.
Campo de golf
IBM ayuda a ExxonMobil a crear una nueva aplicación de recompensas

La colaboración entre IBM y ExxonMobil produjo la aplicación Exxon Mobil Rewards+, que combina los beneficios del programa de fidelización de la compañía energética con la comodidad de una aplicación de pago móvil.

 Lea el caso de éxito
Válvulas de tuberías de gas y petróleo
El Masters crea nuevas formas de ver el torneo

Con la aplicación del Masters, IBM creó una característica que permite a los aficionados ver cada golpe de sus jugadores favoritos mientras se desarrolla el torneo.

 Lea el caso de éxito
Persona viendo el Abierto de EE. UU. en una tablet
IBM y el Abierto de EE. UU. crean nuevas oportunidades de interacción para los aficionados

IBM diseñó y desarrolló la aplicación y el sitio web del Abierto de EE. UU., incluidas las experiencias de los aficionados que ayudan a interactuar con los seguidores de todo el mundo a lo largo del torneo.

 Lea el caso de éxito
Descubra más sobre la plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles de IBM Desarrollo de aplicaciones iOS
Obtenga información sobre el desarrollo de aplicaciones para iOS, incluidos los requisitos para desarrolladores, lenguajes de programación, API y bibliotecas y mucho más.
Desarrollo de aplicaciones móviles
Descubra todo lo que necesita saber sobre el desarrollo de aplicaciones móviles, incluidas las plataformas, el desarrollo tanto para Android como para iOS, y mucho más.
Cómo crear una aplicación para Android
Emprenda el camino hacia la creación de aplicaciones para Android. Aprenda sobre kits de inicio, Java y Kotlin, resolución de problemas, distribución y mucho más.
Desarrollo para Android
Descubra las ventajas de Android. Obtenga y conozca recursos clave que pueden ayudarle a mejorar los resultados.
Creemos algo que lo cambie todo

Empiece a crear aplicaciones más inteligentes con las soluciones IBM Cloud.

 Primeros pasos con IBM Cloud